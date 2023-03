Este jueves 23 de marzo comenzó el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, conozca aquí los detalles minuto a minuto del evento.



Luego de que los organizadores del festival informaron que las presentaciones en todos los escenarios serían suspendidas por la amenaza de tormenta eléctrica, se reanudaron las presentaciones desde las 6:10 de la tarde aproximadamente.



(Lea: Festival Estéreo Picnic EN VIVO día 2: quiénes cantan, horarios y transporte)



Este año el evento contará con seis stage patrocinados que se repartían las presentaciones musicales que iniciaron desde las 4:00 de la tarde y que van hasta las 3:15 de la madrugada.

El Festival Estéreo Picnic regresó con música, actividades, emprendimientos y mucha moda. Desde este jueves y hasta el domingo 26 de marzo, los amantes de este evento se reunirán en el campo de Golf Briceño 18 para celebrar al ritmo del festival.



Hacia la media noche los asistentes del evento están aguardando por ver al grupo australiano Tame Impala, quienes son uno de los artistas principales del festival encargados de cerrar el primer día que, pese a las lluvias, ofreció una inolvidable experiencia a sus asistentes.



Aquí le contamos cuál fue la programación para este jueves, 23 de marzo:

En su primer día de festival, el FEP puso a vibrar corazones así:

Minuto a minuto 11:30 Finaliza el show de Twenty One Pilots "Esperamos que este show sea todo lo que esperaban",

Twenty one pilots hacen tributo a Blink 182. FACEBOOK

whatsapp 10:27 Show de Sofi Tukker La Macarena llegó a los escenarios Adidas desde el show de baile del gran duo Sofi Tukker y sus cuatro bailarines. "Es muy especial para nosotros estar aquí, hace unos años vinimos antes de la pandemia, esperamos este momento por años y se siente muy bien volver", dijo Sofi. La bella artista envolvía al público con su sonrisa, su talento y su carisma. FACEBOOK

whatsapp 10:10 p.m, Palabras de Melanie Martínez a su público "Te amo Colombia" fueron las palabras de cierre de Melanie Martínez, quien se presentó disfrazada de hada, acompañada de varios bailarines e hizo un performance en el escenario mientras cantaba. FACEBOOK

whatsapp 9:45 p.m. Cigarettes After Sex hace vibrar el FEP La banda indie transportó a los asistentes por medio de la música. FACEBOOK

whatsapp 9:48 p.m. El baterista de la banda indie. Foto: FEP. 9:24 Continua el desplazamiento por presentaciones El piso se mueve mientras que 'The 1975' le pide a su público saltar. Al mismo tiempo, más y más personas van dejando el Johnnie Walker para ver a Melanie Martínez y Sofi Turkker. FACEBOOK

whatsapp 9:19 p.m. Más talento colombiano sobre tarima Mientras la mayoría de asistentes coreaban los temas de 'The 1975', al otro lado se presenta 'Mitú' con el show más colombiano de la escena electro. Las luces moradas se entrecruzan en el escenario y las percusiones palenqueras del maestro Franklin Tejedor conversan con los ritmos más vibrantes de Julián Salazar, exguitarrista de la banda de cumbia psicodélica 'Bomba Estereo'. FACEBOOK

whatsapp 9:15 p.m. Se corean las canciones de The 1975 El público explotó a las 9:15 cuando The 1975 tocó Robbers. Se escucharon gritos, lágrimas y personas cantando a todo pulmón.

Luego de diez minutos después bastantes personas empezaron a dejar en escenario, pues se acercan las presentaciones de Sofi Tukker y Melanie Martínez en Adidas y Banco de Bogotá, respectivamente. FACEBOOK

whatsapp 8:58 p.m. Análisis de sustancias psicoactivas La organización Echele Cabeza llevaba un análisis de aproximadamente 300 sustancias, lo que equivale a 1.500 personas, teniendo en cuenta el promedio de cinco personas por grupo que se acercan a la carpa.



