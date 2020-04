EL TIEMPO le lleva a su casa estos libros de literatura infantil

En estos días de confinamiento obligado, un libro nos lleva a mundos maravillosos. Estas son algunas novedades de nuestra tienda virtual, que EL TIEMPO llevará de manera gratuita hasta su casa.



Cuentos ilustrados de Rafael Pombo

96 páginas

$ 44.900



La desbordante imaginación del autor y los clásicos personajes, como el Juan Matachín, Rin Rin Renacuajo, Simón el Bobito, Pastorcita, Mirringa Mirronga o la Pobre Viejecita, llevará a los pequeños lectores a un mundo de aventuras. Rafael Pombo fue una de las personalidades más queridas del siglo XIX en Colombia. Se desempeñó como poeta, pintor, editor, traductor, político y diplomático. Su nombre es recordado por las fábulas y cuentos en verso que escribió.

Las aventuras del niño Leonardo Da Vinci. Foto: Archivo particular

El cuaderno secreto de Leonardo

Gloria Fossi

96 páginas

$ 40.900



Corría 1460, cuando el niño Leonardo Da Vinci comenzó un diario secreto en el que escribía sobre el mundo que lo rodeaba en la Toscana italiana y sobre sus gustos e inquietudes, y las ideas se atropellaban en su cabeza. Esta novedad, traducida del italiano, está escrita a manera de diario y bellamente ilustrado. Allí, la autora, Gloria Fossi, describe el mundo en el que creció uno de los más grandes genios de la historia, e incluye en su parte final actividades divertidas para los niños.

Fossi es historiadora del arte medieval y moderno. Interesada en la relación entre las artes figurativas y la literatura, y los artistas y escritores viajeros, ella misma ha viajado por el mundo siguiendo sus pasos. Además de su trabajo como erudita y curadora editorial, desde los años ochenta es conferencista y autora de guías para niños.

Clásicos para todos los gustos. Foto: Archivo particular

366… y más cuentos

Gianni Padoan

194 páginas

$49.900



Este libro permite escogerle un cuento diferente a los hijos para cada día del año. Incluye los clásicos preferidos por los niños, que llegan en gran formato y con muchas ilustraciones en color. Es una buena alternativa de sano esparcimiento para que los pequeños, en especial en estos días de encierro, practiquen la lectura y, de paso, se diviertan. Las historias de los hermanos Grimm, Esopo, Hans Christian Andersen, Charles Perrault y otros autores hacen parte de esta colección, a los que se unen relatos de diversas tradiciones folclóricas.

La faceta de escritora de Ana Sofía Henao. Foto: Archivo particular

Belinda, princesa de fuego

Ana Henao

Intermedio Editores

224 páginas

$40.900



Belinda tiene 13 años y está un poco confundida. No sabe quién es ni para dónde va. No se siente una niña, a pesar de que todos la tratan como tal. No es una adulta y tampoco quiere serlo todavía. Se siente incomprendida por sus padres. Sabe que crecer es muy difícil y para ella ha sido toda una pesadilla. En secreto sigue adorando los cuentos de hadas cuyas princesas, tarde o temprano, encuentran su príncipe azul. En estas páginas, la modelo y escritora paisa les enseña a los niños el complejo paso a la adolescencia.

Para rescatar los valores de la sociedad. Foto: Archivo particular

El libro de los valores y

El nuevo libro de los valores

Varios autores

Intermedio Editores

160 páginas

$ 45.900



Once valores morales son explicados a los niños de manera didáctica a través famosas fábulas y de divertidos cuentos, poemas y refranes. Cada capítulo incluye la definición de un valor, su antivalor y una serie de pasos para aplicar la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad o la lealtad en temas de convivencia, paz o resolución de conflictos. Los autores tienen más de veinte años en la investigación de contenidos educativos para niños, colaborando con importantes entidades.