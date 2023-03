En este nuevo aniversario de cumpleaños número 96 que hubiera cumplido nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez, nuestra columna 'El lector de a pie', en el que ávidos lectores cuentan la experiencia personal con sus autores preferidos, invitamos al abogado bogotano Sergio Fernández. Él cuenta lo que fue reencontrarse con 'Crónica de una muerte anunciada'.

Lo bueno de releer libros es que con cada relectura se descubren nuevas historias que parece no estuvieron escritas en la lectura inicial. Como si entre una lectura y otra los personajes del libro decidieran mutar, cambiar de caminos, reflexionar y hacer un nuevo final.



'Crónica de una muerte anunciada' puede ser, junto con 'El coronel no tiene quien le escriba' y 'Cien años de soledad', una de las obras más representativas de Gabo, o al menos la que ha estado entre las cinco más incluidas en los planes lectores de los colegios.



Recuerdo que la primera vez que leí este libro, acompañado de la película por supuesto, no pasaba de los 15 años y en ese entonces era un niño obeso, miope y sudoroso que se escondía en clase de educación física para leer a Harry Potter, Alejandro Dumas y 'El señor de los anillos'.



En ese entonces este libro lo encontré tan flojo como cuando a un crítico literario le da pereza de escribir una reseña sobre determinada obra. ¿Que tenía de interesante leer una historia que empezaba por el final? Siempre me pregunté qué pasaba por la cabeza de Gabo cuando de entrada daba el 'spoiler' de su vida, que la muerte de Santiago Nasar era una muerte anunciada, una riña de barrio, perpetuada por unos gemelos con los cuchillos con que destripaban marranos, por la honra de Ángela Vicario, una virgen de pueblo al que se referían como la prima boba pésimamente interpretada por Ornella Muti en la malísima versión cinematográfica que Rosi dirigió en 1987.

Tuvieron que pasar cerca de 16 años para que, en este viaje de navegar por la obra de Gabo, sacara de mi biblioteca el mismo libro que alguna vez tuve que leer en el colegio, esta vez amarillo, deshojado y con las esquinas carcomidas, pero con una historia que parecía recién escrita y totalmente nueva para mí.



Paradójicamente, saber desde la portada que Santiago Nasar era asesinado no hizo sino incrementar la tensión de la historia. Aun cuando desde la primera frase era bien sabido que Santiago Nasar terminaría apuñalado en la puerta de su casa por los gemelos Vicario, y ese destino era inamovible, no dejaba de guardar la esperanza que alguna persona, solo alguna, de todos los que tenían esa muerte como anunciada hicieran algo para impedirlo. No podía creer que un crimen a voces no pudiese ser detenido. Que como ocurría en sentencia previa, los gemelos Vicario hubiesen sido capturados y condenados por homicidio aun cuando Santiago Nasar siguiera vivo, no podía creer que Santiago Nasar no se fuera a casar con Flora Miguel y tener una boda más grande que la de Bayardo San Román, que no le pudiera dar nietos a Placida Linero y que no terminara deshonrando a Divina Flor y llenando su casa de bastardos como hizo su padre. Me carcomía la impotencia de ser yo un espectador más de ese pueblo infernal, de tener tan anunciada una muerte y no poder hacer nada para impedirlo. Nunca me había sentido tan compenetrado en una historia pero a su vez tan ajeno. ¿Cómo atravesar esas hojas y hacerlas mi realidad?



Pero en este cúmulo de frustraciones por ver qué nadie hacía nada por impedir tan injusto homicidio, porque estoy seguro que Santiago Nasar no fue quien mancilló el honor de Ángela Vicario y que el verdadero nombre del amor de ella nadie lo va a conocer, encontré en muy pocos párrafos una de las más lindas historias de amor: El matrimonio convenido entre Ángela Vicario y Bayardo San Román, que se creía acabado cuando él la devuelve a sus padres, no fue sino la semilla que años después germinó cuando Ángela Vicario luego de verlo pasar por una calle de Riohacha, decide escribirle cartas mensuales, que se vuelven diarias, para que 17 años después, él aparezca calvo, barrigón, medio ciego y con la camisa empapada de sudor, con dos maletas, una llena de ropa y otra con las casi dos mil cartas escritas por ella, todas cerradas y ordenadas cronológicamente, dispuesto a quedarse para siempre. El final que, de haberse anunciado como ocurrió con la muerte de Santiago Nasar, no habría acabado con su vida ¡¿Cómo nos jodes de esta forma Gabo?!



PD: Cuando era niño y vivía en Barranquilla, mis tías mandaban para navidades y cumpleaños una caja con regalos. Esperar esa caja generaba mucha ansiedad porque no había certeza de lo que saldría de allí: chocolates, ropa, juguetes y por supuesto libros. Estoy seguro que en alguna de esas cajas debió de haber llegado esta versión de 'Crónicas de una muerte anunciada'. Una versión que en algún momento debió de haber leído mi abuela (Marina de Mesa), quien devotamente marcó el libro recalcando su propiedad, porque seguramente, como a mí, esta historia nos cautivó. Hoy que ella ya no está me queda la certeza de que tantos nuestras manos como nuestros ojos transitaron en algún momento por un mismo camino y que al final nada dura para siempre, tal vez solo los libros.



Sergio F. Fernández*

Especial para EL TIEMPO

*Abogado bogotano, adicto a los libros