La mayoría de sustancias han sido éxtasis y LSD. No se han presentado hasta ahora casos de gravedad pero se espera el mayor flujo entre 10 y 11. Tampoco se han presentado casos en la carpa de oasis que también atiende casos por violencia de género. FACEBOOK

whatsapp 8:56 p.m Actualización de vías A esta hora, este es el alto flujo vehicular que se vive en la BTS en la calzada sur-norte a la altura de la entrada del festival Estéreo Picnic FACEBOOK

whatsapp Actualización vial. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 8:30 p,m Pocos minutos para ver a 'The 1975' En breve se presentará The 1975 en el escenario principal. Cientos de personas caminan hacia el escenario Johnnie Walker. FACEBOOK

whatsapp 8:00 p.m. Juliana Velasquez brilló en el escenario La artista colombiana dio un increíble show en el festival. FACEBOOK

whatsapp Juliana Velasquez durante su presentación Foto: Jerson Cruz 7:30 p.m. The Change, desde República Dominicana Inició la presentación de The Change en el escenario del Banco de Bogotá. "Esto es un sueño hecho realidad desde República Dominicana para Bogotá". Sus ritmos urbanos la hacen única el primer día del Estéreo Picnic.

"Hace mucho frío, pero qué calor", dice la cantante antes de invitar al público a mirar a quién tienen al lado y verlo a los ojos. FACEBOOK

whatsapp 7:20 p,m. Wallows a la tarima Wallows inició su presentación unos minutos después por el riesgo de la tormenta eléctrica. A las 7:20, está a punto de cerrar su concierto. La gente está eufórica, saltando y gritando en el escenario principal, Johnnie Walker, que cada vez se llena más. FACEBOOK

whatsapp 7:00 p.m. "Dejó de llover, si vieron": Mr. Bleat dijo al terminar su presentación La energía de la banda de new wave y eléctrica contagió a los asistentes mientras que más personas se sumaban a escucharlos en el escenario de Adidas.



Cerca de las 7:00 se despidieron y mostraron su agradecimiento por "estar en este festival tan chimba". FACEBOOK

whatsapp Asistentes bajo la lluvia. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 6:30 p.m. Dj Marco Shuttle se presenta Aunque la presentación del Dj Marco Shuttle tuvo una interrupción por la amenaza de tormenta eléctrica, después de 20 minutos se reanudó su show, sobre las 6:10 p. m. Aunque no con tanto público, la carpa del Club Budweiser vibró al ritmo de Shuttle. FACEBOOK

whatsapp 6:25 p.m. Se reanudan presentaciones El escenario de Adidas y Club Budweiser se activan con normalidad y continúan las presentaciones. FACEBOOK

whatsapp 6:20 p.m Los asistentes del evento bajo la lluvia Mientras que unos se ocultan de la lluvia, otros siguen recorriendo el evento bajo ella. FACEBOOK

whatsapp Llueve en el Festival. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 6:15 p.m Activan el Club Budweiser Están reactivando el Club Budweiser donde están las presentaciones de electrónica en el festival. FACEBOOK

whatsapp 6:05 p.m. Actualización de la suspensión de conciertos Luisa Fernanda Guerrero, brigadista del festival informa que, en caso de prender algún equipo, si cae un rayo en él hay posibilidad de incendio. FACEBOOK

whatsapp 6:02 p.m. M.r Bleat en concierto previo a la suspención Desde Medellín, la onda New wave la trae Mr. Bleat. Encabezado por Sara Rodas, la banda inauguró su show en el escenario Adidas. "Un camino en libertad profundo como el mar", cantó la vocalista Sara Rodas, antes de que el show se detuviera por la lluvia. Sin embargo, la artista señaló al tímido arcoiris que se asoma pese a la amenaza de la tormenta. FACEBOOK

whatsapp 5:54 p.m. Se suspenden la presentaciones por tormenta Hasta que no terminen las tormentas eléctricas, todos los eventos seguirán suspendidos. Todos los escenarios están apagados. FACEBOOK

