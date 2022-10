Enrique Ramil parece una señora. O una diva, mejor: luce kimonos coloridos, abrigos forrados en lentejuelas, dorados y decorados con flores o con cuadros de ajedrez. O vestidos de tul con volantes en tonos pastel. Sus ojos azules los sabe enmarcar de negro. Unos ojos que brillan sobre unos párpados violeta. Y ese maquillaje sobre su piel blanca contrasta con una barba tupida y cuidadosamente delineada. Las uñas de las manos también se las pinta de rojo. O de negro. Y luce anillos, aretes y joyas extravagantes.

Enrique Ramil es un cantante que ha cultivado su voz toda la vida. Y canta, sobre todo, canciones de señora. Y su voz es camaleónica: es un tenor con la capacidad de alcanzar notas altísimas, pero también lo hace perfecto en tonos graves. Su voz es suave, pero poderosa. Y siempre dramática.



Creció escuchando a Rocío Durcal, Rocío Jurado, Ella Fitzgerald, Whitney Houston y Mariah Carey. Y esas canciones de las divas de su infancia son las que lo identifican como artista. Letras que cuentan historias sobre romances imposibles, traiciones y amores idílicos. Esas que se aprendió y cantaba cuando era un niño que se ponía los vestidos de su mamá y se pintaba la cara con su maquillaje.



Enrique Ramil nació en Ares, en la provincia española de La Coruña: un pequeño pueblo de pescadores ubicado justo donde se juntan el mar Cantábrico y el Océano Atlántico. Y recuerda que a los tres años ya cantaba porque su mamá, Concepción —Conchi, como él le dice— era la directora del coro de la parroquia de San Antonio. La mamá también era una reconocida presentadora de radio y televisión. “Era como la Oprah Winfrey de mi comunidad”, sigue.



Creció en medio de luces y cámaras, en un ambiente de artistas. Su tío, Manuel Ramil, es el pianista de la reconocida banda española Mago de Oz. Su padre se fue de la casa cuando él tenía seis años. Pero su madre y una familia numerosa y cariñosa han sido siempre su refugio. No lo ha extrañado.



Y también nació sin clóset. Y de haberlo hecho, lo habría destrozado a taconazos. Era normal que le pidiera a Conchi una Barbie en su cumpleaños. Hasta que un día en el colegio, a los nueve años, un compañero le gritó: ¡maricón!

Facebook Twitter Linkedin

Enrique luce abrigos, joyas y vestidos de mujer. Foto: Fabio Gómez. Maquillaje y peinado: Hugo Quiñones. Producción: Emmanuel Catrina y Eder Domz. Directora creativa: Lucía Sotelo.

—Mami: ¿qué es maricón?, le preguntó.

—Pues cuando a un chico le gusta otro chico. La gente maleducada usa esa expresión, pero hay formas de decirlo sin faltar al respeto. La forma correcta: es gay u homosexual. ¿Te lo dicen a ti?

—Sí, pero me da igual.

Y al cumplir los 12 años, le dijo:

—Mamá, creo que ya entendí. Tenían razón. Creo que se dieron cuenta antes que yo.

—¡Y yo también!



Su sexualidad nunca fue un problema en su casa. Aunque sí recibió muchos insultos de sus compañeros del colegio. Y hasta golpes. “Cuando no me violentaban por ser gay, lo hacían porque era gordo”. A los 13 años ya medía más de 1.80 metros. Y hoy, a sus 38 años, le ha sumado nueve centímetros a su estatura. Y sigue siendo gordo. Pero su peso tampoco ha sido un impedimento. “Cuando uno tiene el árbol bien sembrado, desde la raíz, no importa que se le muevan las ramas. O que le quiten hojas”, dice, convencido.



Enrique Ramil —quien hace unos meses ofreció un concierto en el reconocido bar Theatron, en Bogotá, en su gira por América Latina— también tiene coraje de acero. Se ha presentado en siete realities de cantantes: seis en España y uno Inglaterra; en Londres sobrevivió dos años cantando en las calles. Y aunque no ganaba, él seguía insistiendo. Nunca se rindió.



