Ela Taubert: la nueva cara en el pop colombiano

El proyecto musical de Ela Taubert se cimenta sobre las referencias del pop clásico dosmilero con el que ella creció: Taylor Swift, Selena Gómez, Miley Cyrus, Juanes, Reik y Shakira son algunos de los artistas que inspiraron la discografía de la joven bogotana, quien ya acumula más de 82 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Empezó a subiendo reversiones de canciones famosas en YouTube. Gracias a esto llegó a ojos y oídos del compositor y productor Julio Reyes Copello, director del programa ‘Art House Academy & Abbey Road Institute Miami’, quien, seducido por su talento, le ofreció una beca completa.

No lo dudó un segundo, viajó a Estados Unidos y, a pocos meses de su viaje, el mundo quedó paralizado por la pandemia del coronavirus. Érika Taubert, exreina del Meta, presentadora de televisión y madre de Ela, ofreció buscarle un vuelo humanitario para regresar a casa. Sin embargo, volver no era una opción, Ela quería hacer música.

Lo que supuso un reto también fue una oportunidad. Copello, colega de Alejandro Sanz, consiguió que la joven bogotana cantara “Mi persona favorita” con el artista español en medio de la gira virtual que tituló: “La gira se queda en casa”, en la que también participó Juanes. A partir de ese momento y de su trabajo en la academia, Ela plantó las primeras bases de su carrera.

Ela Taubert se presentó en La voz kids 2023 por invitación de Alex Syntek Foto:Salomón Palacios Compartir

“No fue fácil, soy hija única y estaba sola en otro país. Buscaba un desahogo y terminé encontrándolo en la música”, explica la cantante, que empezó a componer canciones sobre su experiencia creciendo, sobre el amor, desamor, el miedo y la nostalgia. Así nació su primera canción, ‘Crecer’. Subió un pequeño fragmento de esta a TikTok, sin mostrar su cara, y en pocos días el audio se hizo viral.

A partir de ese momento su carrera despegó: cantó junto a Diego Trujillo y Alessia Cara; fue la invitada de Alex Syntek en La Voz Kids y se presentó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como telonera de Karol G durante su gira “Mañana será bonito”. Su último lanzamiento ‘¿Cómo pasó?’ llegó a ser número uno a nivel mundial en YouTube, y se mantuvo varios días en el puesto 6 en México y en el 5 en Colombia. A un mes de su estreno, la canción cuenta con 10 millones de visitas en YouTube y casi 20 millones en Spotify.

Hay una fuerte crítica hacia las redes sociales, se habla de 'música para TikTok' de manera peyorativa para referirse a canciones comerciales o repetitivas. ¿Cómo ha sido su relación con esa red social?

Todo depende de la perspectiva y de cómo uno use las cosas. Para mí las redes sociales fueron un puente para conectar con personas de todas partes del mundo. Al inicio me daba mucha pena mostrar mi cara, entonces sólo con mostrar mi voz la gente empezó a conectar con mi trabajo porque también se sentían como yo, como lo que yo les cantaba. Fue un refugio para ellos y para mí. Yo les escribo todo el tiempo, les doy las gracias por usar mis audios, mis canciones, les digo que los quiero mucho y que me emociona que compartan este sueño conmigo.

¿Cómo manejó el momento en el que se dio cuenta de que era viral?

Fue algo irreal. Me pasó lo que soñaba que me pasara cuando me sentaba en la sala a escribir canciones con mis amigos. En el momento en el que nos sentamos a planear el primer video teníamos como objetivo que fuera viral, pero igual no te lo esperas. Sólo recuerdo que me puse muy feliz y ver el recibimiento me hizo decir “vamos a seguir haciéndolo y vamos a lograrlo”.

Ahora está nominada en dos categorías de los premios Nuestra Tierra: mejor canción pop y mejor artista pop femenina.

Estar nominada en unos premios tan importantes de Colombia significa mucho porque no hay nada mejor que volver a vivir y hacer lo que me gusta en el país donde nací. Puedo decirle a esa niña interior que lo logró, que está nominada a los mismos premios que Juanes y Shakira. Es una demostración de que en mi tierra natal apoyan mi música, que todo ha dado frutos y que hay camino por delante.

No sólo está nominada junto a grandes artistas, también ha trabajado con grandes artistas. ¿Cómo es el acercamiento a personas ya posicionadas en la industria musical?

