Enseñanzas de dos líderes como Francisco y Benedicto XVI en un libro

Los dos Papas

Antony Mccarten (Traducción por Ana Herrera)

Rocca Editorial/ 320 páginas / $45.000



En febrero de 2013 se rompió con una tradición de más de 600 años: el papa Benedicto XVI, antiguo protector de la doctrina y leal heredero de Juan Pablo II, hizo un anuncio sin precedentes al comunicar su renuncia debido a su avanzada edad y la decisión de adoptar el título de papa emérito. A las pocas semanas, las majestuosas puertas de la capilla Sixtina del Vaticano se cerraron y los cardenales comenzaron un nuevo cónclave, el segundo en menos de una década, y en el que tendrían que elegir al nuevo líder espiritual de una Iglesia con más de 1.200 millones de seguidores en todo el mundo. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, unos días más tarde, el carismático Jorge Bergoglio, bajo el nombre de Francisco, resultó elegido papa. ¿Por qué Benedicto, el papa más conservador de la era moderna, hizo un acto tan poco tradicional e inimaginable? Este libro nos relata la historia de una extraña pareja, dos hombres muy diferentes, cuyos destinos convergen e influyen profundamente el uno en el otro. Los dos papas es una narración de no ficción, humana, divertida y conmovedora.



Vive y déjame vivir

Alberto Linero Gómez

Editorial Diana / 176 páginas / $ 39.000



“Sin libertad no hay felicidad”, dice Alberto Linero en este libro que, más que respuestas o fórmulas mágicas, propone caminos para ayudar a vivir una vida más auténtica, alegre y en paz. Con reflexiones, anécdotas personales, ejercicios, juegos y hasta listas de canciones para acompañar la lectura, este es un texto necesario para navegar el mundo hiperconectado de hoy. En sus páginas el lector encuentra inspiración con máximas en el lenguaje sencillo de Linero como estas: “Hay que cuestionarlo todo. Siempre. Empezando por este libro”, “Ser libre no es hacer todo lo que nos da la gana... pero casi”, “Entre gustos no hay disgustos”, “Hay gente que se irá... y es mejor que se vaya”, “No todo es cuestión de vida o muerte”, “Hay personas a las que uno nunca les vas a gustar”. Para el autor: “la libertad verdadera ocurre de adentro hacia afuera. Solo podemos decirnos libres cuando nuestra felicidad no está dada por circunstancias externas, sino que es el resultado de una armonía que brota desde adentro, como un río caudaloso”.



La sagrada Biblia de América

Editorial San Pablo

1.504 páginas / $ 120.000



El libro que no debe faltar en la casa de los católicos. Para llenar nuestras vidas de amor y devoción; un reencuentro interior por medio de la palabra de Dios. Un completísimo índice del Antiguo y el Nuevo Testamento, con explicación detallada de cada uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Además de tener la aprobación de la Conferencia Episcopal e incisiones del año 1970, incluye el calendario litúrgico ciclo A, B y C. Diseñada con tipografía de buen tamaño en papel extrafino con borde dorado, el cual garantiza una lectura fácil y agradable. Incluye cinta separadora en fina seda y está bellamente ilustrada con reproducciones de grabados en sepia del maestro Gustave Doré.



El papa Francisco le habla a los niños

Selección de textos de Carolina Chagas

Editorial Alfaguara juvenil / 72 páginas / $ 29.000



El papa Francisco les habla directamente a los más pequeños: frases sencillas combinadas con preciosas ilustraciones invitan a los niños a la fe y a seguir sus sueños. En los miles de encuentros con niños a lo largo de todo el mundo, uno de los papas más queridos de la historia se ha mostrado capaz de crear con ellos una relación muy especial, fruto de su cercanía e inmediatez. En estas páginas, con la misma sencillez, habla directamente a los corazones de los niños y les invita a crear una relación sincera y auténtica con Jesús, su mejor amigo. “Vosotros, jóvenes, no podéis y no debéis estar sin esperanza, la esperanza forma parte de vuestro ser. Un joven sin esperanza no es joven, ha envejecido demasiado pronto”.





Padre Nuestro

Papa Francisco

Editorial Planeta / 160 páginas / $ 29.000



El Papa comparte, además de la oración escrita con su puño y letra, una enriquecedora y familiar plática llena de anécdotas de su niñez, consejos para llevar una vida digna ante los ojos de Dios y sus profundas reflexiones sobre la paternidad, la gracia, el perdón y el mal. Rezar el padre nuestro es hablar con Dios, es el llamado que Jesús mismo dio a sus discípulos cuando le pidieron: “Enséñanos a orar”. “Se necesita valor para orar a nuestro Padre. Yo mismo le digo ‘papá’, y creo firmemente que Dios es el Padre que me acompaña, me perdona, me da el pan y está atento a mis palabras”.