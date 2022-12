“ ‘Mujeres de caña dulce’ es nuestro sueño hecho realidad, sueño que hemos forjado a lo largo de dos años y es el resultado de la ‘sororidad’, que es una palabra muy de moda ahora, pero realmente es la solidaridad entre mujeres, reconocer y visibilizar a las artistas que han hecho la fibra cultural del Valle del Cauca y otros lugares de Colombia”.



Así define María Isabel Saavedra, cantante y compositora, los dos conciertos que se realizarán en Cali, en el teatro al aire libre Los Cristales, hoy y mañana, y que llevan por título ‘Mujeres de caña dulce’.



Este 29 de diciembre se presentan Ilona, Adriana Bottina; Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia; María Isabel Saavedra, María Mulata Beatriz Arellano y Amparito Escobar, entre otras artistas.



Y el 30, último día de la Feria de Cali, el cartel incluye la orquesta Son Mujeres, Adriana Chamorro, Betty Kaar, Benicia Cárdenas, Vivi Lazar, que además es flautista y bailarina, y Francia Elena, que, cuenta Umberto Valverde, “con su orquesta D’Caché ha acompañado a Gilberto Santa Rosa en giras en Europa y América Latina”.



“Ver cómo ha crecido el talento femenino en Colombia nos hace muy felices, así como en nuestro departamento y en Cali, que abre este espacio para que las mujeres puedan mostrar su sabiduría musical. Es un logro, una lucha de todas”, dice Adriana Chamorro.

(Tal vez quiera leer: Carnaval de Cali Viejo: 100 años de alegría y con identidad)



Esta última grabó el año pasado, con 40 salseras de Cuba y Colombia, la canción 'Arte y parte', y reconoce el trabajo de la mujer en la música, que ella también ha hecho. “Siempre hemos tenido mucho que mostrar en la salsa desde distintos ámbitos. En el camino me he encontrado con las que deben dejar a sus niños durmiendo debajo de la tarima porque son madres solteras, y con otras que han visto que sus parejas, en otros ambientes laborales, no entienden lo que hacen y se van”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO.



Todo esto la motivó a llevar a la Feria de Cali este espectáculo, pero con artistas nacionales y de distintos géneros.

(Le puede interesar: El músico 'Jo Mersa' Marley, nieto de Bob Marley, muere a los 31 años)



En la tarima solo se verán mujeres, tanto solistas como la orquesta que acompañará a todas las artistas, intérpretes de rock, salsa, música popular, folclor, sonidos tropicales y urbanos.



Producción, sonido, luces, bailes, arreglos y coreografías también estuvieron a cargo de mujeres.



Los asistentes a esta actividad, de carácter gratuito, podrán apreciar el talento de todas las artistas y, además, rendirle homenaje a Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia.



Nacida en Jamundí, Valle, su voz y su talento han recorrido escenarios del mundo. Muy joven ingresó al grupo de baile de Delia Zapata Olivella y su hermano Manuel, quien también fue escritor, y se presentaron en China, Alemania y Francia.

Ha incursionado en ritmos como boleros, pasillos, bambucos, del Caribe y del Pacífico, y uno de sus discos más importantes es Cantos de mi tierra y de mi raza. Ha grabado más de 30 álbumes.



La Feria de Cali se cierra el 30 de diciembre, con un concierto de Ray de la Paz y su orquesta, en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, a partir de las 4 p. m.



También se podrá disfrutar de la Calle de la Feria, del encuentro de melómanos y coleccionistas, que es una de las actividades con mayor asistencia de público, además de la feria alternativa de Univalle y la de la inclusión.



Y no se puede faltar a los Conciertos de Caña Dulce, a partir de las 4 p. m.