Elcy Valencia no puede cantar pasito. El alma de esta 'cantaora', heredera de la tradición musical del Pacífico -aunque nació hace 49 años en Santander y creció en Itsmina, Chocó- se expresa a todo pulmón. Lo hace a través del grupo musical femenino Elcy Valencia y Cielo de Tambores que dirige.

La música para ella no fue nunca un camino para el estrellato y los autógrafos. Sino parte de su vida espiritual, desde que oía a las mayoras de su infancia hablar del poder del canto. Por eso, aunque ha compartido momentos musicales con celebridades y ha actuado en festivales, al responder sobre el escenario más significativo de su vida, la respuesta de esta 'cantaora' (que al cantar está orando, explica) es conmovedora.

Música y sanación para usted van unidas. ¿Desde cuando?

Mi música tiene un trasfondo espiritual, desde mi historia de vida descubrí su poder reparador. Escuché allá en Itsmina, a algunas mayoras hablar sobre la magia de los cantos y los sonidos de los instrumentos tradicionales. Mientras lavaban en el río, recordaban cómo se sanaban en sus tiempos. Un dolor de cabeza, decían que se curaba con solo el sonido de instrumentos y cantos, acompañados con plantas medicinales. Y a mi me quitaba el hambre, porque a veces no había qué comer en mi casa, pero al escuchar los cantos de las abuelas, se me olvidaba que no había comido. Entonces, para mí también era milagrosa. Descubrí así el poder que tenía la música.

Vivió el desplazamiento, llegó a Bogotá muy joven...

A causa del desplazamiento y la violencia, mi familia se desintegró. Una hermana fue a Bucaramanga, otra a Norte de Santander. Yo elegí Bogotá, no había cumplido los 16. Llegué a trabajar a una casa de familia. Llegué a una mansión como las que había visto en alguna telenovela. Tenía mi propio cuarto, mejor que el de Itsmina, pero lleno de chécheres que ellos no usaban. Además, me tocaba cantar a escondidas, cuando no estaba la señora. Una vez me escuchó cantar, cuando lavaba su baño, y me dijo: “Esa música extraña en la casa, no”. Me quedé dos años allí porque tenía miedo de salir a la calle.

Elcy Valencia, 'cantaora'. Foto: Cortesía Elcy Valencia

Pero, salió..,

Fui a otra casa. Había una abuela, buena gente. A ella le llegaba de visita un nieto y contrató unos mariachis que no llegaban. Le dije: Yo sé cantar, confíe en mí. Me quitaron el delantal de hacer oficio, una muchacha me peinó y canté esa noche. Mi debut en Bogotá fue cantando rancheras de Ana Gabriel, música que me tocó aprender porque no me la sabía completa. Fue la puerta para una nueva etapa de mi vida, porque la señora me ofreció ser cajera en un negocio suyo. Así que la vida de la 'cantaora' empezó a cambiar, gracias a la música. La música siempre ha estado presente, en todo lo que me pasa, por eso siempre digo que es mi primer amor.

Y apostó por la música tradicional, la de su niñez…

Fui desarrollando la idea de cantar con sentido. No cantar por cantar, no solo por divertir. Empecé a descubrir cosas dentro de mí a través de la música tradicional. La gente tiene que saber que esta no es la hora loca, la de diversión, sino que es una música que tiene un poder.



¿El poder de sanar?

Una vez, vivía en Usme, tuve un día pesado y quería bañarme. Fue el baño más largo de mi vida. Fui a la ducha y empecé a cantar un arrullo y de repente, empecé a llorar. No paraba ni de llorar ni de cantar. No sé cuánto duró, pero a la vez agradecía, cantaba cosas que se me venían a la cabeza, melodías de “todo va a estar bien”. Salí con los ojos hinchados y aterrada. Me preguntaba por qué lloré tanto si no estoy enferma, nada me duele. Después entendí que algo sí pasó, porque empecé a cantar diferente, a interpretar mis canciones, a escribir, a reír con más frecuencia. Al recordar mis vivencias del pasado ya no sentía el mismo dolor, que no me dejaba ni hablar porque me partía el alma. Y entendí que en esa ducha pasó algo mágico con esta 'cantaora'. Desde ese momento, me hago escuchar de manera diferente, porque quiero contarles a las personas, que a pesar de las circunstancias, de lo duro que nos toque vivir, a mí me salvaron la música y Dios.

