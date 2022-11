En la entrega del premio Simón Bolívar de periodismo, entregados el 16 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, EL TIEMPO Casa Editorial obtuvo tres galardones.

En la categoría multimedia, el premio fue para 'Las heridas abiertas de Tasajera', mientras en fotografía el galardón lo obtuvo Santiado Saldarriaga, de EL TIEMPO Cali, por su cubrimiento del paro nacional en la capital del Valle, el 28 de mayo del año pasado. En entrevista, el premio fue para la Revista Bocas, por el reportaje del periodista Diego León Giraldo a la editora Pilar Reyes.



'Las heridas abiertas de Tasajera' fue un trabajo elaborado en el primer aniversario de la tragedia ocurrida en este corregimiento del departamento de Magdalena, en la troncal del Caribe. El 6 de julio del 2020, un camión cisterna cargado con 5.950 galones de gasolina se volcó y explotó mientras era saqueado por un grupo de habitantes de la zona. El hecho dejó 45 muertos y 19 heridos.



(Vea aquí el especial La tragedia de Tasajera)

Facebook Twitter Linkedin

Anderson Castillo, sobreviviente de Tasajera. Fotografía de Vanexa Romero en el especial galardonado. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Las escenas, registradas por pobladores con sus teléfonos celulares y compartidas en redes sociales y medios de comunicación, eran escalofriante: hombres desnudos quemándose, cadáveres en el piso y los sobrevivientes corriendo, quemados, en busca de ayuda.



Dicho trabajo, realizado por la Unidad de Reportajes Multimedia de EL TIEMPO –con Jhon Torres a la cabeza, fue reporteado por la periodista Diana Ravelo Méndez y la fotógrafa Vanexa Romero, quienes estuvieron varios días en Tasajera y sus alrededores, en plena pandemia, investigando qué había pasado con los sobrevivientes y sus familias. Dicho trabajo incluyó textos, testimonios, audios y videos.

El periodista tiene la función de no dejar morir las historias cuando ha pasado el impacto del primer titular FACEBOOK

TWITTER

El diseño digital y la maquetación fueron de Claudia Cuadrado, Sebastián Forero y Giovanni Ariza, dirigidos por Sandra Rojas, jefe de Diseño Digital. Contó con textos de María Paulina Ortiz y David Alejandro López, y con el apoyo en video de Juan Manuel Vargas y, en audio, de Julián Castiblanco. El trabajo ganador fue editado y dirigido por José Alberto Mojica, editor de Reportajes Multimedia de este diario.

Para María Paulina Ortiz, que hizo parte de este trabajo, “el galardón significa reconocer una de las tareas fundamentales del periodismo: oír las historias de los otros. En especial de las víctimas que, como en la tragedia de Tasajera, sufrieron un cambio dramático en sus vidas que afectó su salud física y mental. El periodista tiene la función de no dejar morir las historias cuando ha pasado el impacto del primer titular, de hacerles un seguimiento, más cuando –como en este caso– lo que hay sobre la mesa es el dolor humano”.



Por su parte, el reportero gráfico Santiago Saldarriaga contó sobre su trabajo: “El 28 de mayo del año pasado llegue a Ciudad Jardín en medio de un tiroteo y a medida que avanzaba hacia las manifestacione,s varias personas me advertían que me protegiera. Solo oía voces gritando que estaban disparando. Cuando pude llegar, el lugar era una batalla campal, me resguardé y más adelante tomé valor y me ubiqué en un punto neutro para poder registrar ambos lados de la protesta y es allí donde observo personas encapuchadas disparando hacia la protesta al lado de la Policía. Es una toma que está destinada a permanecer en la historia en medio de los hechos de violencia durante el paro nacional, un día marcado por la violencia, un día para no repetir, un día para la memoria, un día para nunca olvidar. Este trabajo es una muestra del fotoperiodismo veraz que realizamos a diario para plasmar la realidad tal y como es, en el momento preciso pese a lo difícil de nuestra profesión, donde se presentan y sufrimos agresiones”.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es otra de las imágenes que tomó Santiago Saldarriaga en el paro. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Mientras, Diego León Giraldo, ganador en la modalidad de entrevista, afirma que el “Simón Bolívar, además de ser una caricia para el alma y alimento para quienes amamos el oficio periodístico, por ser el reconocimiento más importante en el país, es una constatación de que vale la pena trabajar en los géneros de largo aliento, que publicaciones como la Revista Bocas les dan espacio, un nicho y una función fundamental en la sociedad.En el generalmente superficial reino de los tuits y mensajes ‘telegramiados’, sin contexto, vale la pena investigar, conocer, acercarse, ponerse en los zapatos de los personajes para que desde su vida nos enseñen, pues siempre creo que todos somos héroes de nuestra propia historia y podemos aprender de las experiencias del otro”.



(Le aquí la entrevista a Pilar Reyes publicada en Revista Bocas)



Para Giraldo, con más de 20 años de experiencia y en el periodismo en EL TIEMPO Casa Editorial y actual director de la Casa del Valle en Bogotá, “la generosa entrevista que concedió Pilar Reyes, en su Casa de las Flores, en Madrid, da claves para todo aquel que tiene intenciones de escribir, revela los secretos del poco conocido oficio del editor, nos acerca a la intimidad de varios monstruos de la literatura con los que tiene contacto permanente y que siguen sus recomendaciones y además muestra cómo el entorno en el que crece alguien, la formación, las lecturas, la libertad para experimentar desde la infancia son fundamentales en el camino hacia la felicidad, pero no como un concepto superficial sino como la realización profesional y personal”.



El jurado estuvo conofrmado por Héctor Abad (escritor, traductor y periodista), Luz Amalia Camacho, decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado; Patricia Gómez, periodista, documentalista, realizadora y directora de programas y proyectos periodísticos de televisión; Ignacio Mantilla, doctor en matemáticas, profesor universitario e investigador, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia entre 2012 y 2018; Carmen Millán, abogada, magíster y doctora en Español, profesora universitaria; León Darío Peláez, fotoperiodista independiente con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, y Fernando Ramírez, editor de noticias de La Patria, de Manizales y profesor universitario.



Se presentaron 1.035 trabajos.