Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, ya se quedó con dos de los tres Grammy anglo a los que aspira.

El filme fue el ganador como mejor compilación de una banda sonora para un trabajo audiovisual (película o serie) superando a Elvis o El poder del perro, y a la mejor música incidental, para la compositora Germaine Franco.



"Le agradezco mucho a mis hijos y a mi mamá que me inspiraron en este proceso", dijo la compositora.



Los ganadores de los premios iniciales se dan a conocer en una ceremonia no televisada de unas 3 horas en las que se revelarán las categorías latinas en las que figuran los colombianos.



Camilo compite con su álbum 'De adentro pa' afuera' en la categoría a mejor álbum de pop latino. En ese mismo apartado figuran el bogotano Fonseca, por Viajante, y Sebastián Yatra, con Dharma+.

En el mejor disco de música urbana estará en la contienda The Love and the Sex Tape, de Maluma; y como mejor álbum tropical uno de los candidatos es el disco Cumbiana II, de Carlos Vives.



Previamente, en la noche del sábado, Juanes fue uno de los artistas invitados a la fiesta anual previa a los Grammy anglo que ofrece el respetado productor musical Clive Davis, en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. El cantante paisa compartió el escenario con Elvis Costello.



La ceremonia previa de los Grammy se lleva a cabo en Los Ángeles, desde las 3:30 de la tarde (hora colombiana) con la presentación del comediante Randy Rainbow.



NOTICIA EN DESARROLLO...

