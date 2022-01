Mauro Castillo ya había pasado algunos filtros para participar en la película Encanto –sin saber que era inspirada en Colombia, pero ansiándolo– y llegó a una prueba presencial a la que llevó su trombón.



En esa audición estaba Jared Bush, uno de los directores, y cuando vio que Castillo iba con su instrumento, sacó el suyo. “Eso sirvió mucho para romper el hielo”, cuenta Castillo.

En la película, Castillo le da la voz a Félix, un alegre afro panzón, esposo de Pepa y tío político de Mirabel, a quien le gusta disfrutar la vida. No tiene ningún don, porque no es de la familia Madrigal y realmente no le importa.



La semana pasada, la canción 'We Don’t Talk About Bruno' ('No se habla de Bruno'), de la banda sonora de la película y que Castillo canta con Carolina Gaitán, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz, llegó al número 5 en el listado Hot de Billboard.

“Me tiene feliz que en más de seis décadas de la existencia de este listado yo sea el primer afrocolombiano en llegar a un punto tan alto. Es una gran canción, engancha desde el primer momento, es una salsa con chachachá y son montuno que muestra una clara influencia latina, que suena como a Carlos Santana, a Buena Vista Social Club”.

El orgullo que siente tiene toda la lógica del mundo. Mauricio Castillo Silva, nacido en Cali el 6 de junio de 1978, decidió desde niño que él quería salir adelante más allá del racismo. “Lo mío fue estudiando. Dentro de mí estaba escoger entre el discurso guerrerista a la hora de hablar de los derechos de los afros o prepararme para ser un ejemplo con lo que hago”.



Se quedó con el punto dos. “Mi activismo es distinto y todos los días me curo. Trabajo para ser inspiración”.



Dice que “hace falta hablar menos y hacer más, porque esto último genera esperanza. No hablo desde ser afro, sino desde no tener. Mis vecinos en Cali fueron mestizos, indígenas, de los Llanos, de la Costa Atlántica, de Nariño. Con ellos conversaba de eso: de buscar la manera de prepararse mejor siempre”.



Y ha tenido paciencia para caminar en el mundo de la música, “que es un negocio despiadado. Para bien o para mal he propuesto un camino y yo creo que eso me llevó a Disney, que se fijó en mis canciones para estar en la película”.



Mauro Catillo le da vida a 'Felix'. Foto: Disney / Instagram: @maurocastillomc

Hijo de una caleña de cuarta generación, María Teresa Rivas, con orígenes en Nariño, y de Hugo Castillo, de Puerto Tejada, cuenta que tiene una mezcla de las dos costas “Hay por ahí un misterio familiar que viene de la costa atlántica que se metió por el Chocó y llegó al Pacífico. Además, mi tatarabuela materna era blanca, tanto, que mi abuela me contaba que se entretenía contándole las venas y clasificándolas por colores”.



Su mamá oía –y oye– música clásica: Mozart, Beethoven, Vivaldi, pero también a Rocío Dúrcal y Ana Gabriel. “Mi papá ha sido salsero, y si yo quería algo más poderoso que eso, me iba para donde mis tíos, aficionados a Pink Floyd y a otras bandas”.



Castillo creció entre los barrios caleños Prados del Sur y Cristóbal Colón, y la vena musical le llegó de niño. Siempre me gustó la percusión, pero no tuve continuidad en el estudio en la infancia”.

Al salir del colegio prestó servicio militar en la Policía de Cali y cuando llegó, “con tal de que no me pusieran a cuidar esquinas, dije que cantaba y tocaba el timbal. Menos mal no me pusieron a hacer el ridículo con el instrumento, que no tenía ni idea de interpretar”.



Por cantar, entró en la orquesta de la entidad. Luego estuvo en La Charanguita de Luis Carlos, cuando tenía 17 años y empezó a estudiar iniciación musical. Era el único grande del taller, los demás eran niños.



Se presentó a la Universidad del Valle a Economía, porque sus papás no querían que fuera músico.



Por su cuenta, ingresó a Música y a los dos años y medio de carrera dejó números y teorías. Y aunque su voz de tenor impresionó a sus profesores, que quisieron buscarle becas para que siguiera formándose en Europa, a él le pareció que era más difícil hacer una carrera en los sonidos clásicos, lo que no quiere decir que no le gusten.



Al final, sus papás aceptaron que fuera músico, porque les parecía terrible que saliera de la casa a las 6 de la mañana y volviera a las 10 de la noche. “Y almorzando en la universidad, que no era lo mejor, pero el de la cocina me tiraba siempre un cariñito. En esa época, cuando estaba en las dos carreras, caminaba muchísimo y le he cogido pereza a andar”.



Siempre fue disciplinado, además. “Venía con método de la casa. Mi papá, profesor y licenciado en Ciencias Sociales de Univalle, hacía el llamado al orden, y la vida también le va enseñando a uno su propio método”.



Sus pasos siguientes fueron en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, con tres participaciones hasta el momento y premios incluidos: como cantante y como compositor de la canción 'El alboroto'. “Ese fue un gran encuentro con mis ancestros y ellos van conmigo siempre. Es una conexión muy linda a través de la música que hago, una forma de resiliencia en cada paso que doy”.



De hecho, hay una canción suya, 'Tumbao marimba', que suena en Senegal, “un montuno y el piano es con marimba”.



Que haya llegado tan lejos esta canción le muestra que estudiar fue lo mejor. “Me ha dado la capacidad de poder volar hasta estos lugares para conocerlos, hacer un proceso creativo y no perder mi esencia”.



Castillo también estuvo en Niche. En el 2001 entró al grupo de Jairo Varela y luego de la gira de los 30 años renunció para empezar su propio proyecto.



“Con el maestro Varela hubo una relación muy respetuosa. Él era muy exigente y a mí me ha gustado exigirme. Aprendí mucho en Niche, de su excelencia”.



Al dejar Niche lo llamaron de RCN para que trabajara en 'El Joe, la leyenda', la serie sobre la vida del Joe Arroyo. Dijo que no, pero le insistieron y representó a Manyoma, uno de los salseros más grandes que ha dado el país.

La actuación no estaba en sus planes, pero había hecho cursos con la maestra Yoanda García, del Teatro Experimental de Cali.



Fue en sus días de estudiante en Univalle, en un ensayo en el que el baterista del grupo de jazz de la facultad de Música no apareció y Castillo, que tocaba el trombón, lo reemplazó.



“Ella llegó buscando un percusionista para un piloto de una serie sobre músicos caleños, que nunca se hizo, y yo aprendí algo”, dice.



Compositor e ingeniero de sonido, además de cantante, Castillo vive en Estados Unidos con su esposa y sus dos hijos, niño y niña, de 16 y 9 años.



Va a Cali al menos dos veces al mes, y llega a comer “pan, mucho pan, porque es lo que más extraño, además de mi familia. Y a recibir ese viento de las tardes que es vida y solo hay allá”.

