Enredados (2010) es la película animada de Disney inspirada en el clásico de los Hermanos Jacobo y Guillermo Grimm, Rapunzel, publicada por primera vez en 1812 en Alemania.

La historia de una princesa de larga y mágica cabellera dorada encerrada en un castillo desde su nacimiento hasta los 18 años, por una bruja cuyo único objetivo es mantenerse joven y bella por siempre, aún sigue cautivando al público.



De hecho, Disney planea realizar una nueva versión cinematográfica en formato live action.

Facebook Twitter Linkedin

Portada de Enredados, libro de la colección Cuentos de Oro. Foto: Archivo particular

La cinta, que llegó a estar entre las diez más taquilleras del 2010, y fue una de las películas de animación más costosas de la historia, fue dirigida por Byron Howard y Nathan Greno, el guion fue escrito por Dan Fogelman, famoso por series como This is Us y la producción musical Galavant, junto a Houria Belhadji y Barbara Tissier.

Además, contó con las voces originales de Mandy Moore, en el papel de Rapunzel, y Zachary Levi, representando al bandido Flynn Rider, que termina por ayudarla a encontrar su libertad y, de paso, se enamora de ella.



Las voces centrales en español estuvieron a cargo de la cantante y actriz mexicana Danna Paola y el intérprete boricua Chayanne.



La banda sonora estuvo a cargo de Alan Menken, ganador en ocho oportunidades del Premio Óscar y reconocido por su trabajo en varios films emblemáticos de Disney: La sirenita, Hércules, Aladdín, Pocahontas, entre otros.

Una historia similar

Sobre Rapunzel, se ha hecho famosa la historia de Blanche Monnier, una joven francesa que a principios del siglo XX fue encerrada veinticinco años por su familia.

Es evidente en este caso que la realidad superó a la ficción, muy alejado de los tópicos dulces o finales felices de los cuentos de hadas.Si bien hoy la historia de Enredados está en franca contradicción con el discurso feminista, la poeta estadounidense Anne Sexton (1928-1974) publicó hace medio siglo el libro Transformaciones (1971), aquí realizó versiones de dieciséis cuentos de los hermanos Grimm, entre ellos la historia de Rapunzel, bajo una imagen más contemporánea, menos fantástica y con profundas ideas feministas.



Esta exitosa historia de Disney se suma a las ya publicadas dentro de esta colección, que incluyen Dumbo, Bambi, Alicia en el país de las maravillas, Blancanieves, las aventuras de los inolvidables muñecos de la saga de Toy Story y Los 101 dálmatas, entre otras icónicas producciones cinematográficas que han marcado la infancia de generaciones de personas en el mundo.



Encuentra este libro por solo $ 18.900 en almacenes de cadena, librerías o con tu vendedor de confianza.

Dulce María Ramos

Para EL TIEMPO