Es muy nutritivo. Por ejemplo, a Alessia Cara y a Alejandro Sanz crecí admirándolos, luego tuve la oportunidad de cantar con ellos y aprender de su experiencia y su historia y eso me hizo mejor artista. Me han enriquecido como ser humano y como persona. Con Alejandro fue una locura porque todas somos fanáticas de él en mi casa, fue un momento de emoción en familia. Con Alessia pude cantar ‘Stay’, mi canción favorita de ella, y son cosas que no cambio por nada. Y sin duda la mayor emoción fue lo de Karol.

¿Cómo le dieron la noticia?

Cuando me confirmaron que sería telonera de Karol G lo primero que hice fue llamar a mi mamá. La familia de Karol me apoyó y estuvo pendiente de mí

Yo sabía que mi equipo estaba trabajando con el equipo de Karol G pero no había nada seguro. Cuando me confirmaron lo primero que hice fue llamar a mi mamá, tuvimos que mantenerlo en secreto durante meses, éramos llave y candado. La familia de Karol me apoyó mucho y estuvo pendiente de mí. Cuando llegó el día dije “no puedo creer que esté compartiendo esta noche con ella”. El Campín estaba lleno y ambas estábamos ahí para darla toda. Cuando la vi toda hermosa y espectacular le agradecí, ella me dijo “no llores porque se te corre el maquillaje”.

Luego me subí al escenario y me puse muy feliz al ver la energía de la gente y lo bien que me recibieron. Cuando me bajé ahí sí me puse a llorar. Todos me preguntaban qué pasaba y yo sólo podía llorar de la emoción. Mi mamá también lloró.

¿Cómo fue la planeación de la presentación para ese día?

Mi productor se llama Kevin Aguirre. Escribimos todo juntos, entonces nos sentamos juntos a organizar las canciones y lo que íbamos a hacer. Fue meticuloso, era un regalo para mí y para Karol. Luego fueron varios días de ensayo, de practicar las canciones.

Varios medios nacionales e internacionales la catalogan como 'la nueva revelación del pop', ¿cuáles son los retos y responsabilidades de cargar con ese título?

Es una presión fuerte, pero me la disfruto. Toda mi vida fui una niña pop. Soy swiftie [fan de Taylor Swift], fan de Miley Cyrus, de todas las chicas Disney. Siempre he amado la música angloamericana. Cuando era niña soñaba con ser cantante. Recuerdo que me ponía peluca, lentejuelas y escarcha y les decía a mis compañeros que era Hannah Montana, que tenía una doble vida y era famosa. Ahora en serio soy una cantante pop, cargo mi propia mochila con mi propuesta musical, represento al pop de Colombia aquí y en el mundo y espero hacerlo bien.

Se ha presentado en México varias veces y pronto visitará Chile, Argentina y España.

La gente me ha recibido en México con mucho cariño, estuvimos allá en diciembre de 2023. Nunca dejo de pensar en mi casa, en la comida de acá, en mi mamá, pero lo más lindo de representar a Colombia en otros países es que la gente quiere aprender de tu cultura, de eso que extrañas. Puedo llevarles una parte de Bogotá y otra de Villavicencio, de donde es mi familia. Yo también aprendo de ellos. Es un intercambio de costumbres y saberes muy nutritivo. Estoy emocionada.

Las mariposas son su símbolo representativo. Su vínculo con ellas surgió de aquel viaje al eje cafetero con su mamá, cuando fueron al mariposario. ¿Cómo es su relación con ellas? ¿por qué hacerlas parte de su propuesta musical?

La música se trata de amor, riesgo y disciplina, y tengo por seguro que así lo seguiré haciendo

Mi mamá siempre me cuenta esa anécdota, dice que yo decía “piriposa, piriposa” mientras me quedaba embobada viendo cómo volaban. Con el tiempo las empecé a ver en todo lado mientras caminaba y supe que eran una señal, que me marcaban el camino a seguir.

Yo era muy psicorrígida, no sé si es porque soy virgo, pero siempre odié los cambios y sufría demasiado, todo tenía que ser como yo quería. Con el tiempo entendí que los cambios son necesarios para crecer. Como las mariposas debo cambiar para mejorar. La música se trata de amor, riesgo y disciplina, y tengo por seguro que así lo seguiré haciendo.

LOREN SOFÍA BUITRAGO BAUTISTA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

REDACCIÓN DOMINGO

X: @soofisaurio IG: @dinopensadora