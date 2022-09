Sábado 18 de abril del 2015: noche de tambores y cantadoras en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Totó la Momposina y Petrona Martínez subieron al escenario. Primero, cada una con su dinastía y su familia.



Y luego hubo tiempo para oírlas a dúo, cantando bullerengues y cumbias. Un teatro lleno aplaudía y agradecía ese momento, esas horas de encanto, de liberación del espíritu, de magia. Las dos estaban imponentes y hermosas, con sus polleras, sus collares, sus flores en la cabeza. Y sus voces. Qué voces.



Casi al final del espectáculo, las cantadoras se despidieron en el escenario como comadres. Petrona se iba porque le hacía daño tanto frío y al día siguiente madrugaba para volver a su casa. Totó se quedó, cantó otro rato y mandó a todos a la calle con el alma limpia. De muchos conciertos de Totó, de muchas filas que he hecho en la vida para entrar a verla, al menos en lo personal, esa fue una noche que se quedó en el corazón por su magia: cada tambor, cada canto tradicional le anunciaban al universo que era posible la felicidad.

En ese escenario estaba Marco Vinicio Oyaga Bazanta, el hijo mayor de Totó, de 62 años. Marco Vinicio todavía tiene fresco el recuerdo de la voz de su mamá cantándole su canción de cuna: “Todos los sapitos te den chocolate y el más chiquitico lo bebe y lo bate”.



“Es un arrullo de la costa norte para dormir a los niños”, relata. Totó lo rodeó de amor a él y a sus dos hermanas, Angélica María, odontóloga y bailarina, y Eurídice, cantadora y bailarina, y ahora ellos son los que la protegen. La familia anunció que la maestra se retira de los escenarios. Tiene 82 años y fue diagnosticada con afasia frontal primaria, “que le impide la comunicación verbal fluida, no puede entablar una conversación de manera fácil, se le dificulta encontrar las palabras”.



Tuvieron que sentarse a hablar de este fin de su vida profesional, ella aceptó y se radicó en México con su hija Angélica y su familia.



El pasado 19 de septiembre hubo un homenaje en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para anunciar su despedida.



Desde hace algún tiempo se venía hablando del adiós. Marco Vinicio dice que desde hace unos años a su mamá se le olvidaban algunas palabras. “Se lo achacamos a la edad. Pero en pandemia quedó aislada. Le gustaba hacer retiros y la emergencia la sorprendió en uno de ellos. Aunque estaba con amigos que la quieren mucho, no estaba con nosotros ni en su casa. Fueron ocho meses, de marzo a noviembre, hasta que pudo salir en un vuelo humanitario para Francia, a donde mi hermana. Eso, al parecer, exacerbó su condición y llegó desorientada, afectada. Empezaron las idas al médico y nosotros a atar cabos de cosas que habían pasado con esta parte de su salud”, dice.



La maestra volvió a Colombia el año pasado, y luego de algunos meses viajó a México, a la casa de Angélica. “Allí, luego de varias resonancias, le diagnosticaron la afasia frontal primaria. Es más controlable que el alzhéimer, pero es irreversible”. Su presentación en el pasado Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez fue el detonante para que la familia, luego de hablar con la cantadora, decidiera que ya no hiciera más presentaciones, porque olvidó algunas letras.



Esa noche del 13 de agosto tuvo el apoyo incondicional de Nidia Góngora, la maestra Zully Murillo y la peruana Susana Baca.



Este fin de semana, en el Festival Cordillera, será su última presentación pública en un escenario. A su lado, Adriana Lucía, Nidia Góngora y su nieta Talita Oyaga, entre otras, cantarán las canciones que Totó hizo famosas: El pescador, Yo me llamo cumbia, La verdolaga, La candela viva, Aguacero e’ mayo…



Canciones que tienen en su espíritu el sentir indígena y negro de Totó y de ese Talaigua Nuevo, Bolívar, donde nació el primero de agosto de 1940.



Totó es hija de Daniel Bazanta Durán y Liba Vides. Tiene cuatro hermanos. Talaigua, su pueblo, cuenta Marco Vinicio, está en la isla de Mompox y su mamá ayudó a que pasara de corregimiento a municipio. “Talaigua es el pueblo de los chandés y los bailes cantados, de la música y las manifestaciones tradicionales, y Mompox el de la alcurnia”, se ríe.



Los Bazanta Vides tuvieron que salir del pueblo por la violencia. Doña Liba organizó a toda la familia para irse rápido. “Primero a Barrancabermeja, donde registraron a mi mamá y la bautizaron, y nacieron dos de mis tíos”, dice Oyaga.



La cantadora contó la historia en la revista Bocas: “De Talaigua salimos para Barrancabermeja y de ahí a Villavicencio. Estando allá, a mi mamá le dijeron que montara una obra en la escuela pública y ella hizo La barcarola. Uno de los personajes de la obra usaba quepis. Ese quepis luego lo tomaron de excusa para acusar a mi papá, que era liberal, de matar conservadores. Estuvo dos meses en la cárcel hasta que el doctor Manuel Pachón Padilla, que era nuestro pediatra y hermano del entonces procurador general, lo sacó y nos dijo: ‘Apenas salga de la cárcel, ustedes tienen que irse para Bogotá. Si a las cinco de la tarde no han pasado Subachoque, los matan’. El doctor nos consiguió una casa en el barrio Las Cruces, muy cerca de donde vivían los papás de Jorge Eliécer Gaitán. Recuerdo que era una casa de tres piecitas: en dos estaba el trasteo, y en la otra, todos nosotros hacinados”.