En Madrid, a donde se fue a estudiar teatro musical, a los 18 años, empezó a trabajar como mesero. Más adelante consiguió un papel como drag queen en un famoso musical. Su personaje, que interpretó durante cinco años, se llamaba Paquita Dora. “Había días en los que terminaba el show, me quitaba el maquillaje, me pegaba una ducha y me iba para un restaurante a trabajar”, recuerda.



Fue precisamente un reality, en plena pandemia, en el 2020, el que volvió a poner su nombre en la escena musical. Los años anteriores se dedicó a cantar en restaurantes y hoteles, o donde lo contrataran. Dice que para él no existe un escenario pequeño. También es un reconocido profesor de técnica vocal, una tarea que disfruta y que promete jamás abandonar.



En ‘Tierra de talento’, nombre del programa, se coronó vencedor al interpretar la canción ‘Señora’, de la legendaria Rocío Jurado. Los jurados no pudieron evitar las lágrimas al verlo y escucharlo. Sí. Enrique Ramil tiene la capacidad de conmover, emocionar y hacer llorar a la gente. En X Factor, en España (2018) la cantante italiana Laura Pausini se quebraba en llanto cuando lo veía en el escenario.



Y ese triunfo fue un remolino que revolcó su carrera. Un reconocido productor de artistas lo llamó para decirle que quería ser su representante. Era la oportunidad que había esperado toda su vida. Y empezó a grabar. Y las puertas se le empezaron a abrir. Uno de sus más grandes éxitos recientes es ‘Prefiero ser la otra’, compuesta por Yasmil Marrufo y Mario Cáceres. Y entre sus admiradores se cuentan Juanes, quien lo invitó a su casa en Miami. Y aunque no es su fuerte, le cantó flamenco.



También, la famosa cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien le envió un mensaje mientras le hacían una entrevista en Telemundo: “Necesito felicitarte por tu maravilloso talento, por tu maravilloso sentimiento al cantar. Por la diferencia de voz que tienes ante tanta gente. Espero abrazarte muy pronto”.

Facebook Twitter Linkedin

"De niño, me vestía como señora y cantaba canciones de señora. Y eso hago ahora", dice. Foto: Foto: David León Maquillaje: Diana Hidalgo

Y hasta el legendario Rafael, pues hace poco participó en un homenaje que le hicieron cuando cumplió 79 años. “Le canté a Rafael, en su cara, y quedamos de amigos”, dice Ramil, emocionado. Pero aclara que, antes de su presentación, habló con el célebre compositor Manuel Alejandro —quien ha escrito para Isabel Pantoja, Rocío Jurado, José José y Plácido Domingo, entre otros— y le pidió permiso para cambiarle el sexo al personaje que interpreta la canción ‘En carne viva’. Y él aceptó. Así que en la parte en la que le cantaba a ‘ella’, la remplazó por ‘él’. Ya se ha dicho que Enrique es una señora.



Y ya suma miles y miles de seguidores en sus redes sociales y en servicios de reproducción de música como Spotify. Seguidores que cantan sus canciones a grito herido y que asisten a sus conciertos.

No todo ha sido color de rosa

“Todos los golpes que he recibido se los estamos ahorrando a los que vendrán. Desde que me empezaron a violentar, sentí que debía usar mi voz para ser un referente. Un referente que yo no tuve. Cuando cantaba canciones de mujeres y me ponía la ropa de mi mamá, lo hacía de una forma súper inocente”, dice al hablar sobre la violencia que ha sufrido por su condición sexual.



Y sigue: “Nunca nadie me dijo que eso estaba bien o mal. Lo hacía porque quería y porque nunca tuve un ambiente hostil en mi casa. Ahora estoy yo para decirles a los chicos que tal vez tienen miedo: pueden hacer lo que les dé la gana”, dice Ramil.



