La tos parecía ganarle a su voz. El aire no llegaba bien a sus pulmones y dormir bien era un viejo recuerdo del pasado. Enrique Bunbury pasó las duras y las maduras imaginando su vida sin cantar. Su salud parecía gritarle que parara.





Él hizo caso y dejó los escenarios por un tiempo, dejó otras cosas que afectaban su cuerpo, la valiosa herramienta con la que la inspiración se convertía en canciones, pero no dejó de trabajar: grabó un disco, escribió un libro y logró revertir una decisión tomada y radical.





(En contexto: Enrique Bunbury se presenta el 16 de diciembre en Bogotá).

Bunbury estará en concierto en Colombia el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá y ha reconocido recientemente que se siente renovado y que la pausa ha sido esencial para despertar nuevos deseos de creación.



“El último año fue complicado y siempre hay algo de ti que muere y dejas definitivamente atrás. También pienso que es imposible ser el mismo todo el tiempo, porque las edades por las que pasamos nos hacen ver distintas perspectivas y la vida te va dando alegrías y trompazos”, reconoció en una entrevista reciente para Europa Press.

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Bunbury grabó 'Greta Garbo' en México. Foto: Jose Girl.

Pero los golpes no lo tumbaron. La nueva gira latinoamericana para el final de año es prueba de eso.



Antes, con la tarima desierta y siendo el centro de exámenes médicos y pruebas de laboratorio se dio cuenta de que el glicol, compuesto químico presente en el humo de los escenarios era lo que lo afectaba. Eso lo tranquilizó y le dio el empujón para tomar su libreta y componer.

El resultado de ese nuevo disco se llama Greta Garbo, álbum donde expone sus rabias y esperanzas con un toque de soul y en el que deja ver un matiz de cierta ironía y humor negro al rendirle un homenaje a la actriz sueca que llegó a eclipsar a Hollywood y que decidió retirarse, a los 36 años, en el mejor momento de su carrera.

Alejarme de los escenarios provoca una distancia con el público no del todo deseada. FACEBOOK

TWITTER

“Las circunstancias me hicieron pensar en que, aunque siguiera escribiendo y componiendo, alejarme de los escenarios provoca una distancia con el público no del todo deseada. Este álbum es una respuesta al trauma sufrido durante todo este período”, recalcó un Bunbury renovado, que en marzo también publicó el libro Microdosis (en el 2021 ya había probado la dosis literaria con Exilio Topanga, explorando la poesía), en el que hace un viaje onírico por su vida y carrera.



Pero mientras revela al mundo canciones como Nuestros mundos no obedecen a tus mapas, una roquera manifestación de la terquedad de no dejar ser; Alaska, en la que invita a un cambio de ambiente para curarse; La tormenta perfecta, en la que parece encarar a quienes siempre tratan de destruirlo o Desaparecer, donde reflexiona acerca de la derrota; Bunbury logró hacer una pausa a su intenso retorno para contestar nuestro Cuestionario sonoro.



(Más información: Enrique Bunbury confiesa sus rabias y esperanzas en su nuevo disco 'Greta Garbo').

Facebook Twitter Linkedin

Confesó que le habría gustado compartir escenario con María Dolores Pradera. Foto: Jose Girl.

¿Qué lugar lo inspira?

En realidad, cualquiera. Me gusta escribir en cafés o en el jardín de mi casa. Para la música, me gusta entrar en el estudio. A veces, en el salón de mi casa, frente al piano o la guitarra. Lo normal es perseguir la inspiración. No esperar a que llegue.

¿Qué canción le encantaría interpretar y no lo ha hecho?

Hay tantas canciones que me gustan y no he interpretado… De Rubén Blades, de Fito Páez, de Andrés Calamaro, del repertorio de Goyeneche…

¿Canta en la ducha?

Rara vez, pero sobre todo ópera.

¿A qué artista imitaban cuando era niño?

A Elvis y a los Beatles.

¿Qué instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?

Me gustaría cantar mejor, tocar el piano mejor y tocar la guitarra mejor.

¿Qué canción lo hace llorar?

In my Life, de los Beatles.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus padres?

Tatuaje, de Concha Piquer.

¿Con quién les hubiera encantado compartir escenario?

Con Fito Páez, con Rubén Blades y con María Dolores Pradera.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Soy Rebelde, de Manuel Alejandro, interpretada por Jeanette.



(Otro tema: Wolfgang van Halen, su nuevo disco y el reto de ser hijo de un dios del rock).

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Creo que el primero que compré con mi dinero fue It's Only Rock’n’Roll, de The Rolling Stones.

¿Un miedo como músico?

Tengo miedo de quedarme sin voz.

¿Un sonido que ame con locura?

El del piano.

¿Y uno que odie con la misma intensidad?

No odio, no está en mi naturaleza. Pero no me gusta demasiado la gaita escocesa.

¿Tres canciones para prender una fiesta?

Depende de qué fiesta. En mis fiestas suena de todo. Música de todas las décadas, en distintos idiomas, de distintos géneros. Pero siempre está bien escuchar Demolición, de la banda Los Saicos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Más noticias

Tina Turner revela sus secretas sesiones de diálisis en Suiza y sus inicios

Salsa al parque y su sabor regresan al Simón Bolívar

Alejandro Sanz: 'El sol está en camino'

Rammstein rechaza acusaciones de haber drogado y abusado de sus fans