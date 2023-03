El festival más grande de Colombia ya está aquí, los fanáticos de la música se preparan para disfrutar de sus artistas favoritos y la primera oportunidad es este jueves 23 de marzo.



Pese a que la banda que lideraba el cartel (Blink-182) tuvo que posponer su show para el próximo año, esto no fue impedimento para que los asistentes se dieran cita en el campo de golf de Briceño, a donde fue convocada este selecto grupo de artistas nacionales e internacionales:



Twenty øne piløts, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Purple Disco Machine, Wallows, Cigarettes After Sex, Melanie Martínez, Sofi Tukker, Mitú, Dax J, Juliana, The Change, Chez Damier, Mr. Bleat, ​ha$lopablito, Lika Nova, Paula Vélez, Ana Sanz, David Noreña, Higuita en Chanclas, Lilli y María José.

Escenarios

El mapa oficial ya fue publicado, así que ya puede planear sus recorridos para no perderse a ningún cantante de su lista.



Recuerde que hay varios escenarios: Johnnie Walker, Adidas, Banco de Bogotá, Flamin' Hot, Club Budweiser y Fuerza Bruta presentado por Falabella.

¡Este año, Un Mundo Distinto es más grande que nunca! Nuevos escenarios, espacios con experiencias que dejarán huella y un Oasis para el cuidado de todxs. Programa tus puntos de encuentro y llega con tiempo. ¡Este es el mapa oficial de los mejores cuatro días del año! ❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/9VBrfVCOew — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) March 20, 2023

Experiencias

Distintas marcas se han esforzado por trasladar al festival su visión. Es el caso de HP, que dispondrá de un espacio en el que los asistentes tendrán la posibilidad de:

Crear su propia marca: realizando diseños en los computadores HP Pavilion que pueden imprimirse allí mismo en un tote bag. Unirse a retos gamers: el gamer Tomy Catt estará listo para jugar con quien se acerque al stand. Además, tendrán un punto para recargar el celular e imprimir los recuerdos del festival.

“Nuestro stand ha sido construido en un 38% con diferentes materiales reciclables como muebles reusados, tulas diseñadas con algodón reciclado y pintura sostenible de gran formato”, afirmó Germán Hernández, Consumer Sales Manager para HP Colombia.



No se olvide de pasar también por el espacio que Échele Cabeza, la Red Comunitaria Trans y la Secretaría de la Mujer crearon llamado Oasis. Allí podrá recibir la ayuda de un equipo experto que examinará las sustancias psicoactivas que usted lleve, con el fin de orientar sobre su consumo y saber si son seguras.



Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS