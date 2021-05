Bobby Cruz: una leyenda viviente

Richie Ray y Bobby Cruz conforman, tal vez, el dúo más emblemático de la historia de la salsa.



Éxitos como ‘Jala Jala’, ‘El comején’, ‘Suavito’ y, por supuesto, ‘Sonido bestial’ han acompañado las celebraciones de millones de personas alrededor del mundo, generación tras generación.

Y, pese a que sus caminos cambiaron en algún momento, sus trabajos musicales siguen floreciendo y continúan vigentes. Por fortuna para los amantes de la salsa, Richie y Bobby son eternos.



EL TIEMPO tuvo la oportunidad de hablar con el maestro Bobby Cruz, quien, a los 84 años, está preparando varios proyectos.

El romance con Colombia

El dúo pisó el país, por primera vez, en los años 60. Desde entonces, surgió una relación que se fue afianzando con el tiempo.



“El de los colombianos con Richie Ray y Bobby Cruz es un romance que comenzó en Barranquilla, en 1966, cuando fuimos por primera vez, y todavía continúa”, puntualizó el maestro.



Además de la ciudad costera, se han presentado en diversos lugares de Colombia y, en cada uno de ellos, confirmaron el gran cariño de sus seguidores.



“Colombia es, definitivamente, el lugar en el planeta en donde más aprecian la música de Richie Ray y Bobby Cruz”.



Cruz, además, aseguró que aquí los han acogido incluso mejor que en su natal Puerto Rico.

De hecho, mencionó que es tal el cariño que Colombia tiene por sus temas que un día se topó con un video de un joven cantando ‘Soy tan feliz’ en un reality show. Este tema fue estrenado en 1976.



Cabe resaltar que dicha canción fue concebida como un himno para la iglesia e, incluso, Bobby resaltó que la interpretación del colombiano tuvo un gran cubrimiento de los medios en su lugar de residencia: “Por acá lo dieron como noticia”.



Y es que en el país, además, obtuvo uno de sus más grandes logros.



“Colombia nos hizo el homenaje más alto que se le hace a cualquier persona, nos nombró caballeros”.



El acto de condecoración se celebró en octubre de 2016 ante el Congreso de la República. Un episodio que atesora con gran cariño en su memoria.

CO Buscar Imagen del avatar Condecoración y Ciudadanía Colombiana para Richie Ray y Bobby Cruz CO Buscar Imagen del avatar Condecoración y Ciudadanía Colombiana para Richie Ray y Bobby Cruz Se les otorgó el grado de Caballeros por su aporte musical y cultural al país. Foto: YouTube: Expedición Colombia

La clave del éxito

‘Sonido bestial’ (1971), pieza musical de 9 minutos y 58 segundos que incorpora fragmentos clásicos de, ni más ni menos, que Frédéric Chopin y Sergei Rachmaninoff, se ha mantenido como el más grande éxito de Richie Ray y Bobby Cruz.



Hace poco se cumplieron 50 años de la grabación de la canción, una que, aún hoy, hace parte del repertorio principal de las emisoras especializadas.

“‘Sonido bestial’ es agridulce para mí”, señaló Cruz a EL TIEMPO. “Dulce porque nadie en la historia, que yo sepa, ha tenido un éxito que dure 50 años. Sin embargo, ha evitado que la gente escuche lo nuevo de Richie Ray y Bobby Cruz”.



Al preguntarle ¿cuál es la clave para mantenerse vigente? respondió sin titubeos: “Es la música”.



“No somos lindos”, dijo con gracia, “y la vigencia es la música, no es Richie ni Bobby”.



Además, contó que “el 90 % de los que vienen a nuestros conciertos son jóvenes y siempre nos dicen algo así como ‘mi mamá y mi papá tienen su música’”, lo que prueba que su carrera artística ha permeado en distintas generaciones y ni el paso del tiempo trae una fecha de caducidad.

El maestro de la salsa hizo hincapié en que hay dos trabajos discográficos que el mundo merece conocer. Y bailar. Y gozar.



En primer lugar, el disco ‘Que vuelva la música’ (2005), una hora y cuatro minutos, en el cual, precisamente, abre un tema que dice “ya llegaron Richie Ray y Bobby Cruz”, un presagio para quien lo reproduzca: llegaron los maestros, es momento de la buena salsa.



Cruz también destacó ‘Para siempre’ (2011), un disco dedicado al Joe Arroyo. “Esto fue una idea que nació del corazón de Ley Martin (productor musical), pero el Joe se nos fue”, por eso fue interpretado por la voz de Bobby en su totalidad y se convirtió en un ‘Homenaje a una leyenda’.

Mi más grande Orgullo!

Cumplir un sueño al Joe Arroyo.grabar un álbum con Richie Ray & Bobby Cruz,sus Ídolos .Fui productor de este Álbum !

Lo logramos con @discosfuentes

lo más triste,cuando se lo mostraría al Joe en la clínica La Asuncion de Barranquilla y ya había fallecido. pic.twitter.com/aU95Ybbl4A — Ley Martin Orozco (@leymartinorozco) May 23, 2021

Su debut como escritor

“Hay gente que mira el vaso medio vacío, yo siempre lo miro medio lleno”, es su reflexión respecto a la pandemia, la cual le permitió trabajar en nuevos proyectos.



El maestro Bobby le reveló a EL TIEMPO que, durante el confinamiento, terminó de escribir su autobiografía.



‘Contra viento y marea’ constará de dos partes: la primera tratará de la historia de los ‘reyes de la salsa’ y la segunda será acerca de su conversión al cristianismo.



