¿En qué se diferencia una sigla de un acrónimo? ¿Deben tildarse?

Cita de aviso bancario: “La transformación digital está en nuestro adn”.

Comentario: El símbolo del ácido desoxirribonucleico se escribe con mayúscula fija, ADN, tal como lo indica el DLE, 2014.

Siglas



Pregunta: ¿Llevan tilde siglas como Bancoldex, Fedegan, Fogafin?, Efrén Camacho Moreno.



Respuesta: Comencemos por una distinción que las cámaras de comercio no hacen, pero la ortotipografía sí. Las siglas son las que se forman con iniciales, RCN (Radio Cadena Nacional), generalmente sin incluir conjunciones, preposiciones ni artículos, INPA (Instituto Nacional de la Pesca y la Avicultura).



Otras abreviaciones de nombres comerciales son los acrónimos, formados con iniciales y no iniciales, como la abreviación de Servicio Nacional de Aprendizaje, que incluye la “e” de “Servicio”, para formar la palabra Sena, nombre del río parisino, alegoría con la que el fundador quiso significar que se ofrece un río de conocimientos, o Icetex (Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior), cuya última letra, la “x” de Exterior, hace que no sea sigla sino acrónimo.



Hay siglas no lexicalizadas, es decir, que no se leen, sino que se deletrean, como CTC, ICBF, BBVA. Estas marcas no se tildan, porque no hay dónde, ni para qué. Los acrónimos, en cambio, no se deletrean, sino que se leen, lo que exige tildarlos cuando la norma general lo exige, a fin de que sean pronunciados debidamente. Así, Bancóldex, grave terminada en “x”; Fedegán, aguda terminada en “an”, y Fogafín, aguda terminada en “in”, llevan tilde, mientras que Ecopetrol, aguda terminada en “l”; Todelar, aguda terminada en “r”, y Colpatria, grave terminada en vocal, no la llevan.

Las siglas se escriben con mayúscula fija, ONU, SIP, CAR, y los acrónimos con solo inicial mayúscula, Fundéu, Inpáhu, Caracol. Si se prefiere, para evitar la selva de mayúsculas, se pueden escribir con régimen de acrónimo las siglas lexicalizadas más extensas, como Icfes (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, nombre original), Unesco (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) y Unicef (United Nations International Children’s Emergency Fund).

Las siglas que, por su carácter pronunciable, se han incorporado al léxico general como nombres comunes o propios se someten, como cualquier otra palabra, a las reglas de acentuación gráfica. FACEBOOK

La Ortografía de la lengua española, 2010, p. 449, dice: “Las siglas que, por su carácter pronunciable, se han incorporado al léxico general como nombres comunes o propios se someten, como cualquier otra palabra, a las reglas de acentuación gráfica; por lo tanto, llevarán tilde cuando les corresponda, tanto si se escriben en minúsculas como si aparecen enteramente en mayúsculas”.



Eso permitiría pensar que incluso nuestras siglas con régimen de acrónimo podrían llevar tilde, ACÁ (Asociación Colombiana de Artistas) e IDÚ (Instituto de Desarrollo Urbano), agudas terminadas en vocal, lo mismo que INÉS (Instituto de Estudios Sociológicos), aguda terminada en “es”. Ahí les dejo la inquietud.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co