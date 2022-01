El músico y cantante Elton John canceló dos de los conciertos en Estados Unidos de su gira de despedida, 'Farewell Yellow Brick Road', después de haber dado positivo de coronavirus.



Los espectáculos estaban previstos para el 25 y 26 de enero en el American Airlines Center de Dallas (Texas), y según un comunicado publicado en la página web del recinto, han sido "pospuestos", aunque no se ha ofrecido una nueva fecha.



"Afortunadamente, Elton ha recibido la pauta completa de la vacuna y el refuerzo, y solo tiene síntomas leves", asegura el texto, que apunta asimismo que las nuevas fechas de estos conciertos se conocerán "pronto". El cantante británico, de 74 años, sí que tiene previsto actuar este sábado y domingo en Little Rock (Arkansas) y en Oklahoma City (Oklahoma).

La noticia del positivo por coronavirus también fue confirmada por el propio Elton John en la red social Instagram, en la que pidió disculpas a sus seguidores. "Siempre es una decepción enorme reprogramar espectáculos y lo siento mucho por todo aquel que haya sufrido una inconveniencia por esto, pero quiero mantenerme seguro a mí mismo y a mi equipo", explicó el responsable que dijo además que prevé poder acudir a su concierto de Arkansas sin problema.



La gira de despedida de Elton John había comenzado en septiembre de 2018 y tuvo que suspenderse en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, tras lo que se retrasó cerca de dos años.

El icónico artista volvió a los escenarios hace menos de una semana, el 19 de enero en Nueva Orleans, poco después de someterse a una operación de cadera. "No hemos tocado en un espectáculo desde el 6 de marzo de 2020.



Esta es una experiencia nueva para nosotros, nunca he tenido esta cantidad de tiempo libre en mi vida", dijo al público en su primer concierto.



EFE