Y aunque sabe que los homosexuales de otras épocas tuvieron que poner una cuota más grande de sacrificio y exclusión —y condena la violencia que sufre gran parte del colectivo Lgbtiq+, sobre todo las chicas trans— su camino no ha sido color de rosa. Es un hombre grande. Robusto. Barbado. Con la cara maquillada y vestido con abrigos de mujer que él mismo diseña. Sabe que su apariencia es transgresora. Y siempre dramática. Y eso le encanta.



En la calle y en los aeropuertos es el centro de las miradas. “Hay mucha gente que me escribe en redes sociales y me cuestiona: pero, ¿por qué te maquillas? Y si te maquillas, ¿por qué te dejas la barba? Yo no les respondo, pero pienso: entonces, ¿por ser hombre tengo que ir con la camisa de cuadros y el hacha?”.



Cree, definitivamente, que a todas esas personas les han faltado referentes. Y es ahí donde florece su discurso de libertad. “Si yo no quepo en una talla que alguien ha decidido que es la correcta, no tengo porque entrar en depresión. Ni porque me quiera maquillar ni porque estoy enamorado de alguien de mi mismo sexo… Por nada de eso le hago daño a nadie”. Por cierto, lleva varios años con su pareja, a la que prefiere mantener alejada del mundo en el que se mueve para preservar su privacidad.



—¿Cree que usted y su música son una forma de activismo por los derechos de la comunidad gay?

—Aunque no lo esté buscando, por ser libre y por cantar canciones que invitan a la libertad, creo que estoy haciendo un activismo igual de necesario que las manifestaciones sociales. No soy un tío vanidoso. No quiero fama, aunque sí me agrada el reconocimiento. Que no me digan: ¡qué bien cantas! Mejor, que me digan; tu música me vale, me ayuda.

Facebook Twitter Linkedin

"Cuando no me violentaban por ser gay, lo hacían porque era gordo”, recuerda de su época escolar. Foto: David León.

—Usted se presentó en siete realities. ¡Hasta que ganó! ¿Qué decirles a todos esos artistas que desisten de sus sueños?

—Que crean en ellos y que nunca dejen de luchar. Y que aprovechen cada oportunidad. Cada minuto. Si yo tenía una cámara al frente, o tenía una audición, sacaba siempre lo mejor de mí. Y hay que confiar en Dios.

—¿Qué tan importante es Dios en su vida?

¡Muchísimo! Lo que me pasa es que no estoy de acuerdo con ninguno de sus ‘clubes de fans’ porque me señalan y me juzgan en su nombre. Sé que Dios no me señala ni me juzga. Yo sé que Dios me ama y nunca he dudado de eso. Me han pasado cosas increíbles.

—Por ejemplo…

—Cuando le pido algo, acaba pasando. En Londres llueve mucho. Y le pedía que no lloviera porque tenía que salir a cantar para poder pagar la renta, y dejaba de llover 20 minutos y en ese tiempo la gente me daba justo lo que necesitaba—.



Y su fe también la ha cultivado desde niño. Fue catequista y cantaba en el coro de la parroquia con su mamá. En Londres cantó en muchas iglesias y hasta dirigió un coro. Pero, dice, lo echaban por ser gay. “O me presentaban chicas para dizque convertirme”. Migró por diferentes templos hasta encontrar el indicado: Arena Church, una iglesia brasileña abiertamente gay a la que asiste por internet.



—Bueno, usted ya es una diva…

—Me gusta pensar que hay gente que me considera así, porque me lo hacen saber. Pero en realidad como me gustaría ser recordado es como un cantante de verdad que tiene la libertad de cantar como quiere. Lo que hago ahora es lo que hacía desde niño. Por eso siempre digo que a los niños hay que apoyarlos desde que son pequeños, para que no pierdan tiempo. Yo me vestía con la ropa de mi mamá y cantaba canciones de señoras. Y eso es justamente lo que estoy haciendo aquí—.





José Alberto Mojica Patiño

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @joseamojicap​