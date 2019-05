EL TIEMPO entregará cinco boletas dobles para el concierto de Morat

Morat deleitará con su música a todos sus fanáticos el próximo 1 y 2 de junio en el Movistar Arena con un concierto compuesto por sus más recientes éxitos, que han puesto a cantar a más de uno a grito herido. Por ello, la agrupaciónfolk pop y EL TIEMPO quieren entregar cinco boletas dobles para el concierto del próximo sábado.

Para ser uno de los cinco afortunados solo debe seguir las siguientes instrucciones.

1. Leer y seguir al pie de la letra estas instrucciones, y cumplir a cabalidad los términos y condiciones establecidos en este documento.



2. Seguir la cuenta de Instagram de EL TIEMPO (@ELTIEMPO).



3. Darle ‘me gusta’ a esta publicación https://bit.ly/2JCeZzvy realizar los pasos que se indican en el numeral 4. siguiente.



4. Mencionar a mínimo 5 amigos (diferentes) en la publicación indicada y que estos se conviertan en nuestros seguidores. *Por comentario se podrán mencionar máximo hasta 10 amigos, pero cada persona tiene la posibilidad de hacer la cantidad de comentarios que desee invitando a sus amigos a ser nuestros seguidores.

Términos y condiciones

1. Las personas interesadas en la presente actividad deben vivir en Bogotá y ser mayores de 13 años. Los 5 beneficiados que sean elegidos serán responsables de reclamar las boletas dobles.



2. Las personas tendrán del viernes 24 de mayo, (día en el que inicia la actividad) al 29 de mayo hasta las 8:00 p.m. (fecha en la que cierra la actividad), para mencionar e invitar a sus amigos a unirse a nuestra comunidad y ser el posible beneficiado de las boletas dobles.



3. Las personas interesadas podrán publicar los comentarios que deseen, pero NO podrán repetir @ de amigos que ya hayan mencionado previamente.



4. La actividad se cerrará el 29 de mayo a las 7:30 p.m y EL TIEMPO contactará vía DM a los 5 beneficiados a más tardar el 31 de mayo a las 3:00 p.m. Los 5 beneficiados serán las personas que hayan invitado a la mayor cantidad de amigos y que estos a su vez se hayan convertido en nuestros seguidores.



5. Si no es posible contactar a 5 beneficiados que hayan cumplido a cabalidad los pasos de la presente actividad, se tendrá(n) en cuenta al (a los) siguiente(s) interesado(s), teniendo en cuenta el cabal cumplimiento de los pasos indicados en esta actividad. En caso que alguno de los beneficiados no se presente por el canal habilitado para el efecto antes de las 4:00 p.m del sábado 1 de junio de 2019, EL TIEMPO podrá reservarse la entrega de la(s) boleta(s) doble(s).



6. La cuenta con la que comenten debe ser personal y pública. No se tendrá en consideración cuentas corporativas, ni pymes, falsas, ni recién creadas (deben tener por lo menos un año de vigencia desde su creación).



7. Si el beneficiado tiene entre 13 y 17 años, es decir menor de edad, deberá presentarse con un acudiente mayor de edad en las instalaciones de Casa Editorial EL TIEMPO ubicadas en la Av. Calle 26 No. 68B - 70 de Bogotá, y al llegar a la portería sur (sobre la Av. Calle 26 frente a la estación de TransMilenio EL TIEMPO - Maloka) deberán pedir que los comuniquen a alguna de las siguientes extensiones: 2609 y/o 2608; o en su defecto llamar directamente al celular: 3153349455.



8. La entrega de las boletas dobles a los 5 beneficiados se realizará en los siguientes horarios: viernes 31 de mayo de 4:00 p.m a 10:00 p.m.; y/o sábado 1 de junio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.



9. A través de una story en la cuenta de Instagram @eltiempo, se anunciarán a los 5 beneficiados definitivos mencionándolos con el @ de su usuario.



10.Esta actividad no está vinculada con Instagram y se excluye a la aplicación de toda responsabilidad.



11. Casa Editorial El Tiempo no será responsable ni asumirá y/o reembolsará los gastos de transporte, representación o cualquier otro en que deban incurrir los beneficiados para reclamar las boletas dobles y/o para asistir al concierto.



12.Los presentes términos y condiciones se encontrarán disponibles desde el día en el que inicia la actividad y hasta el 1 de junio a las 4:00p.m, en el link de la Bio de nuestra cuenta de Instagram @ El Tiempo.



13.Los interesados en la presente actividad, por el simple hecho de comentar en la publicación indicada arriba, declaran entender y aceptar los presentes términos y condiciones.



14.Estos términos y condiciones están sujetos a cambios. Casa Editorial EL TIEMPO se reserva el derecho a modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos desde su publicación/actualización. Por lo tanto, se recomienda a los interesados visitar y consultar frecuentemente los términos y condiciones para conocer de cualquier cambio.

