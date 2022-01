El cantante puertorriqueño y gran exponente del trap latino Eladio Carrión prefiere mostrarse como "un libro abierto" con sus seguidores, a los que ofrece letras sinceras, pero también una innovadora fusión de géneros en su recién estrenado álbum, Sauce Boyz II.

"A la gente le ha gustado mucho mi música por lo sincero que soy. Yo soy un libro abierto con mis fanáticos y creo que por eso mismo es que son tan fieles a todo lo que saco", subrayó el rapero en entrevista con Efe.



Unos seguidores "de corazón" a los que define como "soldados" y que quedan patentes en cifras: más de 760 millones de vistas en su canal de YouTube, más de siete millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 472 millones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales de música.



Aunque su carrera musical ha estado enfocada al trap, y buenos ejemplos son Sen2 Kbron y Monarca, por el que fue nominado este año a un Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, Carrión apuesta ahora por demostrar su "calibre musical".



"Es mi oportunidad de enseñar al mundo que yo puedo hacer de todo. Sauce Boyz es el disco en el que tú vas a escuchar a Eladio Carrión el artista, no el rapero", aseguró el cantante sobre su último álbum, cuya publicación le ha coincidido con una gira por España.

En su nueva producción, lanzada en las últimas horas, explora distintas fusiones de géneros, desde el trap, el reggaeton y el hip hop, hasta ritmos y melodías del synthwave, el electro pop y el drill.



Sauce Boyz II está compuesto por 22 canciones, que son "espectaculares", en palabras del artista, en algunas de las cuales cuenta con colaboradores de lujo como Arcángel, Jay Wheeler, Karol G, Myke Towers y Nicky Jam, entre otros.



"Hay canciones que usualmente tú no escucharías en un álbum mío porque la gente estaba acostumbrada al trap", aseveró con orgullo Carrión, quien considera este disco su "favorito" y "el mejor" de su carrera.



El trap es como respirar

Aunque se haya decantado por otros géneros, reconoce que siempre va a estar "más cómodo en el trap": "Ese es mi espacio, eso es como respirar para mí, se me hace muy fácil", indicó el rapero, nacido en Kansas en 1994 y criado en Puerto Rico.



Después de sus dos últimos álbumes de trap -Monarca y Sen2 Kbron-, el artista admite que sentía "un poquito de presión para poder superar eso".



"Nunca me gustaría sacar algo que esté inferior a lo que he sacado anteriormente, siempre hay que hacer algo mejor, en ese aspecto sí que fue un poco más challenging (desafiante)", comentó.



Muy satisfecho con el resultado, considera que está "en el mejor momento" de su carrera y que todo "se ha alineado perfectamente" con lo que ha madurado musicalmente para sacar este proyecto.



Una madurez que también se ve en la personalidad del artista, que de joven fue nadador profesional y se volvió muy conocido por su faceta cómica cuando subía contenido humorístico en plataformas como Vine e Instagram.



"Soy una persona tranquila, hoy día no soy de salir mucho, soy de estar con mi familia y mis amistades, no de estar rodeado de mucha gente", indicó.



Uno de sus sueños ya se ha hecho realidad: actuar en España. Este mes se encuentra de gira por un país que le "ha apoyado siempre" y cuyo público interactúa en los conciertos de una forma que le encanta "al cien por ciento".



Esta gira estaba planeada para antes de la pandemia y quedó cancelada. Al final, esperaron a que se levantaran la mayoría de las restricciones en las salas de espectáculos porque, como dijo Carrión: "No puedo dar un show con la gente sentada".



MARINA VILLÉN

EFE