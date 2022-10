“Hello?”, pregunta Björk desde su casa en Islandia.



“Hello”, contesto. Mi voz se toma unos segundos en llegar a sus oídos.



“¿Me escucha?”, pregunto, sospechando fallas técnicas. Segundos después, vuelvo y escucho su voz, en el mismo tono, que vuelve a preguntar “Hello?”, como lo harían Siri en un iPhone cuando dice: ‘creo que no te entiendo’, o HAL 9000 cuando dice: ‘Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso’.

La distancia de las entrevistas digitales y la desconexión que se tiene con una figura transgresora e icónica como Björk hacen que escucharla hablar sin verla (porque nunca enciende la cámara de su computador para la entrevista) resulte imposible sin imaginarla como la encarnación humana de la inteligencia artificial: un cyborg femenino de dimensión extraterrestre, cuya comprensión de la humanidad a través de la música va más allá de nuestro entendimiento.



Su nuevo álbum, Fossora, ya está en el mercado, pero ¿lo está verdaderamente? Pocas personas cuya celebridad está atada al pop por trayectoria logran NO pertenecer a un cajón de la industria de la cultura y sobrevivir tres décadas sin tener pretextos atados al consumo y al entretenimiento, y muy pocas mujeres logran desconectarse del todo de esa Matrix insalvable del pop.

Por eso, aunque el saludo puede no significar nada más allá de un protocolo, estar conectado con la artista más influyente de los últimos 30 años vía Zoom se siente surrealista y salido de cualquier noción de espacio-tiempo. Sin embargo, ese mismo tiempo que desaparece entre sus manos y su corazón musical, no les da clemencia a periodistas, y corre rápidamente: son veinte minutos que se terminarán casi que de manera exacta, pues aunque Björk se hace esperar casi dos horas para dar esta entrevista, cuando se cumplan dirá –con acento islandés y precisión de videojuego– que el tiempo ha terminado.



(Le sugerimos: Gaspar Noé: 'Por qué es más fácil mostrar asesinos seriales que un acto amoroso').

“Hábleme de la inspiración que hay en Fossora”, le pregunto dubitativo luego de la breve introducción. “Estaba leyendo algunas de las cosas que ya ha contado en medios y una de las que más me llamó la atención fue su definición de la influencia del mundo de los hongos en esta nueva producción. Le dijo usted a un medio digital que esa inspiración nace ‘en el lado adulto y delicado de los hongos, donde actúan como centros nerviosos para los bosques. Como un tipo de energía de techno’.¿Cómo conecta usted los hongos con el techno?”.

Hongos e inspiración

Facebook Twitter Linkedin

El último álbum de la artista islandesa fue lanzado el 30 de septiembre de 2022 a través de One Little Independent Records. Foto: Cortesía Viðar Logi

“Creo que estamos empezando a descubrir las redes en todos los sentidos como seres humanos, tanto en la neurología, en el cerebro y en los micelios”, contesta. (Los micelios son estructuras de los hongos semejantes a hilos, por medio de los cuales estos absorben nutrientes del suelo y se mantienen vivos) “Todo es muy parecido a las redes que constituyen la tecnología actual. Estamos en el siglo veintiuno, que está compuesto de todos estos finos hilos de conexión. El siglo veinte fue el siglo de los átomos, de la teoría de la relatividad, de Albert Einstein, de la bomba atómica. Y en el siglo veintiuno tenemos miradas mucho más finas, tanto telescópicas como microscópicas. Cuando se mira el mundo desde esa perspectiva, como música, la forma como funciona nuestro sistema nervioso, es muy similar al crecimiento de los micelios. Es un patrón musical, rítmico, muy similar al del techno”, dice.

Hablar con Björk sobre hongos y música no puede desconectarse de los prejuicios musicales que han acompañado la utilización de los hongos como mecanismos de apertura creativa y mental. Después de todo, Mrs. Guðmundsdóttir es la artista más retadora de nuestra generación, y su desafío constante a las estructuras de la moda musical se asemeja al nacimiento de la contracultura de la década de los sesenta, inspirada en la doctrina de Timothy Leary y su exploración del LSD. Esos elementos de rebeldía y sinestesia, presentes en la música de Jefferson Airplane y Grateful Dead, ayudaron a construir la estética musical conocida como la psicodelia. Hoy en día, esa exploración ha pasado del plano musical y artístico al mental y figuras importantes de la tecnología como el expresidente de Twitter, Jack Dorsey, han ido propagando los beneficios de la microdosis de psilocibina para combatir males modernos como la ansiedad y la depresión.