Según él, una vez termine la promoción de ‘Hubo una vez un niño’, su libro actual, podrá revelar una fecha de estreno de los próximos.

Portada del libro que promociona actualmente. Foto: Cortesía: Bobby Cruz

La inspiración detrás del tema de ‘Hubo una vez un niño’ nació en las cárceles de Puerto Rico: “Cuando yo abracé el cristianismo empecé a leer la biblia y encontré que Jesús dijo ‘que me acuerde de los presos’, entonces me puse manos a la obra”.



Con eso en mente creó iglesias dentro de las prisiones y ayudó a formar pastores (por lo general con los presos que tuviesen que cumplir una condena más larga) para que siguieran promulgando la palabra de Dios al interior del centro de reclusión.



De ese modo, varios reclusos asumieron el papel de pastores y llevaron a cabo esa labor, incluso, hasta el día de su muerte.



Cruz también creó el programa Casa de libertad (en inglés, House of freedom), que contribuye a la rehabilitación de jóvenes adictos a los alucinógenos.



Pero entonces, ¿el niño protagonista del libro es la mezcla de muchos otros personajes que conoció en la vida real?



“Sí. Incluyéndome a mí. Las experiencias del niño son mis experiencias”.



Eso sí: resaltó una diferencia trascendental: “Después de que el niño crece se convierte en un gángster. Yo nunca lo fui, aunque me hubiera gustado”, mencionó en medio de carcajadas.

Como dato curioso: el niño de la portada es barranquillero. Se trata de Maximiliano Padilla, quien es hijo de un abogado amigo de Cruz y, de hecho, el productor venezolano Jesús Espinosa está planeando una serie televisiva basada en el libro, la cual podría ser protagonizada por la familia Padilla en su totalidad.

‘Los maestros del sabor’

En la actualidad, Bobby también prepara el lanzamiento de un trabajo discográfico, el cual, en sus palabras, “es un disco para la historia”.



Se trata de ‘Los maestros del sabor’. Saldrá a la venta en los próximos días y surgió tras un viaje a Cuba.



“Yo no hubiera grabado otro disco porque hay 16 álbumes que la gente todavía no ha escuchado”, relató haciendo referencia a esos trabajos que salieron después de sus más grandes éxitos y, paradójicamente, se han visto opacados por los temas de siempre, “pero hice un concierto en Cuba y conocí al maestro Carlos Sanabia y a los dos nos encantó la idea de hacer este disco”.

Sanabia es el creador y director de El club de los soneros dorados, otra propuesta musical que reúne a grandes cantantes del Caribe.



“(Este próximo lanzamiento) incluye nuevas producciones: cinco las produje yo en mi estudio, en Miami, y cinco las produjeron ellos en Cuba”.

Su incursión en el cine

Como si fuera poco, Bobby Cruz también se prepara para contar su historia y la de Richie Ray en la película ‘Los reyes de la salsa’, producción que contará el origen de este dúo legendario.



El maestro contó una anécdota en torno al filme. Hay una fotografía muy famosa de su compañero en la que sale junto a un piano: “el productor de la película reprodujo la misma foto con el actor y me dijo ‘¿Cuál es Richie?’ y yo escogí al actor”.



Y así como quien interpreta a Richie, el hombre que hace el papel de Bobby Cruz también es muy parecido a él. Según Cruz, el actor se parece tanto “que mi esposa me dijo ‘wow, si yo lo hubiera conocido antes también me hubiera casado con él’”.

Hay salsa para rato

Tal ha sido el legado de Bobby Cruz al mundo de la música que su país se ha esforzado por retribuirlo.



La calle donde nació lleva su nombre, su casa fue declarada patrimonio material y su escuela primaria será convertida en un museo. Dentro del recinto habrá objetos significativos de su trayectoria artística y cada uno de sus discos de oro.



Vale la pena resaltar que tanto Richie como Bobby tienen 8 de estos reconocimientos, así que son 16 en total. Eso sí: Cruz pidió, a modo de broma, “que no vayan a robarse los discos de oro porque no son de oro, se estarían robando es la historia”.



Según sus cuentas, en realidad son alrededor de 100 discos de oro los que debieron haber recibido. “Para ganarnos uno teníamos que vender medio millón de discos. Las casas disqueras no querían darlos porque tenían que admitir ventas y regalías, yo sé que tenemos muchos más de 16 éxitos que merecían discos de oro”.

Bobby Cruz se convirtió al cristianismo hace unos años. Foto: Cortesía: Bobby Cruz

El maestro también reflexionó acerca de la situación por la que el mundo entero atraviesa debido a la pandemia: “El mensaje que tengo para los colombianos, y para todo ser humano sobre la faz de la tierra donde esta entrevista pueda llegar, es que no pongan sus ojos en los políticos, ellos no pueden resolver estas cosas. Pon tus ojos en Dios, el único que sí va a poder resolver”.



Además, compartió un pasaje de la Biblia al cual se apega y corresponde a Crónicas 2, 7-14: “Si mi pueblo, que se hace llamar por mi nombre, oraren, buscaren mi rostro y se apartaren de los malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré los pecados y sanaré la tierra”.



El intérprete solo tiene una cosa por seguro: “Mientras esté vivo voy a estar produciendo porque ¿qué más voy a hacer?”. Queda claro que el maestro Bobby, después de más de 50 años de carrera, seguirá ‘en su salsa’ por el tiempo que sea necesario.

Margarita Contreras Delgado

Tendencias EL TIEMPO

En Twitter: @magicontrerasd