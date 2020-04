EL TIEMPO lleva gratis a la casa a los lectores libros de su tienda

Pensando en sus miles de lectores y suscriptores que por estos días de cuarentena obligatoria buscan algo que leer, EL TIEMPO pondrá a su disposición toda su red de distribución para llevarles las novedades de su tienda virtual (https://tienda.eltiempo.com/libros).



“Desde Intermedio Editores y Circulo de Lectores queremos acompañar a nuestros lectores haciendo una selección de contenidos con los mejores autores y entregando el libro en sus casas en solo 24 horas para el caso de Bogotá y 72 horas en el resto del país sin ningún cargo por el envío”, explica Misael Blanco, gerente de Intermedio Editores.

Agrega que los suscriptores de El TIEMPO recibirán además del envío gratis un 15 por ciento adicional de descuento en el costo de los seis primeros libros con los que arranca esta oferta.



La vida de la canciller alemana Ángela Merkel es contada con detalles reveladores por las periodistas Patricia Salazar Figueroa y Christina Mendoza Weber. Las autoras trabajaron en este reportaje por más de una década, y recoge información desde 1954 (año de nacimiento de Merkel) hasta julio de 2019.



Y siguiendo con el ejemplo de mujeres tenaces, la feminista francesa y columnista de este diario Florene Thomas está presentando su nuevo libro ‘Nosotras las mujeres’. Después de más de cuarenta años de militancia, Florence hace una revisión de los grandes temas de su vida, como las grandes luchas por los derechos de las mujeres.



Y de una columnista saltamos a Juan Gossain, un de los cronistas más seguidos por los lectores de este diario. De él, se podrán conseguir los libros ‘Las palabras más bellas’ y ‘Diccionario de la vida’. Una selección con las mejores historias que Gossain ha hecho siguiéndoles el rastro a las palabras curiosas y su origen, uno de sus pasatiempos preferidos.



Y “recién salido del horno” se encuentra el libro ‘¡Supéreme este!, de comediante Iván Marín. Con humor, sagacidad y picardía, el autor se transforma en guía espiritual para traernos un libro de “superación personal”, en donde el arma secreta para el éxito será la risa.



Marín se apropia en cada capítulo de algún conocido personaje o libro del mundo de la superación personal, y le pone su toque de humor. Los lectores se reirán en sus alusiones clásicos de superación personal como ‘La culpa es de la vaca’ convertida en ‘La culpa es de la rata’; ‘Padre rico, padre pobre’ en su versión ‘Padre rico, va la madre’ o ‘Quién se ha robado mi queso’ en ‘Quién se ha robado mi cuento’.



Y siguiendo con las historias divertidas para leer en estos días, el director y actor de televisión Alí Humar acaba de publicar ‘Es mi versión y no la cambio’. Con un lenguaje particular, Humar le narra a los lectores sus anécdotas a lo largo de 50 años de carrera profesional con queridos amigos suyos de la pantalla chica como Pacheco y otros famosos.



Humar cuenta que el libro surgió porque cansado de echar las mismas anécdotas en las reuniones con amigos, que siempre se las pedían, se decidió finalmente por plasmarlas por escrito como testimonio de una época dorada de la televisión colombiana.



Finalmente, los lectores podrán adquirir dos libros más direccionados a temas familiares.



‘Esto le puede pasar a usted o a sus hijos’ de la argentina Cecilia Besso, licenciada en acción social, experta en adicciones.



Besso anota que está preparado para aceptar y asumir que alguno de sus seres queridos consume drogas. Y la primera reacción en las familias es de negación.

Por medio de investigaciones, tips y ejemplos de otros países este libro aborda las consecuencias que tiene una adicción tanto para la persona como para su entorno.



La autora entrega herramientas útiles para identificar cuando una persona es adicta, cómo manejar la enfermedad y qué recursos personales deben desarrollarse, desde el hogar y los entornos educativos, para prevenir el consumo de los seres queridos.



Por su parte, en el médico psiquiatra Santiago Duque, famoso por sus charlas virtuales en YouTube, seguidas por miles de personas, desmitifica en ‘No te entiendo, no me entiendo’ teorías que han hecho carrera en torno a las enfermedades psiquiátricas.



Duque habla de cómo funciona el cerebro y diez de sus condiciones además de la forma de identificarlas a partir de los comportamientos de las personas.



“Es una invitación a quedarse en casa, cuidándose y aprovechar estos días de familia para enriquecer sus momentos con grandes historias”, concluye el gerente de Intermedio Editores.