El cantante Enrique Bunbury anunció que se retirará de los escenarios a partir de septiembre de este año, cuando cumpla sus compromisos en España y EEUU, debido a problemas de garganta y vías respiratorias, una decisión que ha decidido adelantar tras su reciente gira mexicana.



"Lo que normalmente era placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento", explica el artista, de 54 años, que dice que he tomado la decisión "muy meditada y consciente" de abandonar su actividad interpretativa en los conciertos y tours.

Según asegura el ex cantante de "Héroes del Silencio" en un comunicado compartido por redes sociales, la decisión la ha tomado tras una reciente gira por México que inició con ilusión tras el parón de las giras internacionales de 2020 y 2021 pero que "corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana".



Bunbury asegura que desde hace unos años cada vez que inicia un viaje o show "un compendio de síntomas y dolores" le acompañan desde la mañana hasta el momento de subirse al escenario. "Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira", dice.



Este malestar, que lleva años arrastrando y que le ha costado mucho "localizar y comprender", incluye que la garganta se le cierra y se irrita y las vías respiratorias "dificultan el más leve ejercicio", afirma, problemas para los que ha escuchado "diferentes nombres y diagnósticos".



A partir de ahora, Bunbury considera que se abre ante él "un sinfín de posibilidades", en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía forman parte de sus objetivos, dice.



"Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management", remarca el artista, que reconoce que en sus 35 años de carrera se ha subido "en los mejores escenarios del mundo y en algunos de los peores".



Así, hace balance y recuerda que ha cantado "delante de 25 personas y de 250.000". "En la mayoría de ellos -agrega-, he tenido la suerte de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares".



Bunbury explica que lleva padeciendo estos problemas posiblemente desde la gira de "Mutaciones" en 2015-2016, y sobre todo en el tour de dos años y medio de "Expectativas", entre 2017 y 2019.



Tras la parada obligada por la pandemia, el cantante creyó que quizás su mal se había "diluido" y las ganas de reencontrarse con público, técnicos y músicos encima de un escenario era "una fuerza mucho más poderosa" que finalmente no ha fructificado.



Según esta decisión adoptada por el cantante y las fechas que aparecen en su web, su último concierto se producirá en la ciudad española de Valencia el 24 de septiembre.



Además de en otras varias capitales españolas, tocará el 6 de mayo en Nueva York; el 8 en Washington, el 10 en Atlanta (Georgia); el 12 de mayo en Dallas (Texas); el 14 en Houston (Texas); el 17 en San Antonio (Texas); el 20 en El Paso (Texas); el 22 en Tucson (Arizona); el 24 en San Diego (California); el 27 en Los Ángeles (California); el 29 en Reno (Nevada); el 31 de mayo en San Francisco (California); el 2 de junio en San José (California); el 4 en Las Vegas (Nevada), y el 6 de junio en Anaheim (California).



