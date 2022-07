El lanzamiento del disco será el próximo 5 de agosto, incluirá canciones inéditas y una colección con los grandes éxitos de su carrera musical.



(Tal vez le pueda interesar: Eminem se arrodilló en el Super Bowl: ¿qué significa?).

‘Curtain Call 2’ incluirá música de todos los proyectos principales de Eminem, desde su sexto disco ‘Relapsehasta’ pasando por temas de sus álbumes en solitario, hasta algunas apariciones especiales del artista. Incluirá algunas de las colaboraciones más recientes del rapero con CeLo Green en la producción de Dr. Dre en ‘The King and Me’, de la película biográfica ‘Elvis’.



(También le puede interesar: Eurythmics y Eminem, nominados al Salón de la Fama del Rock).



Este nuevo proyecto sigue la línea de la primera colección del rapero, 'Curtain Call: The Hits' de 2005 con el estreno del nuevo tema 'From the D 2 the LBC', junto con Snoop Dogg, lanzada en junio de 2022.

La canción fue estrenada con el propósito de convertirse en el sencillo principal de este nuevo álbum y está acompañada de un videoclip producido por James Larese.



En el video, en formato animación, se ve a ambos raperos en un ambiente muy agitado, en medio de drogas y alucinaciones.

Desde su debut con ‘The Slim Shady LP’, en 1999, Eminem se ha convertido en toda una figura del rap: sus obras son las más vendidas de la historia de este género. Es conocido por el ritmo veloz de sus canciones y su agilidad a la hora de armar las líricas.



El artista sigue estando vigente en la escena del hip hop mundial.

