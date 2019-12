Elena Poniatowska denuncia abuso sexual de Juan José Arreola

Elena Poniatowska, una de las más importantes escritoras mexicanas, contó recientemente que el escritor Juan José Arreola, abusó de ella y la dejó en embarazo, en 1954.

Poniatowska habló de estos hechos en el diario mexicano Excelsior, en un artículo que se publicó el pasado 23 de noviembre, tras del cual la familia de Arreola (1918-2001) la desmintió.



No es la primera vez que una mujer acusa a Arreola. Tita Valencia, pianista y escritora, también mexicana, habló con el diario español El País recientemente y le contó que fue víctima de maltrato físico y verbal por parte del escritor, del que fue alumna.



Poniatowska, además, contó que tras la violación de la que fue víctima quedó en embarazo de su hijo Emmanuel Mane Poniatowski, quien nunca tuvo contacto con el también editor. Pero “ya se sabía, muchos lo saben (…) no hay que decirlo, para qué, además, ya pasaron tantos años. Él usaba su capacidad de convencer, de ser muy seductor, para hacerle daño a la gente”, le dijo a Excelsior.



Valencia, por su parte, le contó a El País que se había enamorado de Arreola por su “don de la palabra” y que parte de su catarsis fue publicar lo que le sucedió en Minotauromaquia, su libro de 1976, aunque sin publicar el nombre del victimario.



Por su parte, la familia de Arreola publicó que “con tristeza y molestia hemos leído las recientes declaraciones de dos conocidas autoras que, efectivamente, sostuvieron relaciones sentimentales con nuestro querido padre y abuelo. Por respeto a ellas y a él —ausente para defenderse—, habíamos decidido mantenernos en silencio. Sin embargo, la verdad de los hechos de aquellos años se ha transformado hoy en una injusta narrativa de falsedades que no podemos soslayar”.



A este comunicación, Poniatowska respondió en el diario Reforma. “Son las 4.37 de la tarde del domingo 8 de diciembre de 2019 y leo estupefacta la carta de la familia del escritor Juan José Arreola. Jamás, en 64 años, he hecho declaración alguna acerca de Arreola y su entorno. Cuando conocí a Arreola en 1954 (nací en 1932 y cumpliré 88 años el 19 de mayo del 2020), era una jovencita totalmente dispuesta al deslumbramiento”, afirma.



Agrega que cuando conoció al escritor era un "adulto, un hombre casado, con tres hijos, 20 años mayor que yo (…) Aunque la familia de Arreola habla de respeto, la respetuosa fui yo, la que nunca pidió nada fui yo, la que no volvió a verlo nunca fui yo, la que guardó silencio fui yo. El silencio y el respeto del que habla la familia Arreola han sido de mi familia y míos durante 64 años", comentó la escritora.