En el 2018 Enrique Bunbury dio un concierto en Colombia y cuatro años después anunció que se despediría de los escenarios. Pero no fue así, para el gusto de sus seguidores.



El cantante español regresa a América Latina para dar cinco conciertos y uno de ellos será en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo 16 de diciembre.



Regresa con su nuevo disco, Greta Garbo.

(Tal vez quiera leer: Enrique Bunbury: 'Me es imposible hacer más conciertos')



“Supongo que no soy el mismo, dejar de girar me ha otorgado un montón de tiempo libre. El último año fue complicado y siempre hay algo de ti que muere y dejas definitivamente atrás. También pienso que es imposible ser el mismo todo el tiempo, porque las edades por las que pasamos nos hacen ver distintas perspectivas y la vida te va dando alegrías y trompazos", contó el artista a la agencia Europa Press.



Famoso por canciones como ‘Infinito’, ‘Lady Blue’, ‘El club de los imposibles’, ‘El extranjero’ y ‘La chispa adecuada’, entre otras, el artista tiene 30 años de carrera.

Le puede interesar: Enrique Bunbury confiesa sus rabias y esperanzas en su nuevo disco 'Greta Garbo'



Para el concierto habrá preventa a través de los bancos Aval (AV Villas, Occidente, Popular y Bogotá) y por dale! del 5 de junio a las 9 a. m. al 7 a las 8.59 a. m. a través de Tuboleta.com.