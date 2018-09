El cantante Yordano regresará a estas calles colombianas

Muy poco ha viajado Yordano haciendo giras últimamente. Su enfermedad (un cáncer de médula ósea), que lo ha tenido en varios tratamientos muy positivos, lo ha dejado por fuera de las calles de las ciudades de América Latina que tanto lo han querido, así como a sus canciones.

Pero llegó la hora de volver, y en Colombia hará dos conciertos: el jueves, en Bucaramanga, y el viernes, en Bogotá. Conciertos emotivos y llenos de nostalgia, como cada una de la canciones que son éxitos desde su disco Yordano, de 1984, en el que aparecen tres de sus más importantes éxitos: 'Manantial de corazón', 'Bailando tan cerca' y 'Aquel lugar secreto'.



“Estoy entusiasmado con esta gira que empiezo y que irá hasta diciembre por otros países”, cuenta desde Nueva York, ciudad donde vive y en la que ha recibido el tratamiento médico que lo sigue teniendo “en la vida”, como ha comentado en varias entrevistas.



De 66 años, Giordano Di Marzo Migani, natural de Roma (Italia), donde nació el 27 de octubre de 1951, es músico, cantante y compositor, pese a que un día muy lejano se graduó de arquitecto en Venezuela. A este último país llegó con su familia cuando tenía 12 años.

Y es que Evio, su hermano menor, fue asesinado en Venezuela en mayo pasado. También músico, Evio iba en su carro por un calle caraqueña y, al parecer, por evitar que le robaran su auto, recibió varios disparos.



“El tratamiento médico es complicado y siento algo en las piernas, debido a los medicamentos, que, al parecer, llevan a unas células a pelearse con otras; esos son los efectos secundarios”, cuenta sin perder la fe en su vida y en su trabajo.



Y otro motivo lo alienta: su nuevo disco, que ya terminó de grabar, y ahora se está ocupando de las mezclas. “Hay mucha vida en este disco, son 13 canciones, y con él ratifico que creativamente no he parado”, afirma.



“La parte de las mezclas me encanta: el volumen, poner en su punto el bajo, la guitarra, la batería, estar frente a la consola. ¿Sabes? El trabajo del músico se parece al del arquitecto, por eso de sentir cómo se levanta cada canción, que es como una obra, cómo se pone todo a punto”.



Esta visita pondrá a Yordano de nuevo al lado de sus muchos amigos colombianos, músicos en su mayoría, que han encontrado en su producción un ejemplo para seguir.



Este músico, que le ha cantado al amor en todas sus formas, es el autor de una canción que fue criticada por el entonces presidente de su país, Carlos Andrés Pérez, porque sintió que lo estaba criticando.

Yordano lleva años contando que no es así, que le nació en un viaje a Nueva York, en una gira, en la que poco podía conocer por estar trabajando.



Lo que pasa es que por estas calles de los países en vías de desarrollo está lo bueno y todo lo malo. Por eso, como dice su autor:

Dónde y cuándo

20 de septiembre, 7 p. m., teatro Corfescu, B/manga. 21 de septiembre, 8 p. m. Teatro ABC Bogotá. Calle 104 n.° 17-22. Inf.: Boletas para Bogotá, 95.000, 130.000 y 210.000 pesos. Informes: www.tuboleta.com.



