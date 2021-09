Embajador se disculpa por declaraciones sobre escritores invitados a Madrid

La ausencia de escritores de la talla de Laura Restrepo, Piedad Bonnet, Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vásquez, entre otros, a la Feria del Libro de Madrid, en la que Colombia es el país Invitado de Honor, ha generado una polémica que empaña el objetivo de esta oportunidad, que es hacer brillar las letras del país de García Márquez.



En un nuevo episodio de las opiniones encontradas, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, tuvo que disculparse por declaraciones suyas que se hicieron públicas.



Muchos han interpretado la lista de invitados como un 'veto' a las personalidades que han sido críticas con el gobierno de Duque. Algo que se vio reforzado por una declaración anterior del diplomático, difundida desde Libertad Digital, en la que decía:



"Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. A mí me gusta García Márquez porque me gusta, no porque sea de izquierdas o de derechas, o me gusta Pablo Neruda porque me gusta lo que transmite sin preguntarme por su ideologñia. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra".



Así que el embajador tuvo que explicar, nuevamente, sus palabras acerca del supuesto veto, de la idea de haber excluido autores por "no ser neutros en lo político": "No tengo la facultad ni pretendería hacer algo así. Hay decisiones que se toman colegiadamente y nosotros como embajada ejecutamos. No soy quien defino ni toma decisiones del mérito de una persona o no para ser invitado o no”.



Acerca de la polémica declaración, también dijo: "Desafortunadamente, el modo en que empleé mis palabras distorsionó el sentido último de lo que quería expresar (…). En algunas ocasiones escogemos las palabras de manera precipitada y aquello puede llevar a equívocos y malentendidos”.



Sobre el adjetivo "neutro" como condición para extender la invitación, dijo específicamente: "Esa palabra la utilicé tal vez equivocadamente y pido disculpas. Mi intención era decir que para el proceso de invitación se ha hecho un proceso neutro, que la ideología no se estaba observando, sino que era un tema de literatura”.



Por último, reiteró que no quiso ofender a ninguno de los reconocidos escritores.

La reacción de los escritores

Desde el portal WMagazín, Winston Manrique Sabogal recogió en un artículo diferentes reacciones de autores invitados y no invitados acerca de 'lo neutro' en la literatura.

Héctor Abad Faciolince, consultado por WMagazín, indica que ve muchos autores de literatura infantil invitados, algunos con un solo libro publicado y no en España, algo que le parece "excelente para empezar a difundir su única obra en la península. Ojalá lleven libros en la maleta". Además, resaltó que no fue invitado "gracias al cielo y a los burócratas del régimen", pero es posible que asista para apoyar libreros amigos.

"Es curioso que en esta delegación no haya ningún escritor que sea bueno e incómodo a la vez. Si es bueno, como Constaín, no es incómodo; y si hay alguno incómodo, no es bueno".

Giuseppe Caputo, por su parte, invitó a los autores de la delegación a no participar "en la farsa de que es una feria 'diversa y vital'. Además, resaltó: "Los artistas no somos diplomáticos y no es nuestro rol dejar bien parado (con silencio o posiciones) al Gobierno de turno, mucho menos si ha sido un gobierno espeluznante. La idea de país de esa feria no puede ser más homogénea y nociva. Y ya que estamos en esto: nada me parece más ofensivo que le digan a un autor o autora que es ‘una cosa neutra’. Y más aún: esa idea de lo neutro, de lo que no está ‘ni de un lado ni de otro’, no puede ser más política”.

Jorge Franco (invitado) : “Para estos casos, siempre parto de tres principios: todas las listas son arbitrarias, las de los mejores libros, los mejores autores, los autores escogidos para participar en algún evento, etc. Todas, sin excepción, son arbitrarias. Segundo: el “pataleo” por la exclusión en cualquier lista es inherente a la elaboración de ellas (...) Tercero: todos los eventos culturales también son políticos, tanto los privados como los oficiales. Y sobre estas tres premisas hago estas aclaraciones: ya quisiera yo que la selección de autores para los eventos literarios se hiciera con un criterio político, que no es lo ideal, pero lo prefiero al que predomina, que es el amiguismo, la rosca, la envidia o el encono (...). Agradezco cuando me invitan y, si puedo, asisto a los eventos, pero siempre quedo mucho más agradecido cuando no me invitan”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET