El top 5: Mujeres que rompieron récords de la música en la década

1. Adele

​Ya nadie vende 10 millones de copias. Pero ella las superó con dos álbumes: De 21 vendió 29,9 millones, y fue por 47 semanas la número 1 de Billboard. Su álbum 25, también alcanzó los 23 millones en ventas. En materia de streamings también sus cifras se cuentan en millones. Ha sido la mujer más vendedora de la última década.

2. Taylor Swift

Con su álbum 1989 (2014) vendió 11 millones de copias. Ahora que lo digital redujo ventas, sigue encabezando. Su álbum Lover fue el único en llegar al millón el año pasado.

3. Ariana Grande

Con su álbum Thank You. Next, Grande rompió varios récords. Uno de estos: en el 2018 alcanzó los 100 millones de reproducciones en Spotify en apenas 11 días.

4. Katy Perry

Fue la primera mujer en conseguir cinco números 1 de un mismo álbum: Teenage Dream (2012); 20 canciones suyas superaron los 100 millones de reproducciones.

5. Cardy B

Su debut con Invasion of Privacy en el 2018 entró directo al número 1 de Billboard. Y alcanzó más de 115 millones de reproducciones en una semana.