(Le puede interesar: ‘Pensé la película como un puente entre dos mundos’: Yohan Manca).

Björk ha dicho en varias entrevistas que escuchó muchos pódcasts de psicología durante la grabación de este disco y eso me inquieta a saber si su mirada artística sobre los hongos contempla su efecto “lisérgico” en la estética de Fossora.



“No mucho”, contesta rápidamente. “La inspiración en los hongos nace en sus capacidades de superar problemas, como, por ejemplo, en un desastre nuclear. En Chernóbil hay muchos hongos que nacieron después del accidente. Hay hongos que pueden ayudarnos a solucionar el problema de la acidificación de los océanos (el agua oceánica aumenta en acidez cada vez más y esto afecta negativamente el equilibrio de la vida en el mar, algo que Björk –hija de la activista ambiental Hildur Hauksdóttir– afirma que los hongos pueden corregir).

“Muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy las podemos aprender y sacar de los hongos. Muchos de los medicamentos modernos como el ibuprofeno o el paracetamol vienen de los bosques de la Amazonia. Así que no es psicodélica la inspiración. No hay que estar comiendo hongos. Para mí, la conexión del álbum es con la naturaleza y con vivir un estilo de vida en el que se pueda caminar por un bosque o al frente del océano y poder tener un iPhone o conectarse a Facebook al tiempo. Nuestras vidas en 2022 tienen la tecnología, pero también deben tener a la naturaleza en ellas”.

Pero, entonces, ¿cuál era el propósito de oír pódcasts durante la grabación de Fossora? La conexión es compleja y emocional. Su madre falleció en 2018 y dos de las canciones del disco –Sorrowful Soil y Ancestress– son un tributo directo a ella, según les ha dicho a otros medios. “Me interesaba el arquetipo de la víctima”, me cuenta, sin adentrarnos en la muerte de su madre. “Hay una canción en este disco llamada Victimhood (Victimismo). Cuando uno investiga sobre los diferentes arquetipos de la víctima, hay más o menos 100 tipos distintos. Por ejemplo: la gente que cree en teorías de la conspiración son un arquetipo de victimismo. En esta canción soy simplemente yo tratando de ser honesta conmigo misma y entenderme dentro de uno de esos arquetipos”. En las letras de Victimhood, Björk se reta a “transgredirse más allá de la tragedia”, y así convivir con el dolor de la ausencia de su madre.

Su propio pódcast

Facebook Twitter Linkedin

En los nueve capítulos de su podcast, Björk reflexiona sobre su obra, su inspiración y sus influencias. Foto: Cortesía Viðar Logi

Además de escuchar pódcasts, Björk ha incursionado en ellos como medio de comunicación para hablar de su obra y tiene ‘Simbolismo Sónico’. Allí, discute el origen de toda su obra solista desde Debut, de 1992, y conversa sobre alguna de sus influencias más grandes, como Kate Bush.

Björk ha hablado públicamente de Kate Bush con admiración desde mucho antes que estuviera de moda por la serie Stranger Things. Al preguntarle sobre por qué cree que Bush es más popular hoy que hace 30 años, y por qué en los ochenta nunca fue tan popular como debió, se enciende en pasión y fuerza: “Parte de ello tiene que ver con que estamos más abiertos a músicas matriarcales. Pero, además, Kate es una gran compositora y productora que construyó sola su propio universo musical. No conozco a otras músicas que hicieran ese tipo de cosas, a menos que fueran invitadas a los esquemas de patriarcado musical, o que adhirieran al modelo patriarcal del rock and roll.



(Lea también: ‘La música tiene que proyectarse de corazón a corazón’: Pedro Aznar).



