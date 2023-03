Cita: “El implante se puede introducir por la aureola” (LRD).



Comentario: a la “areola”, ‘círculo rojizo algo moreno que rodea el pezón del pecho’, se le puede decir también “aréola” y “aureola”, a pesar de que esta última forma se identifica más con el ‘disco o círculo luminoso que suele figurarse detrás de las imágenes sagradas’, “la aureola de esa imagen está torcida”, y con la ‘gloria que alcanza alguien por sus méritos y virtudes’, “con esa aureola que tiene de gran escritor abre muchas puertas”. No está mal, sin embargo, que se haga la distinción antigua, “aureola”, para los santos, y “areola”, para los pezones.

Vea

Cita: “Posteó una imagen en su perfil de Instagram, donde tiene 108 mil seguidores, presumiendo orgulloso su tierra natal” (Vea).



Comentarios: 1) La Fundéu RAE recomienda cambiar el anglicismo “posteó” por “publicó”, “subió” o “colgó”, “Publicó una imagen de su perfil...”. 2) La combinación de cifra y letra es válida con las palabras millares, millones, billones, trillones, etc., que son sustantivos, “lo siguen 2 millones de fans”, “tiene 108 millares de seguidores”, pero no con la palabra mil, que es adjetivo. Este error (“108 mil”), que se ve mucho en los billetes (“50 mil”, “100 mil”) y en notas periodísticas, es fácilmente evitable. Hay que escribir todo en cifra, “108.000”, o todo en letra, “ciento ocho mil”, o acudir a la palabra millares, que tiene el inconveniente de no ser de uso común, “108 millares”. 3) El verbo presumir tiene dos usos y significados: como transitivo, sin preposición, significa ‘suponer’, “Juan presume que lo van a ascender” equivale a ‘Juan supone que lo van a ascender’. Y como intransitivo, con preposición, significa ‘alardear’, “Juan presume de su tierra natal” equivale a ‘Juan Alardea de su tierra natal’. En consecuencia, estos dos renglones de la revista hubieran quedado mejor así: “Publicó una imagen en su perfil de Instagram, donde tiene 108.000 seguidores, presumiendo orgulloso de su tierra natal”, y aún mejor: “... en la que presume orgulloso de su tierra natal”.

Cómo

Cita: “La niña de dos años la vio caer con fuerza sobre el piso y como iba cerrando los ojos hasta que se esfumó la más mínima señal de vida de su rostro”.



Comentario: En esta crónica muy bien escrita en tono literario, hay un error de acentuación, “como iba cerrando los ojos”, con un “como” átono, debió escribirse “cómo iba cerrando los ojos”, con un “cómo” tónico. Es uno de los 23 casos de tilde diacrítica que hay en español. Note la diferencia entre “como iba cerrando los ojos, se veía cada vez más plácida” y “vio con preocupación cómo iba cerrando los ojos”. Más fácil, “¡Cómo te quiero!” y “Como te quiero, te voy a ayudar”.

ICBF

Cita: “Ocho días antes de la tragedia fue hasta el Icbf para que la ayudaran con una cuota alimentaria”. Mejor: ICBF, en mayúscula sostenida, por ser sigla no lexicalizada, es decir, que hay que deletrear, lo mismo que RCN, BBVA, JGB. Se pueden escribir con solo inicial mayúscula las siglas de más de cuatro letras lexicalizadas, es decir, que se pueden leer, Unesco, Unicef, Icfes, igual que los acrónimos, Caracol, Fedegán, Sena.



