EN VIVO | Se siente la tensión en el Festival Estéreo Picnic por la espera de la banda Blink-182

Este 24 de marzo Bogotá vibra con la música del último día del Festival Estéreo Picnic, que tiene presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Miles de personas se congregan en el lugar para ver a sus bandas y cantantes favoritos. Para este domingo tiene gran protagonismo el rock y el rap, con Selene, La Etnnia, The Vaccines y más.

Siga acá el minuto a minuto del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar.

5:30 p. m. | Llega The Vaccines al Festival Estéreo Picnic

"Hola, Bogotá. ¿Qué tal? From London, England, we are The Vaccines, it's a pleasure to meet you": expresó Justin Young, vocalista de The Vaccines, en la puesta del último sol del festival. Paulatinamente, el escenario Johnnie Walker empieza a tomar forma, los aplausos se escuchan al unísono de la batería de Intonti.

Así se vivió la última noche del FEP 2024. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

5:15 p. m. | La Etnnia sale al escenario CeraVe con el sencillo 'De la cuna al ataúd'

La euforia del público se hace notar, todos cantan estribillos de la balada. "Estamos en Bogotá, en la casa de la Etnnia y nosotros iniciamos este proyecto hace más de 30 años, nunca nos imaginamos que el rap iba a llegar a estos escenarios", expresó el grupo.

Así se vivió la última noche del FEP 2024. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

A minutos de terminar su 'show', los clásicos se apoderaron del FEP. No podía faltar 'Manicomio 5-27', uno de sus éxitos más conocidos.

"5-27, el himno del hip-hop y de Bogotá (...) Una tarde inolvidable, primera vez la Etnnia en el Estéreo. ¡Anoten! Felicitaciones a todos los grupos de hiphop que estuvieron presentes", aseguró la agrupación de Kany, Kaiser y Ata.

4:52 p. m. | 'Somos estrellas porque lo hacemos mejor que nadie'

Entre el jazz y el hip hop, el bellanita Oblivion's Mighty Trash puso a todo el escenario Colsubsidio a levantar las manos. Los beats, el manoteo y el humo 'Ilegal' acompañaron temas como 'No me acuerdo' y 'R4pstar'.

4:44 p. m. | Rutzo deslumbra en el escenario Adidas

El rapero sorprendió a los asistentes del evento con el tema 'Aire'. "Con uno o diez, la vamos a romper", anunció el vocalista. También llamó al escenario a un invitado inesperado: el artista Frank Takuma.

4:30 p. m. | La región Pacífica colombiana, presente en el FEP

"¡Me siento nítida y muy excéntrica! Fue un gusto, pensábamos que teníamos más tiempo, pero se nos acabó", expresó, dando una sonrisa, Verito Asprilla al traer su sabor y ritmo pacífico al escenario CeraVe.

3:55 p. m. | Volcán sale al escenario principal, el Johnnie Walker

La banda que viene a la capital desde Medellín llega a llenar de calor y energía al público con lo mejor del metal, el punk rock y el reggae.

Así se vivió la última noche del FEP 2024. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

Mientras la gente cada vez se va acercando más al escenario principal con camisas de Blink-182; Gary, la voz y la guitarra de Volcán, dijo por los parlantes: "Si usted vino a ver a 'Blink' o a The Offpring, llegue, no importa el 'outfit', lleguen".

03:40 p.m. | Los dinosaurios murieron ayer en escena

Los dinosaurios murieron ayer acabaron de terminar su presentación en el escenario Adidas. Minutos antes de su cierre, el público saltó con la canción círculos en el río, un cover de la canción de Kaleth Morales 'Vivo en el Limbo'.

2:30 p. m. | '¡Travis, I'm pregnant!'

Empezó el último día del Festival con la agrupación colombiana Caballos de Fuerza.

Entre el público se ven fanáticos y carteles como: 'Travis, I'm pregnant'. Muchos esperan desde temprano a Blink-182.