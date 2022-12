El periodista y escritor puertorriqueño Josean Ramos, ganador de cuatro premios, se ha dedicado a la creación de historias que se mueven entre la novela, la crónica y el cuento, en un ejercicio que liga la realidad a la ficción con gran maestría. Su libro 'La espada de Bolívar' (publicado por primera vez en Puerto Rico por Ediciones Gaviota en 2021 con el título Soy la espada y soy la herida) llega a Colombia de la mano de Controversia Editorial.



En 381 páginas, la historia novelada de Josean Ramos narra los vericuetos por los que atravesó el arma que se cree perteneció al Libertador, después de haber sido sustraída en 1974 de la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá por la organización guerrillera M-19, tras un muy bien fraguado y como él mismo lo define audaz operativo.

Como lo dijo Gabriel García Márquez en 'El general en su laberinto', “el brillo de su espada es el vivo reflejo de su gloria”. Escrita con recursos de la ficción, esta historia novelada entrelaza las muchas voces que dan cuenta del camino recorrido por el otrora lustroso símbolo bolivariano que llegó a la casa museo en 1928 y que, tras ser tomado por el M-19 en los años setenta, fue retornado por Navarro Wolff en una ceremonia solemne el 31 de enero de 1991 con la presencia de los hijos de Jaime Bateman, Carlos Pizarro, Álvaro Fayad y Otty Patiño, entre otros.



Ramos traza una senda narrativa que no omite detalles ni metáforas y se extiende en personajes reales del mundo de la cultura como el poeta León de Greiff y su cuarto del búho, la pianista paisa Teresita Gómez, la inquieta artista y escultora bogotana Feliza Bursztyn, el poeta quindiano Luis Vidales, miembro fundador del Partido Comunista colombiano, y el escritor cataquero Gabriel García Márquez, todos involucrados de alguna manera y desde su orilla intelectual en la salvaguarda de la espada.

'La espada de Bolívar' es publicada por Controversia Editorial. Foto: archivo particular

El libro se divide en treinta y tres capítulos y un epílogo en los que Ramos despliega los resultados de una juiciosa investigación, para la cual recurrió a numerosas fuentes primarias y secundarias.



El autor entrevistó a figuras como el último comandante general de la agrupación, Antonio Navarro Wolff; la excomandante Vera Grabe; Daniel Castro Benítez, exdirector del Museo Nacional y exdirector de la Quinta de Bolívar; Arjaid Artunduaga y otros cuantos exlíderes y militantes del M-19; y el filólogo e investigador Hernando Cabarcas, experto en León de Greiff, el poeta que acogió en su morada la “valiosa prenda histórica”. A esto se suma la consulta de periódicos y revistas nacionales y regionales; textos sobre la historia de Colombia y otros países de la región, y la política estadounidense hacia los países centroamericanos y del Caribe; y archivos públicos y privados de la agrupación alojados en la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre varios de los documentos que le sirvieron como insumo para recrear este gran episodio de la historia reciente del país.



Este libro es, también, la oportunidad propicia que el autor encontró para relatar y reivindicar el recorrido militar y político del M-19. Vale recordar la campaña de expectativa en prensa nacional con un supuesto remedio para los parásitos, falta de memoria e inactividad; los primeros días de pistolas viejas y granadas mohosas; el asalto al Cantón Norte, del que sustrajeron cientos de fusiles y miles de municiones; el hundimiento del Karina, “el barco de las armas”; Torrijos, Noriega y Castro; la Operación Libertad y Democracia emprendida para ocupar la embajada de República Dominicana; y los secuestros, tomas, comisiones, acuerdos políticos y desmovilizaciones hacen parte de un trasegar que Ramos presenta como recuento completo, en palabras de Laura Restrepo.



JUAN CAMILO RINCÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2