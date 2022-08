Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos este 22 de agosto cuando estrenó el video de la canción ‘Neverita’, de su último álbum de estudio ‘Un verano sin ti’.



En el video aparece Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny luciendo un estilo propio de la década de los noventa. Desde la vestimenta hasta la edición sugieren que se intentó imitar esta moda.



Los fanáticos del artista se percataron rápidamente de que se parecía mucho al video de ‘Suavemente’, el éxito musical de Elvis Crespo.



Las redes sociales estallaron con la comparación entre las escenas y el homenaje de Bad Bunny. La grabación inicia con el cantante vestido completamente de negro con chaqueta de cuero, tal como lo hizo Crespo.



La semejanza no paró allí y en otro instante aparece el intérprete de ‘Yonaguni’ utilizando un traje blanco y con dos bailarines detrás. Incluso en algún punto del video, el artista realiza los mismos pasos de baile que salen en ‘Suavemente’.



Neverita de Bad Bunny y Suavemente de Elvia Crespo lado a lado. pic.twitter.com/5sdi2tnyl1 — yahir (@aguuacero) August 22, 2022

El artista inició su gira mundial 'World's Hottest Tour' en San Juan, capital de Puerto Rico. Foto: Instagram: @badbunnypr

La respuesta de Elvis Crespo

Apenas 12 horas después de la publicación del video, el cantante de merengue entregó sus opiniones sobre la idea de Bad Bunny. En un video publicado en su cuenta de Facebook, aseguró sentirse orgulloso de la relevancia que sigue teniendo su música en las generaciones actuales.



"Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum ‘Un verano sin ti’, que se llama ‘Neverita’ y la canción utilizó visuales inspirados en el video de ‘Suavemente’. La verdad es que me gusto muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, manifestó el artista.



Añadió que no esperaba que el cortometraje de su canción de 1998 tuviera tanto reconocimiento. Elvis Crespo se mostró agradecido con el homenaje y le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram.



“Que un artista de estos tiempos utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de 'Suavemente'”, señaló.



Crespo aprovechó para elogiar a Bad Bunny y le deseó éxitos en su carrera. Entre los consejos que le dio, le recomendó “que sea un muchacho juicioso” y “que disfrute su momento”.

