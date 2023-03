En el escenario Banco de Bogotá



- Clandes (2: 15 p.m. - 3 p.m.)

- Tropicana Club (3:45 p.m. - 4:30 p.m.)

- Salt Cathedral (5:14 p.m. - 6:15 p.m.)

- Sen Senra (7:15 p.m. - 8:15 p.m.)

- The Rose (9:45 p.m. - 10:45 p.m.)

- Mora (2:15 a.m. - 3:15 a.m.)



En el escenario Flamin’ Hot:



- Amantina (3 p. m.- 3:45 p.m.)

- Ev (4:30 p.m.- 5:25 p.m.)

- Louta (6 p. m. - 7:30 p.m.)

- Mitú (8:45 p.m. - 9:45 p.m.)

- Jerry Rivera (1 a.m. - 2:15 a.m.)