Con toda la boletería vendida y tras una espera de dos años, finalmente miles de fanáticos pudieron disfrutar del espectáculo de la cantante la noche del 18 de septiembre en Bogotá. Noche en donde la artista le agradeció al público en español, “Por su amor, energía y apoyo”.

Eran las 7:00 de la noche y la tensión se palpaba en el ambiente. Tras la actuación de la DJ argentina Vickilicious, la expectativa crecía con cada minuto que pasaba. De repente, las luces verdes, azules y rosadas comenzaron a parpadear mientras una batería marcaba el ritmo. Un dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En la gran pantalla, uno a uno, los doce bailarines que se robarían la tarima junto a la artista fueron apareciendo en las grandes pantallas del escenario, cómo si se tratase de un video de aeróbicos de 1980.

Una guitarra eléctrica se colaba de vez en cuando, al pasar sus nombres, aumentando su intensidad y uniéndose a varios de los instrumentos. Estaban tocando “Body Funk” de Tino Schmidt, para luego irse fusionando con la introducción de “Physical”, una de sus canciones más exitosas y por supuesto más esperadas. Con una explosión de aplausos y las voces de casi 40.000 personas cantando en coro a todo pulmón, Dua Lipa brilló en el escenario desde el inicio de la velada.

Su concierto contó con un elenco de doce bailarines en escena junto a la cantante. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Su enterizo verde oscuro contrastaba con los bailarines en sudaderas verde fosforescente, jugando a su vez con todo el escenario. Luces fucsias, verdes y moradas, además de las barras de ballet que recuerdan los estudios de baile al estilo de la película de Alan Parker, 'Fama', hicieron parte de la gran apertura. Ciertamente bailaban con tanta emoción, que pareciera que no tuvieran otra opción.

Con tan sólo 27 años y dos álbumes, Dua Lipa se ha vuelto una estrella internacional. En el 2021 se convirtió en una de las tres artistas más escuchadas, teniendo 68.9 millones de oyentes mensuales en la plataforma. Además, ha colaborado con artistas como Elton John, Bad Bunny y Miley Cyrus. Su carrera comenzó en el 2014, pero alcanzó la fama en el 2017 con su sencillo “New Rules”. Canción que no podía faltar durante el espectáculo.

La noche estuvo repleta de ritmos que combinan la nostalgia por el funk de los 80 con el pop. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Con flamencos neón en el escenario, y ella bailando con un paraguas transparente, recrearon parte de la coreografía del video oficial. Además, agregaron algunos pasos que mostraron un gran cambio desde sus primeras actuaciones en el 2018.

Esto se reflejó más que todo en Cool, la cuarta canción de la noche, que hizo estallar a la multitud. Sin embargo, esto sólo era el comienzo. Tras cantar “Pretty please”, “Break my Heart” y “Be The One”, las luces se apagaron en su totalidad. El primer acto había terminado.

Para el segundo bloque, la artista nos llevó a un viejo restaurante de los años noventas. Con una versión en piano de IDGAF, dos bailarines en patines tiraban rosas al público emocionado.

Las luces bajaron una vez más, para proyectar lo que sería una novela gráfica. Dua Lipa estaría luchando contra una langosta gigante que intentaba llevarla al fondo del mar, pero con algunas patadas logró defenderse.



Pero luego todo tomó un rumbo distinto cuando pequeños ritmos clásicos del bossa nova y reggae se fueron fusionando con la voz de la artista. Allí estaba ella, con su traje enterizo plateado acompañada de una langosta gigante y varias animaciones del mar.



Ella seguía siendo parte de la historia y cantando “We’re good”, “Good in Bed”, “Fever” y “Boys Will Be Boys” se lo hizo saber a todo su público.

Dua Lipa agradeció a los asistentes por acompañarla en un fluido español. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Con movimientos fluidos y seguros, movió su cuerpo en cada una de sus canciones al nivel de una verdadera bailarina. Tenía total control sobre sus pasos, así como del escenario.

Entrando en el tercer acto, una samba mezclada con electro pop hizo de fondo a las bailarinas que entraban haciendo una pasarela. Con movimientos fuertes y coordinados, relevaron a la cantante, mientras se preparaba para entrar a una discoteca hecha en la isla de la tarima. Las luces estrambóticas y los sintetizadores, con Dua Lipa invitando a que todos bailaran, hizo que el Parque Salitre Mágico se convirtiera en un club nocturno, dándole paso a “One Kiss” y “Electricity”.

La cantante de 27 años apenas tiene dos álbumes de estudio y ya ha alcanzado a colaborar con estrellas de talla mundial. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Pero todo lo bueno siempre llega a su fin. Dua Lipa nos llevó a un viaje de una hora y media, por la nostalgia de sus mayores éxitos musicales. Los ritmos de grandes clásicos como “Your Woman”, del cantante de un sólo éxito Jyoti Prakash, que se incorporan en “Love Again”, así como “Boys Will be Boys” una respuesta a la canción de “The Kids Are Alright” de la banda británica The Who.

En coro, todos aplaudían mientras gritaban “Te queremos Dua, te queremos”. Con una sonrisa agradece al público, a la capital, se inclina y sacude su mano.

Así llega el fin de un gran espectáculo lleno de toques funk, retros y techno, que transformaron a Bogotá por una noche, en una gran disco de los años ochenta.

Laura Bohórquez

Redacción EL TIEMPO.