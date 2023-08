El músico británico Elton John ha sido dado de alta y se encuentra de vuelta en su domicilio en Niza (Francia) después de haber pasado la noche hospitalizado a causa de una caída, según reveló este lunes su portavoz a la cadena BBC.

El cantante, de 76 años, fue trasladado al departamento ortopédico del Hospital Princesa Gracia en Mónaco, donde fue tratado por lesiones.

John fue ingresado "tras caerse ayer en su casa del sur de Francia", dijo la fuente al canal público británico, al que puntualizó que el músico visitó el hospital local "como medida de precaución" tras el incidente, del que no se han dado más detalles.



"Tras las revisiones médicas, se le dio el alta esta mañana inmediatamente y ahora está de vuelta en su domicilio con buena salud", agregó el portavoz.

Elton John, junto a su esposo David Furnish en una gala de los Globos de Oro. Foto: Nina Prommer / EFE

El veterano cantante está pasando el verano en Francia junto con su marido, David Runish, y sus dos hijos, tras haber completado su gira Farewel Yellow Brick Road el pasado julio, que fue sus despedida de los escenarios.



"Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos", declaró la estrella de 76 años ante el público que abarrotó el estadio Tele2 Arena en Estocolmo, en julio de este año.



El Tele2 Arena recibió a John por segunda noche consecutiva, en el último concierto de esta gira final, iniciada hace cinco años pero interrumpida por el covid-19 y una operación de cadera en 2021.

"Fue increíble, no tengo palabras porque todavía no he digerido todo", comentó Anton Phjonen, un banquero finlandés de 25 años. Con la gira 'Farewell Yellow Brick Road', Elton John dio 330 conciertos en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.



De seguro Phjonen fue uno de los que palideció al conocer el accidente casero de Elton John, quien ahora tendrá que descansar en casa, componer y grabar canciones en su estudio propio, algo que de dijo que no dejaría de hacer tras su retiro de las giras.