La llegada a Bogotá no fue fácil. Había un racismo latente, que sufrieron con palabras y actitudes ofensivas. Pero doña Liba, convencida de su fuerza y de su historia, decidió que sus hijos tenían que aprender a bailar y a cantar. Totó fue la única que siguió esa tradición, con su voz entonada y bella, la misma que de ahora en adelante nos acompañará en sus discos y en las descargas de las plataformas. Y en los videos.



Los Bazanta Vides, además de músicos desde hace cuatro generaciones (ya van por la sexta, con los hijos y los nietos de Totó), fueron zapateros y sastres. El papá de la cantadora fue uno de los primeros en poner una fábrica de zapatos en el barrio Restrepo y la artista aprendió el oficio: amanecía viendo a don Daniel sin perderle detalle. También se volvió experta haciendo ropa; por eso, las telas de sus preciosos vestidos siempre las escogía ella.

Además, el hogar familiar se convirtió en La Casa de los Bazanta, un centro cultural sede del grupo Danzas de Caribe. De nuevo doña Liba, como líder natural, decidió licitar cuando llegó la televisión al país y tuvo el programa 'Acuarelas costeñas', en el que sus hijos bailaban porros, paseos, merengues, puyas, cumbias y danzas indígenas.



Luego, Totó ingresó a la Universidad Nacional, al Conservatorio, para aprender la técnica vocal, porque la voz ya la tenía.



* * *

Desde los 10 años, Marco Vinicio acompaña a su mamá tocando los tambores. “Aprendí como a los 3 o 4 años, mirando, y luego me perfeccionó mi abuelo. Me fui metiendo a los ensayos tocando el llamador”. Su ratificación como parte del grupo de Totó la Momposina y sus Tambores se dio en 1975, cuando fueron invitados a la desaparecida Unión Soviética, a un festival que duraba cinco meses.



Y ahí ratificó también de qué estaba hecha su mamá. Primero, porque Marco Vinicio estudiaba en el Inem de Kennedy, un colegio por ciclos semestrales y quien dejaba de asistir perdía el cupo. “Mi mamá se fue a hablar con el rector y le dijo que la oportunidad que yo tenía, de ir a conocer esa parte del mundo, no la podía despreciar, que era importante para mi formación musical y como persona”.

​

En Rusia comprendió que al estar oficialmente en el grupo era un empleado más. “A la semana de haber llegado, cogí mi ropa sucia y me fui al cuarto de ella. ‘Totico’, le dije, ‘te traigo esto para lavar’. Y ella, muy seria, me contestó: ‘Hijo, usted aquí es un músico, le toca solucionar sus cosas’”.



También fueron a Estocolmo, a la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez, un viaje que casi se daña para Totó y el resto de músicos que acompañaban al escritor, porque había un conjunto de baile que, por decisión gubernamental, era el encargado de representar a Colombia.



Marco Vinicio cuenta que la furia de Gabo fue tal que amenazó con dejar todo tirado. El asunto se arregló, pero no faltó otra ‘perla’ nacional: “El funcionario que nos tenía que dar los viáticos se estaba quedando con la mitad de esos dineros. Mi mamá se dio cuenta y le dijo al personaje que si no entregaba la plata completa a todos los músicos, nos devolvíamos. A nuestro regreso a Colombia, el hombre fue destituido”.



La gran Totó siempre ha hablado duro y sin miedo. Criticó que durante mucho tiempo los sonidos tradicionales no hicieran parte de emisoras y disqueras porque no eran “comerciales”. Por eso, agrega su hijo, se demoró tanto tiempo en grabar. “A raíz del Nobel tuvimos la oportunidad de conocer a la gente de Bolivia Manta, que movía en Europa música andina de América del Sur, de grupos como Inti Illimani. Tenían una disquera, Auvidis, y se hizo el primer disco, 'Totó la Momposina la Colombie', bajo la producción de Carlos Argueda”.



Unos años después, se fue a Francia, cantó en sus cafés e ingresó a la Universidad de La Sorbona. Y en 1991 llegó su gran reivindicación. Fue invitada por World Music Arts and Dance (Womad), la fundación de Peter Gabriel, para grabar con su sello y nació 'La candela viva'.



Ese disco la puso en el circuito de los festivales de música del mundo más importantes. Carmelina, Pacantó, La Bodega, El asunto, Tambolero, Oye manita y Tanguita son otros de sus discos. Y próximamente saldrán dos canciones que grabó hace algún tiempo.



* * *

El legado de Totó es gigante. Luisa Piñeros, periodista musical y gestora cultural, sostiene que “nos enseñó a mirarnos hacia adentro. Ella representa la identidad con su música. Nos mostró el camino de ser colombiano desde el Caribe”.



El jefe musical de Radio Nacional, Jaime Andrés Monsalve, afirma que su gran valor es “haber salido de su Talaigua Nuevo a recorrer el mundo con su música tradicional, con su buen mensaje se fue a colonizar territorios como París y a recordarle al mundo que teníamos representantes de bellos sonidos”, y agrega que el domingo, a las 4 p. m., por las emisoras de Radio Nacional, se emitirá el homenaje que le hicieron en el Mayor la semana pasada. “Totó –dice– es la gran matriarca y en los 90, cuando Carlos Vives, Shakira y Juanes tuvieron cosas para contar, ella apareció con sus tambores y sus sonidos. Es justo que se corte la coleta y se dedique a descansar”.

​

“Mi mamá, a través de su arte, estableció una vibración especial. Ella sigue vital y no le da ni una gripa. Pero, ahora, cantará para ella, pues su memoria musical está intacta. Bailará para ella”, finaliza su hijo.



Gracias por tanto, Totó.