Fue más consciente del poder de la música...

Siento que soy una mujer privilegiada. Las abuelas también dicen: en el mismo cuerpo está la medicina, en tu cuerpo está la solución. Pero veo que en mi talento, en mi voz está, en ese saber que heredé de las ancestras también está la cura. Entonces, qué maravilla. ¿Cómo no enamorarme de la música cuando por las palabras de las abuelas escuchaba que sanaba los dolores y cuando, doy fe, que me quitaba el hambre, pero ahora también sana el alma, repara tu corazón, sientes que te abraza? ¿Cómo no amar algo tan valioso? Definitivamente, soy privilegiada.

¿A qué le cantaba antes y a qué le canta ahora?

Antes cantaba vivencias de otros, porque otros componían. Ahora canto de lo que doy fe. Canto con la esperanza de que al sanar yo misma, pueda transmitir y sanar a quienes me escuchan. Entonces, le canto al amor propio, a la sanación y por eso, hoy tengo un grupo. Elcy Valencia y Cielo de Tambores. Somos mujeres que reunimos nuestros diferentes dolores y los transformamos en cantos, en arrullos para el alma, para curar y reparar. Soy directora de este grupo, hacen parte mujeres de Bogotá, mestizas y también indígenas -hay una kankuama- y mujeres afro. Es un proyecto que hace música del Pacífico y del Caribe Colombiano.



¿Qué escenario ha marcado su vida?

Me he presentado en diferentes escenarios. He participado en música con Manuel Medrano, en un proyecto de Carlos Vives. Pero hay un escenario, que no fue el más feliz, pero lo abrazo y lo agradezco. Es el que significa más para mí: El hospital El Tunal, la UCI. Cuando mi mami enfermó de cáncer, la trasladaron a Bogotá. Me pasé prácticamente al Tunal con ella por dos meses y medio. Ella siempre cantaba, era cristiana y me sabía sus himnos. Tengo videos cantando con ella en el hospital. Me oían las enfermeras y en las otras salas. Y yo pedía perdón, porque no puedo cantar pasito. Mi mamá en esos momentos sonreía. Se veía como antes: rozagante, los ojos le brillaban. Una de esas tardes me dijo: “Elcy, cuando ya no pueda cantar, usted cante por mí”. Un día fui a casa y me llamó el médico, como a las 11 p.m., y dijo: “Tienen que venir a despedirse de su mamá porque ya no tiene fuerzas”. Cuando iba en el taxi tenía en la mente las palabras que ella me dijo. Así que llegué al hospital, pregunté si podía cantar, había otros dos pacientes en la UCI, dijeron que sí. Mi mamá estaba con oxígeno, le cogí la mano y canté. Sabía que se estaba yendo, y cantaba porque sabía que era la última vez que me iba a escuchar. Y canté hasta que mi mamá dejó de respirar. El doctor me abrazó y ahí pude llorar. No sé cómo lo hice, pero ahí estaba otra vez el poder de la música. Mi madre se fue con la melodía de su hija, de su hija loca, la más extrovertida de la casa, la más irreverente. Ella decía: “Elcy es mi hija, la chiflada, la que baila, la que canta, trabaja con niños, hace chistes”. Así que le canté hasta el final y me quiero quedar con ese como mi mejor escenario. Llena mi alma saber que se fue con mi melodía, arrullándola.

¿Cómo vive y se siente ahora?

Tengo una hija que se graduó como antropóloga. Yo terminé, hace dos años, la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Esas cosas bonitas hay que contarlas porque no quiero que todo parezca sumergido en la tristeza, sino en la alegría de un proyecto. Soy una mujer feliz, mi sonrisa es genuina. Por eso la gente dice: “Tan lindo lo que tú transmites”. Lo que transmito son vivencias, reparación, sanación. No dejo de sentirme y llorar, pero también de mirar el camino recorrido. También soy emprendedora, tengo mi propia marca, Elcy Valencia, enfocada en la moda afro. Entonces, vamos pa’lante.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

​@Lilangmartin