El cineasta serbio Emir Kusturica se despide de su banda The No Smoking Orchestra con su última gira. La agrupación estuvo activa por más de 20 años con su mezcla de música étnica, de pub y de cine que ha conquistado público en países de Europa, Sudamérica, Asia y África.

El serbio ha sido ganador dos veces de la Palma de Oro en Cannes por 'Papá está de viaje de negocios' (1985) y 'Underground' (1995) y del León de Plata de Venecia por '¿Te acuerdas de Dolly Bell?' (1981) y 'Gato negro, gato blanco' (1998). Además, este año publicó un libro llamado '¿No ves que yo no veo?' acerca del austriaco y Nobel de Literar Peter Handke.



También ha sido reconocido por hacerle una película a Diego Armando Maradona. En dialogo con La Nación de Argentina, mencionó que la perdida del 'diez' fue un golpe muy fuerte para él. "Dejó su magia como una huella en la que reconocemos la grandeza del juego en sí, que nunca hubiera sido lo que es hoy sin gente como Diego", mencionó.

A su vez, realizó una película sobre Pepe Mujica, ex-presidente de Uruguay. Para el serbio fue una experiencia maravillosa poder compartir con el sudamericano por la libertad de la que habla. "Pepe es un hombre que vive profundamente el mundo real y para quien los diferentes idiomas no son una barrera para contagiar su energía positiva entre las personas que no hablan español", mencionó.



Emir Kusturica estuvo el fin de semana pasado en el Festival Cordillera en Bogotá donde compartió escenario con artistas como Caifanes, Totó La Momposina y The Wailers.