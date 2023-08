La tarde del 7 de septiembre de 1986, un grupo armado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ejecutó la Operación Siglo XX, un atentado que estuvo a punto de acabar con la vida del dictador Augusto Pinochet. Allí fallecieron cinco de los dieciséis escoltas que iban con Pinochet, nueve quedaron heridos y sólo dos resultaron ilesos; los dos que iban con él en el carro. Pinochet recorrió los 40 Kms que separan el Cajón del Maipo, donde tuvo lugar el atentado, de Santiago, totalmente cagado en sus pantalones. Como bien nos cuenta el fallecido Pedro Lemebel en su magnífico libro 'Tengo miedo torero', Pinochet “…no quería moverse, sentado en la tibia plasta de su mierda que lentamente corría por su pierna, dejando escapar el hedor putrefacto del miedo".

Este atentado fue apoyado, en la clandestinidad y tal vez sin conocimiento de causa, por la Loca del Frente, una travesti, pobre, desposeída, abusada por un padre torturador, expulsada de su familia por decidir ser, expulsada de su comunidad por no ser como los demás, quién vive sola en un barrio marginal de Santiago, ganándose la vida bordando manteles para familias ricas luego de que sus carnes viejas ya no fuesen compradas en el mercado del sexo; quién se viste como reina usando sombreros viejos llenos de polvo y mitones comidos por las polillas en un palacio de ensueño, tristemente soñado entre paredes mohosas, muebles vencidos y cajas llenas de armas y explosivos para apoyar una revolución.



(Lea además: 'El lector de a pie'/ En recuerdo de Gabo en su cumpleaños)



Enamorada de un jovén 20 años menor que ella, apoya, en una complicidad secreta e ingenua, uno de los mayores atentados contra Pinochet. Si bien una lectura superficial daría para pensar que su actuar se encuentra motivado por el amor y el deseo, una lectura consciente permite ver que su proceder clandestino es impulsado por una lucha interna de soltar y aprender a quererse. De darle sentido a su vida a través de una causa, que si bien nace como una causa común y colectiva, deriva en una revolución interna de revelarse contra lo impuesto, incluso contra su propio deseo. De soltarse de las ataduras que la llevan por caminos por los que no quiere andar, y con dolor y espinas en el corazón, abrirse su propia trocha, áspera y pedregosa, que le permitirá ser. Aún cuando la Operación Siglo XX fue un fracaso, ese mismo día la Loca del Frente ejecutó su mayor acto revolucionario, su revolución travesti, el soltar para encontrar el amor propio, a costa del dolor por haber amado.



El pasado 2 de julio se llevó a cabo la marcha por el orgullo LGBTIQ+, la cual en Bogotá cumplió 40 años. Uno de los mayores propósitos de este año fue apoyar la Ley Integral Trans en Colombia, que busca garantizar la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para esta población, con la cual se tiene una deuda histórica. El pasado 2 de julio la marcha estuvo dedicada a todas esas Locas del Frente que hoy siguen viviendo en la esquina del olvido a la que se han relegado por los prejuicios de no dejarles ser.

Facebook Twitter Linkedin

Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel Foto: Lecturas

En uno de los diálogos más hermosos, y a su vez más cortos, con los que me he encontrado en la literatura, la Loca del Frente le dice a Carlos: “cuando hagan una revolución que incluya a las locas avísame, ahí voy a estar yo en primera fila”. Como me gustaría decirte Loca, que esa revolución ya existe, por ti y para ti. Una revolución incansable e invencible, que ha nacido gracias a la revolución más hermosa que tu has abanderado, la del amor propio:



“Lo que nos hizo encontrarnos fueron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de los acontecimientos. Y lo que aquí no pasó, no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Me enamoré de ti como una perra, y tú solamente te dejaste querer. ¿Qué podría ocurrir en Cuba que me ofrezca la esperanza de tu amor…?, como dice la canción. Tu silencio es una cruel verdad, pero también una sincera respuesta. No me digas nada porque está todo claro. ¿Te fijas, cariño, que a mí también me falló el atentado?”



(Le puede interesar: En 'Fiesta de ovejas descarriadas', la cuentista Lina María Pérez ofrece una mirada apocalíptica con humor del mundo)



Pedro Lemebel, a través de esa figura absolutamente hermosa que es la Loca del Frente, nos muestra con ternura, aunque con sufrimiento, que no hay acto de amor propio más fuerte que soltar hacia afuera para poder agarrarse uno mismo; que no hay historia de amor más hermosa que la que tenemos con nosotros mismos; que no hay acto revolucionario más grande que el ser.



Gracias Pedro. Gracias Loca del Frente.



Sergio F. Fernández*

Especial para EL TIEMPO

*Abogado bogotano, adicto a los libros