whatsapp 5:34 p.m. Comienzan las lluvias en el festival La lluvia ha dispersado a algunos asistentes lejos de los escenarios. Otros usan sus impermeables. Se han escuchado fuertes truenos. FACEBOOK

whatsapp 5:15 p.m. Higuita en Chanclas abrió el FEP La euforia del FEP la abrió la banda Higuita en Chanclas con su tema 'Encoñado'. El escenario del Flemmin Hot coreó y pogueó la canción que se ha convertido en un clásico. FACEBOOK

whatsapp 5:11 p.m. El grupo que abrió el FEP. Foto: Archivo personal Higuita en Chanclas. 4:45 p.m. Lika Nova se presenta Este grupo se presenta en el Escenario Johnnie Walker a esta hora. FACEBOOK

whatsapp 4:45 p.m. Su canción con más reproducciones en Spotify es 'Manos al Fuego'. Foto: Cortesía Lika Nova 4:45 p.m. Las personas ya se encuentran desfrutando del FEP Bastantes personas ya se encuentran dentro disfrutando de los espacios propuestos por el festival. FACEBOOK

whatsapp Espacios del FEP. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 4:45 p.m

Personas en el festival. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 4:45 p.m. Personas disfrutando del festival. Foto: César Melgarejo/El Tiempo 4:19 p.m. Así se ve la vía de acceso al FEP Este es el panorama para el ingreso desde la vía hacia Bogotá, Tunja y Sogamoso y el el ingreso al festival. FACEBOOK

whatsapp 4:19 p.m. Vía BTS Foto: César Melgarejo/El Tiempo 4:00 p.m. Conozca los precios del parqueadero en el FEP El precio del parqueadero es 60.000 pesos por día para carros y, en caso de que se movilice en moto, es de 30.000 por día. FACEBOOK

whatsapp 3:25 p.m Tráfico con normalidad El tráfico por la Autopista Norte está fluyendo con normalidad. FACEBOOK

whatsapp 2:00 p.m. ¡Las puertas están abiertas! Desde las 2:00 p.m. se abrieron las puertas del campo de Golf Briceño 18 para darle inicio a una nueva versión de "un mundo distinto". Ya inició el Festival Estéreo Picnic 2023. FACEBOOK

whatsapp Puertas abiertas Foto: FEP 12:00 p.m. Desde este momento puede tomar el servicio de bus que lo llevará al evento A partir de las 12:00 del medio día, los buses que prestarán servicio de transporte hasta el Campo de Golf Briceño 18, partirán desde estos puntos:



-Parqueadero Carulla Alhambra (Calle 114a #45-78)

​-Parqueadero Maloka (Carrera 68d #24a-51)

-Bahías Planetario (26b #5-93)



También se habilita el servicio de parqueadero en el complejo del evento. FACEBOOK

whatsapp 11:40 a.m. Se reportan nubes negras y leves lloviznas cerca al campo de golf Briceño 18 Usuarios en redes sociales han recomendado llevar chaquetas y capas impermeables ante una posible lluvia en el lugar del evento. También se han compartido algunas imágenes, en las cuales se ven nubes negras en el cielo de la sabana. FACEBOOK

whatsapp 10:30 a.m. Estos son los puntos habilitados para reclamar las manillas: Los organizadores del FEP dispusieron dos puntos para reclamar las manillas durante este jueves:



-Sánchez (Calle 85 #12-25)

-Taquillas del FEP en el campo de golf Briceño 18



-El punto de Galerías no estará habilitado hoy. FACEBOOK

whatsapp 9:44 a.m. El FEP da recomendaciones para usar el sistema de 'cashless' Como en versiones anteriores del evento, este año no se recibirá dinero en efectivo en todos los puntos de venta.



Es necesario recargar la manilla en uno de los puntos autorizados dentro del campo de golf y hacer los pagos con el sistema de 'cashless'. FACEBOOK

whatsapp cashless Foto: FEP 9:00 a.m. Varios artistas del festival ya están en Colombia En redes sociales los invitados al evento ya comenzaron a postear sus fotos en Bogotá.



