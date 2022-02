Desde principios de enero, 'No se habla de Bruno' ('We don't talk about Bruno') venía escalando posiciones en el Hot 100 de Billboard, uno de los listados más importantes de sencillos en Estados Unidos. La canción que forma parte de la banda sonora original de 'Encanto', la película inspirada en Colombia, acaba de ubicarse en el primer lugar.

Hace dos semanas, la banda sonora de la película, autoría de Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, coronó el primer puesto del 200 Hot de Billboard que clasifica los álbumes más exitosos.



Sin embargo, 'No se habla de Bruno' se ha convertido en la piedra preciosa de 'Encanto': es el sencillo más reproducido en Spotify, con al menos 150 millones de reproducciones, y el que más furor causa en Tik Tok; también alcanzó el primer lugar en los listados musicales en el Reino Unido, algo histórico para una canción original de Disney.



'No se habla de Bruno' ('We Don’t Talk About Bruno') se convierte en el primer gran éxito musical de Disney sobrepasando 'Let it Go', de Frozen.



