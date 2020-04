El tenor español Plácido Domingo volverá a actuar en la Ópera de Viena el próximo mes de septiembre, siempre y cuando la pandemia de coronavirus lo permita, según el nuevo director del prestigioso teatro lírico, el austríaco Bogdan Roscic.



En el programa para la nueva temporada, Domingo aparece encarnando a Simon Boccanegra y Nabucco en la óperas homónimas de Giuseppe Verdi, en septiembre (los días 9, 12, 15 y 18) y enero de 2021 (días 11, 14 y 19), respectivamente.

"Domingo quiere despedirse de su público vienés. Yo he cerrado hace tiempo esos contratos y también tengo la intención de cumplirlos", explicó Roscic, de 56 años, en una entrevista que publica hoy el diario vienés "Wiener Zeitung".



El director oriundo de Belgrado, que asume el 1 de julio su nuevo cargo, en sucesión del francés Dominique Meyer, hizo ese comentario en respuesta a la pregunta de si Domingo actuará a pesar de las acusaciones de acoso sexual en su contra.



Así las cosas, Viena espera volver a presenciar en vivo al músico español que suspendió sus actuaciones previstas en 2020 en España después de que las investigaciones de la Ópera de Los Ángeles (EE. UU.) y del sindicato American Guild of Musical Artists concluyeran que había acosado sexualmente a varias compañeras a lo largo de las últimas décadas.



No obstante, en estos momentos "nadie sabe" si la Ópera Estatal de Viena, cerrada por la pandemia, podrá reabrirse al público en septiembre, cuando comienza la nueva temporada, admitió Roscic al presentar el nuevo programa anoche en la televisión pública austríaca ORF.



La actividad económica, social y cultural se está reactivando gradualmente en el país alpino, al considerarse bajo control la expansión de la enfermedad COVID-19, pero aún no hay planes concretos para las salas de música, ópera y teatro, mientras que los grandes eventos están prohibidos al menos hasta el 31 de agosto.



Habitualmente, una función en la prestigiosa casa operística reúne a casi 2.300 personas en el auditorio, 80 músicos en la orquesta, además de los miembros del coro, solistas, cantantes y otros artistas, así como numerosos trabajadores necesarios para cada puesta en escena.



"Estamos trabajando para inaugurar la temporada 2020/2021 tal y como está planeada", es decir, en principio sin mantener el distanciamiento físico entre las personas para evitar contagios, explicó Roscic al diario Kurier.



Unas 130 producciones propias y coproducciones centradas en las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini y Richard Wagner, además de Verdi, forman el pilar del nuevo repertorio de Roscic y el suizo Philippe Jordan (45 años), quien asumirá en septiembre la dirección musical del teatro vienés, que prevé ofrecer emisiones audiovisuales gratuitas de futuras producciones.



EFE