Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, ganó los tres premios Grammy anglo a los que aspiraba.

El filme fue el ganador de la mejor canción para un trabajo audiovisual, en la que competía el éxito No se habla de Bruno, de la música original escrito por Lin- Manuel Miranda; mejor recopilación de banda sonora para medios visuales superando a Elvis, West Side Story, Stranger Things: temporada 4 y Top Gun: Maveric, y en la de mejor banda sonora para medios visuales para la compositora Germaine Franco, que se impuso a The Batman, No Time to Die, The Power of the Dog y la tercera temporada de Succession.



"Le agradezco mucho a mis hijos y a mi mamá que me inspiraron en este proceso", dijo la compositora.

Los colombianos Camilo con De adentro pa' afuera; Fonseca, por Viajante, y Sebastián Yatra, con Dharma+ que competían en la categoría a mejor álbum de pop latino fueron superados por Rubén Blades y Boca Livre (Brasil) con el trabajo Pasieros.



Carlos Vives puso a bailar al auditorio con un medley de La gota fría y Pa’ Mayté. Sin embargo, perdió en la categoría en la que competía con Cumbiana II: el ganador fue Marc Anthony.



Los ganadores de los premios iniciales se dan a conocer en una ceremonia no televisada de unas 3 horas en las que se revelarán las categorías latinas en las que figuran los colombianos. Esta precede el show central de la 65ª edición de los Grammy.



En la presentación estuvo el comediante Randy Rainbow y además de Vives se presentaron en vivo los Blind Boys of Alabama, Samara Joy, la Santa Cecilia y Anoushka Shankar.

Algunas de las categorías premiadas, además de las latinas, fueron jazz, música incidental, ingeniería de un álbum, R&B, Dance y electrónica, rap, rock, metal, reggae, música del mundo, cristiana, góspel y Country.



Momentos emocionantes que tuvo la ceremonia pretelevisada: cuando Robert Trujillo,de Metallica, subió al escenario para recibir los premios a la mejor interpretación de metal para Degradation Rules, de Ozzy Osbourne junto a Tony Iommi, y mejor álbum rock para Patient number 9; y la presencia de la actriz Viola Davis ganadora del gramófono al mejor audio libro con el que obtiene el estatus EGOT, es decir, se convierte en una de las artista en haber ganado el Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony (a lo mejor del teatro).



Otro colombiano que brilló durante esta edición de los Grammy fue Juanes, pero por su presentación en la noche del sábado, en la fiesta anual previa a a la ceremonia que ofrece el respetado productor musical Clive Davis, en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. El cantante paisa compartió el escenario con Elvis Costello



