A partir de la historia de sometimiento y ‘domesticación’ de Robinson Crusoe sobre ‘Viernes’, Joan Solé —el escritor y traductor catalán— aborda la revolución intelectual del lituano Emmanuel Levinas sobre la tradición filosófica del siglo XX que desde los tiempos de Aristóteles y Platón se centró en la definición del ser por el pensamiento y que marcó siglos de la supuesta evolución del pensamiento occidental encaminada por la senda ontológica.



Levinas será recordado por su aspecto constructivo y opuesto al ansia de poder, de control sobre lo conocido y lo desconocido que, hasta el advenimiento de su propuesta filosófica, era visto como una amenaza, como lo ‘salvaje’ en cuanto diferente y no definible bajo los parámetros de la razón.

Por tanto, no solo la denuncia de la barbarie humana —de cualquier tipo y en todo momento de nuestra historia, esta ha sido evidente pues somos el resultado de conquistas, invasiones, apropiaciones y desapropiaciones— ni el haber señalado que la falta de conciencia por la alteridad —es decir, lo que está más allá de la representación y la voluntad propias— lleva al ejercicio de la violencia sobre el otro, lo que hizo grande a Levinas, un descendiente del pueblo judío y víctima directa de la segregación y el poder de la razón; fue sobre todo, su rechazo del sesgo ontológico y esencialista de la filosofía occidental y la creación de un pensamiento que ya no parte de la definición de la realidad esencial como fin último de la filosofía, sino del hecho ético básico de la relación humana.



(Lea además: Richard Rorty, el intelectual que le dio tres vueltas al pragmatismo)



“La vertiente crítica consiste en mostrar que toda la filosofía occidental, con toda su enorme construcción, incurre en el mismo error y abuso de base que Robinson con el hombre al que convierte en el salvaje Viernes: apropiarse mediante la razón de lo que en realidad no pertenece a esa razón, sino que la trasciende o está más allá de ella” anota Solé, al respecto en Levinas. La ética del Otro, entrega número 50 de la colección Descubrir la Filosofía, que circulará esta semana con EL TIEMPO.

El poder del conocimiento

Facebook Twitter Linkedin

Emmanuel Levinas, en Descubrir la Filosofía Foto: archivo particular

Si bien desde su nacimiento, la filosofía, ha funcionando gracias a la pulsión de la razón por iluminar y al principio del conocimiento (del cual se ufana Occidente), con pensadores del siglo XX como Bergson y Levinas, el estudio de pensamiento dio un giro hacia un nuevo fenómeno humano y social: el estudio de un nuevo problema —o mejor, el reconocimiento de un fenómeno social ya existente pero marginado, precisamente, por su carácter diferente— y no una ‘nueva’ respuesta a un problema eternamente discutido por las diferentes escuelas del pensamiento, como ha sido el modus operandi de la ontología occidental.



Adicional al abordaje de ‘otros’ asuntos sociales, la vertiente levinasiana del pensamiento destapó la olla de la violencia detrás del principio del conocimiento, pues se ejerce sobre lo que no pertenece a ese pensamiento dominante y que, como tal, se usa para doblegar lo que está más allá o fuera del alcance de sus conceptos y definiciones.



(Le puede interesar: Bergson, ‘El encantador’ de fantasmas)



Y es que basta recordar algunos momentos de la evolución del estudio del pensamiento en los que la razón, el pensamiento y el conocimiento se afilaron como las más temibles (y solapadas) armas:



1. Parménides y los eleatas, en el siglo V a.C. definieron al ser como lo que era inteligible y a lo no inteligible, como a lo no pensable. Es decir, a lo que era diferente.



2. Platón definió la realidad plena en las formas ideales, es decir, aquellas de las que nuestro mundo sensible carecía.



3. Aristóteles, si bien acercó las formas al mundo sensible, siguió imponiendo las categorías conceptuales que seguían definiendo al ser a partir del pensamiento, es decir, lo que era pensable.



4. Francis Bacon, en el siglo XVII afirmó que la lógica creada por Aristóteles permitió pensar el mundo, para a continuación, dominarlo. “El conocimiento es poder”, afirmó explícitamente, Bacon.



5. Nietzsche sostuvo que la voluntad de pensar y de iluminar es una manifestación de la voluntad de poder, aquella fuerza universal que lleva a los seres a afirmarse a partir de lo exterior.



“En su deseo de dominar y reducir la realidad, a lo largo de la historia la razón ha sido metafísica, dogmática, empírica, dialéctica, histórica, analítica, crítica, estructural... Pero en todo momento, dice Levinas, la ha animado el mismo impulso básico de apropiación y dominio que llama Viernes a lo distinto”, añade Joan Solé.

La propuesta levinasiana

Buscar un nuevo punto de partida para el pensamiento fue la misión del filósofo de origen judío. Y este inicio no fue la pregunta ontológica y eterna por el ser ni el conocimiento teórico de la realidad. Con Levinas, el origen del pensamiento se desplaza hacia un punto muy distinto: el hecho ético de la relación con el Otro, el encuentro con el prójimo. Si Robinson, en vez de llamar salvaje y Viernes al hombre que halló en la playa, si en vez de convertirlo en su sirviente y al cristianismo, le hubiera preguntado ‘¿Cómo te llamas?’ y hubiera aguardado respetuosamente la respuesta, habría salido del campo de la ontología y habría ingresado en el de la ética, habría puesto en marcha una nueva manera de relacionarse con el mundo, con el otro.



(Además: Husserl y Gadamer: filosofía de la motivación)



De ahí que la apuesta del filósofo lituano sea modificar el origen de la filosofía, desplazar la definición de lo real por la razón al encuentro ético con el Otro, para construir un verdadero pensamiento distinto que apunte no al poder y al dominio sobre los demás, sino al respeto y a la responsabilidad por el Otro.



“Otro en tanto que Otro, es decir, no como representación de mi conciencia y objeto de mi voluntad, sino como ser existente fuera de mi conciencia y voluntad. En esta visión consiste la radical innovación y diferencia del pensamiento levinasiano”, puntualiza Solé en Levinas. La ética del Otro, tomo número 50 de la colección Descubrir la Filosofía, que llegará con EL TIEMPO, a un precio de 29.900 pesos y con nuevos filósofos: Chomsky, Pascal, Habermas, Plotino, John Stuart Mill, Russell, Erasmo, Gramsci, Althusser, Weber, Diderot, Adorno, Berkeley, Rawls, Husser, Gadamer, Bergson y Rorty; todos, increíbles pensadores que cambiaron la historia. Los interesados en adquirir la colección completa podrán hacerlo a través de tienda.eltiempo.com/filosofia o llamando en Bogotá al 4 26 6000, opción 3, y en la línea nacional gratuita 01 8000 110 990.



PILAR BOLÍVAR

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis