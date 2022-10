“Le voy a abrir a Eladio Carrión en Medellín y en Cali, entonces imagínate yo solamente cantando ‘romantiqueo’ con esos pelaos del trap que son bien locos. Hay que ponerlos a brincar”.

Nath es una cantante de Itagüí, una romántica empedernida. Su raíz musical es la balada pop, admira a Montaner, Reik, y Sin Bandera. Después de los años 2000 conoció la música urbana y ahora con esta influencia musical aterriza sus ideas para crear canciones con tintes románticos, sobre todo en sus letras y con una versatilidad sonora utilizando elementos del pop, rock y hasta boleros con lo urbano. “Tengo una mezcla en mi corazón”, dice.

Los tiempos de su carrera musical han sido atípicos. Ella normalmente no ha tenido espacios para explorarse como artista. Empezó hace dos años a hacer música y hace año y medio sacó su primera canción importante con Kevin Roldán. Desde ahí la gente le puso los ojos encima y ha tenido que vivir una experiencia acelerada, esforzándose por seguir lanzando canciones que estén a la altura, lo que le implica trabajar 24/7.



“Todos los artistas normalmente tienen su tiempo para explorar y equivocarse. No he vivido ese proceso. Yo me demoro en sacar mi música para no fallar”, dice.



Nath es la nueva promesa del reguetón en Colombia. Ya rompió fronteras y se junta con el español Omar Montes en su canción llamada ‘Hotel’. También fue elegida embajadora por Budweiser en el Mundial de Qatar 2022. Y será la artista telonera del rapero estadounidense Eladio Carrión a finales de octubre en Colombia.

¿Qué hay detrás de la música de Nath? ¿Cuál es su historia de vida? La joven paisa habló con EL TIEMPO y contó detalles de quién es ella.



“Yo no me veía haciendo música porque fuimos muy pobres. Pensaba que para ser artista tocaba ir al Factor X o ser millonaria. Siempre vi la música como un hobby. Crecí con mi mamá vendiendo almuerzos, mientras ella cocinaba, yo la apoyaba atendiendo a empresas en fincas. Luego trabajé en una ferretería de un tío hasta los 19 años. Después me fui a trabajar a un bar. Finalmente monté una discoteca hasta que llegó la pandemia y quebré. Decidí volverme artista y empecé a subir covers a Instagram a ver si me descubría alguien; me encontró uno de los empresarios que tengo en este momento. Ha sido nutritivo todo lo que he vivido”.



Nath detalla que aprovechó las plataformas digitales para dar a conocer su talento. En sus inicios se hizo viral en redes sociales por una tendencia que tenía el hashtag #Medusachallenge; Dj Pope, el socio y DJ de J Balvin, expuso a nuevos talentos que encontraba con este hashtag y gracias a esto, Nath llegó a uno de los empresarios de 36 Grados Estudio, una gran productora audiovisual colombiana.



Posteriormente Nath firmó con la Industria Inc, una importante disquera que maneja a grandes artistas de talla mundial como Nicky Jam, Manuel Turizo, entre otros. “Es una súper empresa, me aporta demasiado. Y lo tomo con mucha responsabilidad. Ahí tengo la posibilidad de sacar una canción en 15 días”, dice sobre su contrato con la Industria Inc.

¿Qué va a pasar con Eladio Carrión?

​

“Eladio y yo somos amigos. Él iba a la discoteca que yo tenía. Es un hombre tranquilo. Cada que venía al negocio llegaba con una prenda más grande de diamantes y compartía con todo el mundo con la misma humildad. Lo conozco y siento confianza con él. Te voy a contar algo: los artistas cuando le abrimos a otro artista grande, casi nunca hay contacto, todo está tercerizado. Eladio será mi primer artista grande al que le voy a abrir y tengo la confianza de compartir con él desde antes; él está orgulloso de mí”.



“Sé que la gente va a reaccionar bien con este nuevo trap”, aclara Nath refiriéndose a su nueva canción que trabajó para lanzarlo en el concierto de Carrión. Tiene un sonido enérgico apropiado para el público del rapero y no darles tanto ‘romantiqueo’ como dice ella.

