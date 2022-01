En contraste con el "modesto debut" que tuvo la película de Disney Encanto, las agencias de noticias destacan el repunte de la banda sonora de la película, inspirada en los sonidos de vallenato, champeta, mapalé y otros ritmos que enorgullecen a Colombia.

Como una muestra más de la fortaleza de los ritmos colombianos y la potencia de sus artistas -que siempre tienen un lugar destacado en las nominaciones de diferentes premios musicales- la banda sonora de Encanto, encabezada por estadounidense de familia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda (compositor de las letras y director de todo el proyecto), llegó al número uno de la lista Billboard 200.



Desbancó a una de las reinas de estos listados de ventas, nada más que a la británica Adele, cuyo álbum 30 parecía indestronable en el primer lugar.

De paso, demostró una vez más que una cosa puede ser la taquilla en salas de cine (afectada por la pandemia) y otra muy distinta pueden ser las reproducciones de streaming, ya que en Disney+, la película inspirada en el color y la diversidad de Colombia llegó a ser la más vista de la plataforma durante la reciente Navidad.

Así, la banda sonora, es innegable, parece tener vida y magia propias. También ganó recientemente el Golden Globe a mejor banda sonora (además del de mejor película animada). Y aunque la cara visible es Miranda, cabe recordar que muchos intérpretes colombianos participaron en ella y sus nombres aparecen en los créditos, cosa que no es común en las cintas de Disney.

Se espera casi que esta buena racha lleve la música al Oscar cuyas nominaciones se conocerán en febrero. Esto, pese a que We Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno), parece haberse robado el show en muchos casos.



(Puede interesarle: ¿Qué tan cerca está encanto de llegar al premio Óscar?)



En una entrevista reciente con EL TIEMPO, Lin-Manuel Miranda (detrás de los éxitos de Hamilton, en Broadway, así como de la música de las cintas In The Heights y Moana), relató cómo fue el trabajo para hacer esta importante banda sonora.

Nunca en mi vida había oído tantos vallenatos FACEBOOK

TWITTER

Lo primero que dijo Miranda fue: "Nunca en mi vida había oído tantos vallenatos". De hecho, el músico hizo la tarea de investigación completa, no solo musicalmente. Lo suyo fue una inmersión en la cultura colombiana, pasando por ciudades como Bogotá y Cartagena, pero también por Palenque y Barichara, entre otros lugares.



Gastronomía, cultura, artesanía, todo sirvió de inspiración y también la música de Carlos Vives. En la aventura colombiana lo acompañó Germaine Franco (que antes trabajó en Coco y en esta cinta hizo la música incidental) y el objetivo fue contar la historia de los Madrigal en ocho canciones que reúnen los sonidos tradicionales y el pop que les dio el toque universal para llegar al resto del planeta.

Las canciones resultantes fueron: The Family Madrigal (la que presenta a todos los personajes que conforman una familia en la que cada uno tiene un poder especial, menos Mirabel, la protagonista), Waiting on a Miracle, Surface Pressure, We Don't Talk About Bruno, All of You, What Else Can I Do?, Dos Orugitas y Colombia, mi encanto.

Así se hizo 'The Family Madrigal'

"Tenía que buscar el ritmo de cada personaje y cómo se relaciona con la familia", dijo de la primera canción que Miranda escribió: The Family Madrigal.



Con las demás canciones, relató Miranda, hubo un trabajo en equipo en el que intervinieron escritores, animadores, directores y artistas.



"Colombia, mi encanto se inspiró en los ritmos de Carlos Vives -dijo Miranda- y sus ideas después de oír mil vallenatos. La escribí como una de las canciones de Vives, así que después, la única opción fue contactarlo para decirle: Tienes que cantar esto. Cuando el lo grabó, el tema llegó a otro nivel de autenticidad".

La magia de 'We Don't Talk About Bruno'

Carolina Gaitán, Maurio Castillo, Adassa Rhenzy Feliz, Diane Guerrrero y Stephanie Beatriz interpretan We Don't Talk About Bruno, definida por su autor como un bolero. "Es la oportunidad de oír sobre muchos personajes que no tienen una canción propia; además, es un tema que tiene coreografía también, los personajes están bailando de forma particular esta canción, así que eso significó ir un poco más lejos con la animación y la música, trabajando de la mano. Me encanta la coreografía, cuando empiezan a mover las caderas".

La historia detrás de 'Dos oruguitas'

La intención era que esta canción -hoy precandidata al Óscar de la academia- sonara como una canción de cuna. El resultado fue una balada. "Busqué la metáfora de la naturaleza para lograr el sentido que queríamos -relató Miranda-. Es el único momento en el que no hay un personaje interpretando la canción, que hace de forma preciosa Sebastián Yatra, sino que es un tema que está abordando uno de los momentos más oscuros y duros de la familia... el contraste que da esta canción es tan bonito, porque acompaña un momento feo y violento. Te hace sentir algo que va más allá. Es la magia que logras luego de una bonita colaboración con muchos artistas".



Dos Oruguitas está entre los 15 prenominados al Oscar. Entre sus competidores están Be Alive, de Beyoncé, de la banda sonora de King Richard; Guns Go Band, de la película The Harder They Fall; la interpretación de Just Look Up, de Ariana Grande (en No miren arriba) y la de Billie Eilish en No Time to Die, entre otras.

Redacción de Cultura

@CulturaET