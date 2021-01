En el Día Internacional del Mariachi hubo tristeza y pocas rancheras

La pandemia por el coronavirus silenció la música de los mariachis en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde los músicos esperaron en vano los festejos por el día internacional de este emblema de la cultura del país que se celebraba el 21 de enero.

Sin sus instrumentos en la mano -por el riesgo de ser multados por las autoridades locales-, los músicos vieron transcurrir el día desde las bancas de la tradicional Plaza de los Mariachis, en el centro de Guadalajara, la cuna en México de los tradicionales cantantes vestidos de "charro". "No hay conciertos, casinos, ni terrazas; no tenemos eventos para nada ahorita", dijo Polo Macero, un mariachi de 60 años, acusando de ello a la pandemia del covid-19 y las restricciones para combatirla en el cuarto país más enlutado en el mundo por el virus.



También puede leer: La 'mala hora' de los mariachis: sobreviviendo día a día en Colombia

No hay conciertos, casinos, ni terrazas; no tenemos eventos para nada ahorita FACEBOOK

TWITTER

“Las autoridades "no nos dejan trabajar aquí en la Plaza de los Mariachis. Eso es lo que nos ha afectado mucho", afirma. Con su chaqueta bordada, sombrero de ala ancha y botas de campo, considerado como un elemento fundamental de la cultura mexicana, el mariachi fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace diez años por la Unesco.



En el país existen escuelas especializadas de mariachi, pero usualmente es un oficio que se pasa de generación en generación. "Mis hermanos son músicos casi todos y mi papá también, y a mí también me gustó agarrar la vihuela [instrumento de cuerda similar la guitarra] y soy mariachera como ellos", dice por su parte Sandra Teresa de Jesús. Sandra agrega que sin trabajo en México, muchos de sus compañeros piensan irse a Estados Unidos.



"Pero es lo mismo porque también la gente allá está asustada", añade. Con las calles y las plazas calladas, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara conmemoró la fecha con un concierto virtual vía Facebook protagonizado por Mariachi Femenil Innovación Mexicana, una orquesta formada exclusivamente por mujeres.



“Estamos vivos y a sus órdenes, la plaza de Garibaldi sigue viva", fue la frase de bienvenida y de batalla que el mariachi Víctor Sánchez López dijo, dando una luz de esperanza a uno de los sectores más azotados económicamente por la pandemia en México.



“Las festividades grandes solamente las hacemos en noviembre desde hace 78 años a la virgen de Santa Cecilia que es nuestra patrona", apuntó Sánchez López quien además es secretario de la Unión Mexicana de Mariachis de Plaza Garibaldi.

Víctor sigue la tradición que toda su familia de músicos ha mantenido por generaciones.



Le puede interesar: Serenatas de balcón, la propuesta de los mariachis en Armenia



Él decidió seguir los pasos de su padre a la edad de 15 años y la pasión por su arte lo ha mantenido por décadas en la mítica Plaza Garibaldi en la Ciudad de México.



"Para poder ser mariachi se lleva a cabo un proceso muy largo en el que nunca terminamos de aprender, yo inicié a los 15 años, tengo 52 años aquí en la Plaza Garibaldi y en esos 52 años no he aprendido nada", contó el músico.

Existen 1.613 mariachis registrados en el Padrón Mexicano de Mariachis, pero Sánchez sabe que es un número representativo y que en realidad son más los que no están adheridos a dicha unión.



Esto representó un problema a la hora de recibir los pocos apoyos que fueron destinados por el Gobierno mexicano, a inicios del 2020, cuando cientos de mariachis se manifestaron con música en la famosa plaza para solicitar ayuda. "La alcaldía Cuahtémoc nos apoyó con vales de despensa, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social nos dio un apoyo, pero solamente a los que estábamos inscritos, los que no estaban dentro no les dieron apoyo y yo me sentí mal, en realidad todos estamos en este barquito", apuntó.



Otra de las grandes fuentes de trabajo para los mariachis se encontraba en los restaurantes, como lo era el icónico restaurante El Tenampa, abierto desde 1925 y uno de los lugares favoritos de figuras tan importantes en la música de mariachi como Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez, además de lugar asiduo del español Joaquín Sabina.



"En el salón Tenampa trabajábamos siete grupos y a veces no éramos suficientes, ahora desgraciadamente tenemos un 10 % abierto y no es suficiente, aunque hay un poco más de movimiento", contó el artista, que afronta las adversidades con el cariño que le tiene a su trabajo.



"Yo no lo dejo porque ha sido lo que me ha dado para sostener a mi familia y tener una casita, para nosotros esto no es un trabajo es un arte, lo que hacemos es cultura y es una tradición de muchos años", dijo



AFP Y EFE

Otras notas que puede leer en Cultura