'El zorro y el sabueso' (1981), dirigida por Ted Berman, Richard Rich y Art Stevens, es una adaptación cinematográfica animada de Disney de la novela homónima del periodista y escritor estadounidense Daniel P. Mannix (1911-1997), ganadora del premio Dutton Animal Book Award. Además Mannix, también escribió Those about to die (1958), obra que inspiró la película Gladiator (2000).

La trama de 'El zorro y el sabueso' gira alrededor de la amistad entre Tod, un zorro huérfano, y Toby, un cachorro cazador, quienes probaran su lealtad a pesar de sus diferencias.



En el año 2006, Disney produce una secuela del filme bajo la dirección de Jim Kammerud. En su época fue la película animada más cara de la historia. Hoy es considerada una obra de culto y un clásico de Disney; de hecho la publicación española especializada en cine Fotogramas ubica el film en el puesto veinticinco de las cincuenta mejores películas animadas de Disney.



Vale destacar que el filme representa el debut en Disney del animador John Lasseterm, director de los films Toy Story (1995), Bichos (1998) y Cars (2006). También fue una de las primeras producciones donde inició su carrera el archiconocido director Tim Burton.



Como es ya tradición en las historias de Disney, El zorro y el sabueso fomenta el valor de la amistad, especialmente cuando se ve sometida a diferencias impuestas por la naturaleza, en este caso el zorro Tod y el perro Toby son, en teoría, enemigos.

