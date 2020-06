Enrique Bunbury: entre presuntos plagios y el linchamiento virtual

El que debía ser un buen año para el cantante español Enrique Bunbury, quien está estrenando álbum, se está convirtiendo en un terremoto, no solo por la gira que tuvo que posponer (y que pasaría por Colombia) sino por las diferentes batallas en las que parece resultar envuelto. La última puede hacerle mucho daño.

Primero vino la entrevista que dio al diario ABC, en la que se refirió a la pandemia y a las decisiones políticas de los diferentes países sobre el asunto. En esa conversación, dijo, palabras más, palabras menos, que está de acuerdo con Donald Trump en sacar a la Organización Mundial de la Salud. Si bien, en la misma conversación dijo que es en lo único que está a favor de las decisiones del mandatario estadounidense, los fanáticos se han declarado perplejos por su posición.



En esa misma entrevista, así como en publicaciones en Instagram, el cantante español emprendió una campaña contra Bill Gates como símbolo del problema que está viviendo la humanidad. Tampoco cayó en gracia en las redes sociales y se lo han hecho saber, aunque muchos también dan cuenta de una "nueva inquisición" que lo persigue.



El artista, quien lanzó recientemente un nuevo álbum en estudio, titulado 'Posible', habló con EL TIEMPO sobre este nuevo proceso.



Lo que no esperaba el artista ni sus seguidores es lo que dio a conocer el pasado fin de semana el diario El País de España, al entrevistar al escritor Fernando del Val, quien escribió el libro 'El método Bunbury', que saldrá publicado próximamente bajo la editorial Difácil y que promete poner el dedo en la herida de los fanáticos.​

Según la investigación, 37 canciones de Bunbury, incluso desde sus años con la banda Héroes del Silencio y hasta sus últimos discos, se habrían permeado de al menos 500 referencias de frases de escritores y poetas de diferentes lenguas, sin hacer una cita o mención de la autoría.



Si bien, Del Val evita hablar de plagio y se refiere más a una figura creativa conocida como 'centón', que significa crear una obra a partir de fragmentos de las de otros, la línea es difícil de aclarar. Tanto en el libro como en el trabajo de El País, al hablar con algunos de los autores de las frases de las que hace referencia, es claro que Bunbury no pidió permiso ni mencionó a ninguno en sus créditos.



Entre los autores que más aparecen en dichas referencias están Mario Benedetti, Fernando Sánchez Dragó, Fernando Arrabal, Antonio Gamoneda y Felipe Benítez Reyes.



El libro 'El método Bunbury' hace las comparaciones notorias de oraciones y párrafos que se transcriben casi idénticos e incluso partidos entre una canción y otra.



Bunbury no se ha referido aún a las afirmaciones o la existencia del libro. Sí se manifestó su representante, quien en diálogo con El País defendió el proceso creativo del músico y señaló que todos los artistas más reconocidos lo hacen y no se les persigue por ello. Incluso acusó a los medios que difundieran esta información.



