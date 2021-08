Entre cachorros, villanos y moda: 101 dálmatas

101 dálmatas es una de las películas favoritas de grandes y chicos. Tiene todos los ingredientes para seducir. Es una combinación de aventuras, cachorros y una villana que viste fenomenal y cuenta con una personalidad excéntrica, de esas que no se sabe si aborrecer o adorar. Por esto, en la nueva entrega de la Colección Cuentos de Oro recordamos esta fantástica historia, y, de paso, algunas curiosidades sobre esta obra maestra del cine.



Para comenzar, al igual que la mayoría de películas de Disney, tiene su origen en una obra literaria, en este caso: The Hundred and One Dalmatians de la escritora inglesa Dodie Smith, publicada en 1956. La primera adaptación hecha por el gigante cinematográfico es de 1961, tan solo cinco años después.

En cuanto a esta primera versión, se destaca que fue la primera en utilizar la xerografía, un proceso de impresión que utiliza la electrostática y permite la reproducción o copiado de imágenes de documentos. Esto puede sonar muy técnico y alejado del propósito de estas letras, pero tiene una razón de ser fundamental, de no haber sido por esta tecnología, habría resultado imposible para los animadores elaborar la cantidad de cachorros que se necesitaban para la película.



Otro de los motivos por los cuales la película fue toda una apuesta totalmente diferente, es que fue la primera película de Disney que se realizaba en su momento histórico, en tiempos contemporáneos. La historia se desarrolla en una Londres moderna de los años 60, en donde incluso hay televisión. Adicional a los detalles técnicos de innovación, la película resultó ser de gran importancia para el estudio de animación, pues los salvo de la quiebra, luego del fracaso que significó en pantallas La bella durmiente, estrenada en 1959.



En 1996, la película regresa y, como lo decía en su título de entonces, ¡más vivos que nunca! En este año se lanzó la versión live action, la cual contó con la participación de una de las mejores actrices de la historia. Glenn Close encarna a una inolvidable Cruella de Vil. Fue tan aclamada su actuación en la película, que el American Film Institute la incluyó como uno de los cincuenta villanos más importantes de la historia.

Encuentra este libro por solo $18.900 en almacenes de cadena, librerías o con tu vendedor de confianza.



La colección Cuentos de oro recopila los clásicos de Disney, para que los niños puedan acercarse a la lectura desde sus historias favoritas. Esta bellísima colección tiene un costo de $709.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $878.000 para los no suscriptores. Puedes adquirirla llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com/colecciones/cuentos-de-oro-disney

Otras noticias de los libros: