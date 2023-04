Uno de los géneros más grandes del país no podía quedarse por fuera de las bondades del gran sonido y la comodidad de un escenario como el Coliseo Live, ubicado en Cota, en las afueras de Bogotá (saliendo por la calle 80). Y debutará con la Experiencia Festival Vallenato en Bogotá, llamada también noche blanca, este 22 de abril.



Este show marca el comienzo de una tanda de espectáculos vallenatos en el país, todos alineados con la fiebre que se desata alrededor de este género musical en abril, con motivo de la realización del Festival de la Leyenda Vallenata, de Valledupar.

Será la oportunidad de lujo, de oír el vallenato en un espacio soñado, hecho para albergar grandes espectáculos del mundo, con un poderoso sonido e instalaciones cómodas, donde no hay silla mala y su disposición se diseñó para que desde cualquier lugar se pueda ver cada detalle de lo que ocurre en tarima.



El lugar cuenta con una constante renovación de aire, a cargo de la tecnología más moderna desarrollada tras la pandemia. Y para quienes lleguen temprano, hay espacios cómodos para pasar el tiempo. Están desde los bares y las barras de comidas propias del coliseo (con ofertas de comidas y coctelería propias, se reconocen porque cada una lleva el nombre de un instrumento) hasta espacios reservados para mesas, con una ambientación que crecerá –con el tiempo– con una colección de memorabilia musical: guitarras, instrumentos y otros recuerdos de shows inolvidables.

La idea es que cada artista que se presente deje allí un recuerdo suyo, que a la larga integre un gran museo propio.



La invitación para el público es no esperar a última hora, las puertas se abren con antelación para que sea posible ubicarse sin tropiezos e incluso disfrutar de la oferta de comidas propia –que esta vez estará acorde con la temática vallenata– y la de las marcas aliadas que también tienen espacio en el lugar.



El show de este sábado comenzará pasadas las 7 p. m., y se espera que vaya hasta las 3 a. m. Tiempo suficiente para que el vallenato haga un gran debut en este escenario, con un cartel poderoso de artistas que va desde Jorge Celedón hasta La Sinfónica Vallenata, dirigida por Beto Villa, que congrega a numerosos reyes del acordeón en un espectáculo pocas veces visto.



Se espera también ver el show de Rafael Santos Díaz, que incluye un homenaje a su padre, Diomedes Díaz, y a su hermano Martín Elías, a quienes recordará con sus canciones. Estarán Omar Geles, Margarita Doria, Christian Better, Orlando Liñán, Silvio Brito, Iván Ovalle y Beto Villa jr., entre otros artistas.

Beto Villa, rey vallenato, director de La Sinfónica Vallenata. Foto: Cortesía Colliseo Live

Muchos llegan con la intención no solo de mostrar un repertorio, sino de compartir las bases del folclor que tanto se celebra en esta temporada y de sus raíces.

El coliseo cuenta con capacidad para albergar a 22.000 personas que, se espera, tendrán una noche inolvidable, como las que han tenido los seguidores de Alejandro Sanz, Imagine Dragons y Harry Styles, recientemente.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET