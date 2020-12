‘Entre nos’, el concierto despechado de Pipe Bueno y Marbelle

En un año distinto y duro, y luego de un buen rato sin volver a la música, Marbelle regresó en el 2020 a hacer lo que mejor sabe: cantar con su maravillosa voz.

Fue con Adicta al dolor, una canción que lanzó antes de empezar la pandemia y que, como ella dice, "me devolvió con el pie derecho de nuevo a la música". En la composición le ayudó su amigo Pipe Bueno, así como otros músicos de distintas tendencias.



Se ha pasado el año haciendo presentaciones vía streaming, volviendo a las épocas en las que “uno grababa los programas con Jorge Barón”, dice. La tecnología ha ayudado con sus nuevas posibilidades a acercarla a la gente, "a tener público que está en países lejanos y lo quieren a uno, así como personas de puntos del país distantes, y eso es maravilloso", dice.



Y aunque, como agrega, “nos hace mucha falta la cercanía del público”, decidió que era el momento de agradecerle a la gente ese cariño con 'Entre nos', el concierto que dará el 26 de diciembre con Pipe Bueno, a las 9 p. m., hora de Colombia, con venta de boletería por Eticket.co.



“Todo lo que ha pasado este año nos llevó a replantear la escala de prioridades y quedó estar ‘entre nos’, entre nosotros, recogernos como familia, estar más pendiente de los que amamos. Fue un año que nos dijo que no hiciéramos tantos planes, pero este concierto sí lo pudimos concretar”, afirma Marbelle.



La llamada ‘Reina de la tecnocarrilera regalará rancheras y música popular, con sus éxitos incluidos, como Collar de perlas. A ella y a Bueno los acompañarán unos 30 músicos, incluido el Mariachi Clásico Contemporáneo, de Ricardo Torres, uno de los mejores del país.



"Le haré un homenaje a la mexicana Yolanda del Río, que con sus canciones alzó la voz de las mujeres cuando ellas no podían levantarla tanto, ese es su plus, ese es su mérito. Lo bueno es que aquí hay ahora un fenómeno de cantantes mujeres que tienen más empoderamiento”.



Y Pipe Bueno, trasnochado por su nuevo trabajo como papá, habla con mucha emoción de esta faceta: “Es lo mejor que me ha regalado Dios. Cuando uno es papá, aprende a ser mejor hijo y las prioridades cambian porque ese bebé depende de uno. Mi hijo llegó a potencializar mi vida”.



Su pasión por la música popular, agrega, comenzó con una canción de Luis Alberto Posada, Me tomas y me dejas, “que la cantaba de corazón por una decepción amorosa que estaba viviendo en el colegio”, dice.



Para Bueno, que cantará sus más grandes éxitos en el concierto, como Cupido falló, Se te nota y Te hubieras ido antes, entre otros, que la música popular se haya arraigado en la cultura nos representa como país. Antes, decir esto era raro, ya no, porque hoy quienes la interpretamos no solo tenemos muchos conciertos, este año de manera virtual, sino que unimos a la gente. Somos cupidos, doctores corazón, les ayudamos a las personas a pasar sus penas”.



Marbelle lo ratifica. “Esos estigmas de que era lo más malo, lo más barato, que había que mirarla por encima del hombro y que era de mal gusto se acabaron. Yo, por ejemplo, también soy fanática del reguetón, pero mientras haya cachos y penas de amor, y nos sigan rompiendo el corazón, nos signa echando sal en la herida, la música popular estará ahí”.



Y Marbelle y Pipe Bueno, que además harán canciones juntos en el concierto, están para ratificarlo en su 'Entre nos' del 26 de diciembre.