Por ejemplo, Kevin Parker (Tame Impala) llegó al aeropuerto El Dorado sonriendo y con un par de muletas. FACEBOOK

Programación:

En el escenario Johnnie Walker:

-Lika Nova (4:45 p.m.- 5:30 p.m.)

-Wallows (6:30 p.m.- 7:30 p.m.)

-The 1975 (8:30 p.m.- 9:45 p.m.)

-Twenty One Pilots (10:45 p.m.- 12:15 a.m.)

En el escenario Adidas:

-Llilli (4:00 p.m.- 4:45 p.m.)

-Mr. Bleat (5:30 p.m.- 6:30 p.m.)

-Cigarettes After Sex (7:30 p.m.- 8:30 p.m.)

-SOFI TUKKER (9:45 p.m.- 10:45 p.m.)

-Tame Impala (12:30 a.m.- 2:00 a.m)

En el escenario Banco de Bogotá:

-Ana Sanz (4:00 p.m.- 4:45 p.m.)

-Juliana (5:30 p.m.- 6:30 p.m.)

-The Change (7:30 p.m.- 8:30 p.m.)

-Melanie Martínez (9:45 p.m.- 10:45 p.m.)

-Cut Copy (2:00 a.m.- 3:00 a.m.)



(Le podría interesar: Estéreo Picnic: 'outfits' que le ayudarán a sobrevivir en 'un mundo distinto').

En el escenario Flamin Hot:

-Higuita en Chanclas (4:45 p.m.- 5:30 p.m.)

-ha$lopablito (7:30 p.m.- 8:30 p.m.)

-Mitú (8:30 p.m.- 9:30 p.m.)

-Purple Disco Machine (1:45 a.m.- 3:15 a.m.)

En el escenario Budweiser:

-David Noreña (4:00 p.m.- 5:30 p.m.)

-Marco Shuttle (5:30 p.m.- 7:00 p.m.)

-Paula Vélez (7:00 p.m.- 8:30 p.m.)

-DJ Nobu (8:30 p.m.- 10:15 p.m.)

-María José (10:15 p.m.- 12:00 a.m.)

-Dax J (12:00 a.m.- 2:00 a.m.)

Mapa del lugar:

Así será la distribución de los 6 escenarios en el campo de Golf Briceño 18:

Así podrá llegar hasta el lugar:

Planear sus desplazamientos hasta el campo de golf Briceño 18 es muy importante para evitar retrasos y pérdidas de show musicales que quiera ver. Aquí le contamos algunas de las modalidades que han dispuesto los organizadores del evento para que pueda llegar hasta el lugar:

Servicio de buses:

El FEP ha dispuesto tres rutas para que desde Bogotá, los asistentes al evento puedan llegar a la sabana. Estos son los puntos de encuentro:



-Parqueadero Carulla Alhambra (Calle 114a #45-78)

​-Parqueadero Maloka (Carrera 68d #24a-51)

-Bahías Planetario (26b #5-93)



Los buses saldrán cada media hora y así serán los horarios:



-Ida hacia el evento: desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

-Regreso a Bogotá: desde las 10:30 p.m. hasta finalizar el evento.



El servicio se debe reservar comprando los tiquetes en la página del festival.



(Además: Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas nacionales que se presentarán).

Servicio de parqueadero para vehículos privados:

Dentro del complejo de golf Briceño 18 se han dispuesto espacios de parqueadero privados para las personas que lleguen hasta el lugar en un vehículo particular. Estas serán las tarifas:



-Carros: $60.000

-Motos: $30.000



La apertura del parqueadero será a las 12:00 p.m y hasta agotar existencias.



Los asistentes al evento también podrán pagar el servicio de conductor elegido para su regreso a Bogotá. Debe reservarlo una vez llegue al parqueadero del festival.

Recomendaciones:

Por último, los organizadores del evento han propuesto una serie de recomendaciones para disfrutar de los 4 días que se desarrollará el festival. Aquí le compartimos los detalles:

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