Además, el periodismo del pop de la época la tildaba de loca, al igual que siempre se señala de loca a cualquier mujer que tenga aspiraciones artísticas, o que quiera expresar una versión de ella a través del arte. En el rock de los ochenta estaba superbién hablar de cerveza, tetas y heroína como si fueran temas normales. Ah, pero cuando era una mujer hablando de su vida y de sus visiones, entonces era una loca”.

Una mirada al #MeToo

Al comienzo del movimiento #MeToo, la premisa era cancelarlos a todos, y ahora, cinco años después, toca mirar cada caso y revisar cuáles son graves, cuáles merecen la cancelación FACEBOOK

TWITTER

Pero al comenzar a conversar sobre patriarcado, Björk se detiene unos segundos para revaluar el estado del feminismo y sus posturas –radicales en el 2017, cuando acusó indirectamente al director Lars Von Trier de acoso y se vinculó así oficialmente al movimiento #MeToo–. “Me gustaría que las cosas fueran 50/50. Es bueno dejar de hablar de patriarcado y matriarcado, sino también de abrirle espacio a lo queer… es decir: espacio para todo el mundo. Donde haya más representación. Aunque en los últimos cinco años ha habido una gran revolución frente a eso”.



“Se mueve hacia adelante y rápidamente, si se es lo suficientemente optimista para creer en ello”, le comento. “Pero usted también ha dicho recientemente que le gustaría tener el valor de estar en el área gris” –o quizá ‘el centro’ sería la mejor traducción de la posición actual de Björk sobre género y sexualidad–. “Esa es una declaración atrevida en esta época de polarización y extremos. Pero entonces, ¿en qué lado nos tenemos que parar hoy en día?”.

“Sí, es importante que no cometamos los mismos crímenes que el patriarcado cometió. No queremos que el matriarcado se tome el poder. Esa no era la intención. Todas tenemos o padres o hermanos o amantes y no todos se tienen que ir para una isla y desaparecer. Hay que aprender de los errores, pero cuando hablo de esa área gris, también creo que es importante abrir espacios y entender diferencias. Al comienzo del movimiento #MeToo, la premisa era cancelarlos a todos, y ahora, cinco años después, toca mirar cada caso y revisar cuáles son graves, cuáles merecen la cancelación. Seguro hay unos que hay que cancelar completamente. Y otros, toca mirarlos”. Uno de los colaboradores de Björk en el nuevo álbum fue acusado de abuso sexual, por lo que fue retirado de los créditos en la canción en la que participó, y por esta razón Björk habla con más cautela y cuidado.



(También puede leer: Patrick Stewart: 'Jean-Luc Picard es mi patrimonio y será preservado').

“En otros casos, si la persona entiende que fue un tema de comportamiento y no una violación y esta persona ha ofrecido disculpas...”. El integrante del grupo Gabber Modus Operandi que trabajó en Fossora ofreció una disculpa pública en Instagram y una negociación con la persona que lo acusó de abuso y que posteriormente borró el tuit.

“Hay que tratar ese caso de manera diferente. Todo en este tema es muy complicado y no es blanco y negro”, argumenta. “Pero tenemos que tratarlo de manera más compleja e inventarnos nuevos conceptos morales en la internet juntos. Es una responsabilidad mutua. Internet nos dio acceso a revoluciones como #MeToo y #BlackLivesMatter, ambientalismo y otras revoluciones que se han alimentado de ese acceso. Pero también tenemos que entender que todos somos los autores de esas revoluciones y todos somos responsables de ellas. Todos tenemos que, juntos, encontrar soluciones que nos representen como seres humanos”.



“Sí”, concluye, reflexionando sobre lo dicho por instantes de silencio, como procesando cada palabra antes de despedirse; “son pasos importantes que tenemos que seguir dando hacia adelante”.

Más noticias A Fondo

‘Volverte a ver’: la promesa de Monsieur Periné a sus fans

‘Nuestras democracias están siendo destruidas desde adentro’: Caroline Fourest

Andrea Echeverri se disculpa por insulto a Guns N' Roses

ALEJANDRO MARÍN (*)

​Para EL TIEMPO



(*) Escuche a Alejandro Marín en el Bilingual Pódcast en Spotify y en Apple Podcasts y en La X, Más Música, y véalo en Canal Trece todos los lunes a las 10 p. m.